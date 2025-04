Ficzone vuelve a Granada este fin de semana

R. I. Jueves, 24 de abril 2025, 16:39 Comenta Compartir

ste fin de semana se celebra la XIII edición de Ficzone Granada, el Festival Internacional de manga, cómic, series, K-pop y videojuegos, en el recinto de Fermasa. Con una previsión de más de 40.000 asistentes, las entradas para el sábado se agotaron hace semanas, pero todavía es posible conseguir entradas para el domingo, jornada que viene cargada de actividades destacadas para todos los públicos.

Este año, Ficzone contará con 29 invitados nacionales e internacionales de gran relevancia. Entre ellos destacan la directora de anime Naomi Nakayama, conocida por su trabajo en series de éxito como 'My Hero Academia' o 'Hunter x Hunter', y la animadora y diseñadora japonesa Ai Yokoyama, con títulos como 'Bayonetta: Bloody Fate' o 'X-Men: The Animated Series' en su currículum.

En Arcadia, el espacio dedicado a la literatura fantástica, brillarán nombres como el reciente ganador del Premio Minotauro Sabino Cabeza, la aclamada autora Aránzazu Serrano, o el escritor británico Gav Thorpe, referente del universo 'Warhammer'. Del mundo del doblaje, cuatro voces: el veterano José Carabias, junto a Adelaida López, Isatxa Mengíbar y Jorge Saudinós.

Como es habitual FicZone viene acompañado de Meeple Factory, el Festival Internacional de Juegos de Mesa y Rol de Granada, y Granada Gaming Festival, el Festival de Videojuegos y Esports. Ficzone 2025 es posible gracias al apoyo de entidades como la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A, la Academia Puerta Real y el Instituto Andaluz de la Juventud, que apuestan por este encuentro como motor de cultura, turismo y dinamización para Granada y su provincia. También participan la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada y Juventud de la Diputación de Granada.

Ampliar Ambiente en Fermasa, en ediciones anteriores. A. A.

Comic-Con de Málaga «Como organizador de Ficzone, me resulta maravilloso ver cómo la cultura popular ya no es minoritaria. Y, por fin, la administración también toma cartas en el asunto y apuesta por esta cultura» Nacho Cabrero Director de Ficzone

Nacho Cabrero, director de Ficzone, invita a los que conozcan el festival a acercarse «con la menta abierta y ganas de disfrutar». «Da igual si eres un fan de toda la vida o si simplemente tienes curiosidad: FicZone está pensado para sorprender, emocionar y reunir a personas con pasiones en común. Es un lugar donde la cultura popular se celebra en comunidad». El director, que ha asistido varias veces a la Comic-Con de San Diego, afirma que «es un sueño que venga a Málaga».

«Como organizador de Ficzone –añade–, me resulta maravilloso ver cómo después de tantos años la cultura popular ya no es minoritaria. Y, por fin, la administración también toma cartas en el asunto y apuesta por esta cultura. Esta es la noticia real: las administraciones respaldan este tipo de eventos y la difusión de la cultura popular, cosa que me parece un gran acierto. A nosotros nos encantará seguir trabajando en este sentido y esperamos que las administraciones también se acuerden de nosotros a la hora de apostar por proyectos creados y desarrollados aquí».