Ficzone, ¡reuníos!

Es como si Ficzone hubiera hecho suya la mítica frase del Capitán América en los cómics de Los Vengadores. Como si estuviera esperando el momento perfecto para pronunciarla. Y ese día, después de ocho años, ha llegado. La Feria de Muestras de Armilla acogió ayer la primera jornada de tres eventos en uno: 'Ficzone', 'Granada Gaming' y 'Meeple Factory'. Una fusión cultural de cine, televisión, cómic, música, anime, videojuegos, cosplay, juegos de mesa... que convirtió Fermasa en el gran castillo de la fantasía:casi 20.000 asistentes, 30.00 metros cuadrados, tres pabellones llenos, un ambiente juvenil y familiar bajo un sol de justicia y once horas de diversión 'non stop'.

Pasaban unos minutos de las diez de la mañana y ya había miles de personas pululando por Ficzone. Las prisas por entrar son comprensibles si pretendes aprovechar al máximo todas las actividades –algo literalmente imposible–. El corazón del evento está en el pabellón central. Allí se desarrolla el Ficzone más tradicional, un encuentro de artistas, tiendas y actividades muy variadas:desde hacerse una foto con Los Cazafantasmas o varios soldados imperiales de 'La Guerra de las Galaxias', hasta jugar al 'escape room' de Harry Potter y visitar varias exposiciones de juguetes de coleccionismo.

En este pabellón está la zona de firmas de los invitados de lujo, por donde pasaron los directores de animación Tensai Okamura ('Naruto') y Masashi Kudo ('Bleach');la cantante coreana Hyemin;los youtubers Zellendust y Pascu y Rodri (con millones de seguidores en sus canales);el dibujante de Marvel Iban Coello; David Brau, la voz de Loki en las películas de 'Los Vengadores';y el mítico actor David Bradley que ha interpretado a algunos de los personajes más carismáticos de 'Harry Potter', 'Juego de Tronos' y 'Doctor Who'. Bradley, de hecho, tuvo un emocionante encuentro en el escenario principal donde descubrió las entretelas de los rodajes, habló de sus trabajos más mediáticos y respondió a las preguntas de los fans.

La vida dentro de Marvel ¿Cómo es el universo Marvel visto desde dentro? El guionista José Enrique Machuca moderó una de las mesas redondas más interesantes de la jornada. En ella participaron dos dibujantes españoles que han triunfado en Marvel, Gabriel H. Walta e Iban Coello; también lo hizo Carlos Torija, desarrollador de varios videojuegos de la franquicia 'Lego Marvel';y David Brau, actor de doblaje que pone voz a Loki en las películas de 'Los Vengadores'. Walta, ganador del Eisner por su cómic sobre 'La Visión', destacó que «hacer tebeos tiene la ventaja de que hay envuelto un equipo muy reducido, lo que te da un poco más de libertad creativa». Coello, por su parte, consideró que sí hay relación entre el éxito de una película y el tratamiento que se le da a un personaje: «a mí me sugirieron que Venom, el personaje que ahora dibujo, se pareciera a Tom Hardy, que lo interpreta en el cine». Torija profundizó en ese universo que comparten cine, televisión y videojuegos:«Aunque compartan personajes, las historias tienen una evolución independiente». YBrau, cuya voz consiguió transportar a los asistentes, hizo una defensa pública del trabajo de los dobladores: «Los actores de doblaje no aparecemos en los créditos, ni somos conocidos, pero sabes que algo has aportado para que lleguen y emocionen al público y es muy satisfactorio».

Jugar y jugar

Junto a Ficzone, MeepleFactory, el segundo pabellón del evento. Una enorme sala con 300 juegos de mesa disponibles para todos los asistentes que deseen echarse una partida. Hay juegos para todos los gustos y lo mejor de todo es que hay monitores que enseñan a jugar en cuestión de minutos. En algunos casos, por cierto, el maestro es el propio autor del juego. Creadores como Emiliano Sciarra, padre del 'Bang!', uno de los culpables del contagioso 'boom' de los juegos de mesa en todo el mundo.

La tercera gran pata del evento es Granada Gaming, punto de encuentro de varias generaciones de 'gamers' en el que es tan fácil jugar a los lanzamientos de última generación como a clasicazos de Nintendo y Sega. 200 puntos de libre acceso para que padres e hijos decidan, por fin, qué generación juega mejor. Aunque, probablemente, los mejores formen parte de los equipos de esports que participan en los torneos oficiales. Torneos que se pudieron seguir en una pantalla gigante, como si se tratara de una final de Champions.

Más allá de los videojuegos, en Granada Gaming se puede disfrutar de la última tecnología, con impresoras en 3D, stands donde conocer academias de formación especializada y una zona de robótica en la que podrás probar a escapar de un laberinto con tu propio robot.

En Ficzone no hay tiempos muertos. Los tres pabellones protagonistas cuentan con innumerables actores secundarios que completan la experiencia. Así, nada más que paseando por los exteriores, un visitante con ganas de divertirse podría aprender a luchar con espadas y construir su propio escudo;participar en una batalla de arcos y flechas;desafiar a sus enemigos a una lucha de sumo;bailar a todo trapo en la carpa-discoteca dedicada al K-Pop (música coreana); aprender a escribir su nombre en japonés y construir su propio abanico pai-pai;comer una hamburguesa Iron-Man o unos deliciosos manjares japoneses;cantar con los músicos de Parapanda Rock;y, claro, hacerse miles de fotos con los personajes que brotan a cada paso.

No te pierdas hoy... 12.00 Encuentro con Carlos Torija para hablar de la industria de Marvel vista desde dentro. 12.00 Taller de creación de juegos de mesa. 13.00 Los youtubers Pascu y Rodri destripan su propio canal, 'Destripando la historia'. Si quieres conocerlos, es tu oportunidad. 15.00 Taller de animación japonesa con Tensai Okamura. 16.00 Taller de dibujo con Masashi Kudo. 18.00 Exhibición K-Pop. Sin hora Aprovecha todos los juegos de mesa que hay en el pabellón de Meeple Factory.

«De toda la vida»

Lucía y Carmen, de 18 años, dicen que llevan «toda la vida viniendo a Ficzone». Luis, Carlos y Antonio, de 25, confiesan que tienen una única motivación:«Los videojuegos. Es verdad que podríamos jugar en casa... Pero aquí buen ambiente y siempre puedes probar algún juego nuevo». Casi toda la pandilla deRosa –son entre ocho y doce, ni siquiera ella lo tiene claro– está sentada en una de las mesas de MeepleFactory, probando 'Friday in Love', juego creado por los granadinos José Méndez y África Mir. «Es el segundo juego que probamos... y como sigamos aquí no vamos a ver nada más. ¡Esto engancha!» Salva y su mujer van disfrazados con un casco y unos guantes de piloto. Su hija, de un año, les acompaña de la misma guisa. «Esta familia es así. Y nos lo pasamos muy bien. Otros van a ver partidos de fútbol y nadie se extraña», dice entre risas. De hecho, aunque haya una mayoría de público joven, ayer hubo bastantes familias paseando por el recinto. «Me suelen llamar friki en el trabajo», dice entre risas Manuel, de 41 años. «Yo suelo responder –continúa– que la pena es que no lo sean ellos. ¿Tú sabes la de cosas que se pierden por puros prejuicios?»

Desde la organización de Ficzone valoran la primera jornada como un «completo éxito». «Todavía nos queda sumar los visitantes del domingo, pero sólo con el sábado estamos cerca de superar las 20.000 personas. Ha estado todo lleno, todas las actividades a rebosar, mucha gente joven y los invitados contentos y arropados en todo momento. Estamos muy orgullosos del resultado y del trabajo de las 1.500 personas que han estado acreditadas».

Hoy será la segunda y última jornada de este Ficzone, en Fermasa de 10.00 a 20.00 horas. Un evento que ofrece diversión en cada esquina y que, año tras año, se consolida como uno de los eventos culturales más importantes y representativos de la provincia. Una opción de ocio alternativo que unifica las más variadas pasiones populares. Como diría el Capitán América... «¡Ficzone, reuníos!»