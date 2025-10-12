La galería de Granada que es una obra de arte Menfis, que ahora expone una monográfica de Juan Vida, se halla en un edificio de Siza, exhibe cuadros de los mejores artistas y mobiliario de arquitectos como Le Corbusier

Joaquín Villegas, fundador de Menfis, bajo la obra 'La gran banana', que se expone en la galería este otoño.

Menfis fue la capital del antiguo imperio de Egipto. También una de las galerías más sorprendentes. Está en Granada, en Puerta Real. Sorprendente porque el edificio, diseñado por el mismísimo Álvaro Siza, es una obra de arte. Sorprendente porque su interior está lleno de obras de arte. Y sorprendente porque el estudio de interiorismo fundado hace cuarenta años por Joaquín Villegas cuenta con piezas como el sillón de Gerrit Thomas Rietvel o lámparas con diseño de Le Corbusier, que también son verdaderas obras de arte. Y sí, si es coleccionista, ama la creación y tiene unos cuantos euros, todo está a la venta. Ahora Menfis está de actualidad porque a lo largo del otoño expone 'Cachorros', doce pinturas de Juan Vida en los que el maestro granadino muestra, desde su particular universo simbólico, las aventuras y desventuras del circo que se quedó varado en Pinos Genil durante la pandemia. Una delicia.

Al frente de Menfis están Magdalena, Violeta y Ana, las tres hijas de Joaquín Villegas, que muchos granadinos lo conocen sencillamente como Joaquín V. Forero, uno de los grandes pintores de la Nueva Figuración de Granada de finales de los sesenta y principios de los setenta que se forjaron en torno a la figura de Claudio Sánchez Muros. Ahí estaban Cayetano Aníbal, el propio Juan Vida, Joaquín V. Forero y otros creadores más próximos a la abstracción como Juan Manuel Brazam. Menfis tiene, por cierto, una impresionante serie de Brazam que usted puede observar llamando al porterillo y entrando a la 'tienda'.

Ampliar Observando las obras 'Quichismois' y 'Trigonometría', de Juan Vida, en una estancia interior de Menfis. JORGE PASTOR

Joaquín V. Forero debutó con tan solo dieciocho años con una muestra en el hotel Meliá. En aquel momento compaginaba el Bachillerato con los estudios de dibujo, cerámica y modelado en la Escuela de Artes de Granada. «Aunque como pintor fui autodidacta», aclara. Con veinte años ganó uno de los premios 'El arte de la ilustración en la obra de Federico García Lorca' y posteriormente formó parte del taller de grabado de la Fundación Rodríguez-Acosta. También fue ilustrador de la colección Silene de la Universidad de Granada y colaboró con Colegio de Arquitectos en el desarrollo de su programa expositivo.

Pero fue en 1984 cuando abrió Menfis.Primero en la calleSan Antón, luego en la plaza Pescadería y hace cuatro años en Puerta Real, en la Casa Patio del Zaida, un inmueble concebido por Álvaro Siza –con la dirección de Juan Domingo Santos– a partir de los cánones de belleza de los árabes.Por fuera es minimalista, pasa desapercibido, pero por dentro es una absoluta maravilla. Tanto es así que el proyecto se exhibe en el Museo de ArteModerno de Nueva York –el Moma– por considerarse una construcción emblemática del siglo XX.

Obras de la exposición de Juan Vida. JORGE PASTOR

La finca se distribuye en torno a un patio. Uno de los módulos da la Acera del Darro y el otro a la Virgen de las Angustias. Cuenta con cinco alturas. Una de ellas es una espectacular terraza con unas vistas únicas a la Alhambra y en la que también se desarrollan actos culturales como videoforos. La superficie expositiva se entiende por las cinco plantas. Los visitantes y los clientes de Menfis pueden observar lienzos de Juan Manuel Brazam,María Teresa Martín Vivaldi, Luz López, Toña Gómez, Mercedes Lirola, Cristina Mejías y Alejandro Gorafe, entre otros grandes nombres. También algún Agustín V. Forero, como 'Madre', de 130 por 130 centímetros.

Monográfica de Juan Vida

La monográfica de Juan Vida se podrá ver entre los meses de septiembre y diciembre –después vendrá la de Cala Fernández Fígares, luego la de Paco Gris y en el verano de 2026 la de Rafael Chacón–. Las propuestas temporales, que coinciden con cada una de las cuatro estaciones del año, se instalan en las estancias del piso inferior. «Siempre me ha gustado Juan Vida;de hecho, me siento muy identificado con él», explica Joaquín Villegas. «Tengo cosas suyas desde hace treinta años, desde que Menfis estaba en la plazaPescadería, pero tenía muchas ganas de hacer algo así».

Ampliar Joaquín Villlegas. JORGE PASTOR

«Juan Vida –narra Joaquín Villegas– se disfruta en una galería o en un museo, pero bajo mi punto de vista se disfruta el doble en un ambiente doméstico». Y ese es el valor añadido que ofreceMenfis respecto a cualquier otro espacio. En el caso de 'La gran banana', la obra más grande de 'Cachorros', Joaquín Villegas ha cuidado mucho la iluminación, jugando con lámparas celestes y negras que aportan al cromatismo de la propia escena, en la que se aprecia un mono encima de una cebra y de fondo, una carpa circense.

Arriba, libro de Álvaro Siza. Abajo, cristalera con vistas a la Alhambra y sillón de Gerrit Thomas Rietvel. JORGE PASTOR

También resulta muy entrañable 'Trigonometría', donde un patilargo observa a un perrillo haciendo malabares con una pelota con las estrellas de la Unión Europea. O 'Quichismois', un Spiderman con gorrito de Papa Noel en posición victoriosa. Qué emocionante también el autorretrato de Juan Vida abrazado a su amigo Joaquín Sabina y que se titula 'Agosto'.

Ampliar La galería se distribuye en las cinco plantas del edificio diseñado por Álvaro Siza. JORGE PASTOR

Menfis suma cuatro décadas de historia. De historia del arte. De historia de Granada.

