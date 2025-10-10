JJ Funk, de fontanero en Granada a triunfar como dj en Formentera Juan José López Falla es zaidinero y disc jockey residente de la Cadena Riu: «Para mí esto no es un trabajo;es una diversión»

Se llamaJuan José López Falla. Su nombre artístico, JJ Funk. Es del Zaidín de toda la vida. Y su historia es de las que estudian en las escuelas de negocios. Un tipo que, de la noche a la mañana, pasa del todo a la nada y que, lejos de arredrarse, se reinventa para convertir su pasión, la música, en su profesión. Ahora mismo es uno de los grandes dj en Baleares y su programa de radio alcanza las trece temporadas. «Esto no es un trabajo para mí; esto es un disfrute», confiesa Jota, que desde 2018 es residente de la Cadena Riu en Formentera. «Estoy seis meses allí y otros seis aquí, en Granada, desde donde salgo a pinchar durante el invierno», explica.

Pero vayamos con la vida, obra y milagros de este granadino de cuarenta y cinco años. Merece la pena conocerla. Juan José era fontanero. Primero en Granada y después por media España como plantilla de Gas Natural. «Me iban muy bien las cosas», reconoce. Pero ya saben lo que pasó en 2008. El mundo se vino abajo tras la quiebra de Lehman Brothers por las hipotecas basura. La ola que se inició en la costa Este de los Estados Unidos llegó en forma de tsunami hasta España y la construcción se desplomó. La gran crisis del ladrillo le pilló de lleno.

Ampliar Jota pasa la mitad del año en Formentera. Sergio Martínez

Así que con treinta años se matriculó en un grado medio de Administración de Empresas en el Ramón y Cajal con el objetivo de, una vez finalizados sus estudios, abrir una tienda de ropa. Pero sus planes se torcieron –o más bien se enderezaron– cuando Javier, uno de sus profesores, sabedor de sus destrezas con la mesa de mezclas y de que no paraban de salirle bolos, le preguntó «¿por qué no te dedicas a ello?». Y eso hizo, dedicarse a ello hasta que en 2018 lo fichó la Cadena Riu en Formentera.

«Curro durante los seis meses de temporada durante ocho horas diarias de lunes a sábados, pero no me importaría hacer el doble de horas de lunes a domingos porque disfruto como los chiquillos», asegura. «Mi jefe me da absoluta libertad». Su estilo es la electrónica, pero tranquilona, «sin pasar de las 120 pulsaciones por minuto». «Combino el tecno con el flamenco, el funk, el jazz e incluso el góspel», dice. Un cóctel que eleva sus sesiones a la categoría de gozada.

En Granada le pueden escuchar a veces en Efecto Club o en la Sala Víbora, aunque, como él mismo dice, 'echó los dientes' en la Industrial Copera. Fuera de Granada Jota ha oficiado en estos últimos años en salas tan prestigiosas como la Endit de Toledo y en festivales como el Sun and Snow en Sierra Nevada.

Pero ¿cómo empezó todo? Pues en un bloque de viviendas de la calle Asturias del Zaidín, cerca del estadio de los Cármenes. Ahí vivió de chiquitillo Juan José López Falla. «Nací el mismo día que se creó el Zaidín Rock», recuerda con orgullo. El tocadiscos siempre giraba en el hogar de los López Falla. «A mi padre, que regentaba un quiosco de la Once en la avenida de Dílar, le gustaba Fosforito, Naranjito de Triana y Chocolate, mientras que mi madre era más de Jarcha, Víctor Manuel y sobre todo de ópera;le encantaba 'La Traviata'», rememora antes de emocionarse hablando de ella, de Mari Carmen, su progenitora. «Mi papá sufrió un ataque al corazón y falleció joven, y ella fue una jabata para sacarnos a todos adelante y darnos el futuro que ahora tenemos», apunta con la voz quebrada. «Quiero que lo sepa y que lo lea en el IDEAL, nada más y nada menos», agrega.

Ampliar En Efecto Club. IDEAL

Aunque gran parte de culpa de su afición por la electrónica, la suya y la de su hermano gemelo David, la tiene su tío Paco, que vivía en la planta de arriba. «Teníamos una relación muy estrecha y él se empeñaba en que yo y David escucháramos lotes de cinco discos para ir educando nuestro oído», narra Jota. Y así fue como llegaron a sus manos dos vinilos que, según los entendidos, son el germen de la 'electronic dance music', 'The Man Machine' y 'The Robots' de Kraftwerk.

Autodidacta

Jota es autodidacta. Todo lo que sabe lo ha aprendido a base de mucho escuchar y mucho experimentar. «Mi primera mezcla fue catastrófica», apunta entre risas. «Cada bombo iba por su lado». Después empezó a proveerse de material. Él compró un plato de segunda mano, David otro y su amigo Ángel Presa la mezcladora. «No era un equipo cien por cien profesional, pero nos valió para estrenarnos». A la vista de los resultados, no le ha ido desde luego nada mal.

Ampliar El público sigue a JJ Funk. IDEAL

De forma paralela a su carrera de quince años como pinchadiscos, Jota también vuela por las ondas. Su programa 'Groove Addicts Radio Show', que suma ya trece años en antena, es un referente para los amantes de la electrónica. Se pudo oír durante muchos años enMega FM, después en Mediterranean House Radio y últimamente en el proyecto Espuma Radio. Jota cuenta con la audiencia más fiel. Gente que gusta del mejor deep disco, new wave y funky house, entre otros estilos.

Ahora Jota retorna temporalmente a Granada, hasta que empiece la próxima campaña en Formentera. La Granada del Planta.La Granada del Efecto Club. De la Sala Víbora. De la Copera.La Granada donde Jota sigue siendo un hombre feliz.

