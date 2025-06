María Dueñas vuelve del revés el Carlos V

José Antonio Muñoz Granada Lunes, 23 de junio 2025, 00:17 Comenta Compartir

Lo de María Dueñas es increíble. Se agotan los adjetivos. Es cierto que no llena estadios, porque el mundo de la clásica ha sido casi siempre más de recintos cerrados. Del mismo modo, sus actuaciones no llevan consigo grandes alardes de luz, grandes montajes ni pantallas gigantes donde observar sus evoluciones. En el escenario, están ella y su violín. Y anoche, claro, el imprescindible concurso de la Orquesta Nacional de España, dirigida por el colombiano Andrés Orozco-Estrada, una de las batutas hispanoamericanas de moda. El ambiente que se respiraba al filo de las 22.00 horas era el de las grandes ocasiones. Llenazo en el Carlos V –ya llevamos unos cuantos– y legítimo orgullo en el público de encontrarse ante la gran estrella del Festival, la granadina que a los 22 años ha roto todos los récords posibles entre los solistas de nuestra tierra.

La joven granadina acaricia su violín –anoche tocó con el Nicolò Gagliano que le cedió la Deutsche Stiftung Musikleben– como quien acaricia a un amigo. Dialoga con él, le mira pidiéndoles que le otorgue lo mejor de sí mismo en los pasajes más comprometidos. Pero sobre todo, disfruta en su compañía. Anoche, enfundada en un vestido color burdeos con reflejos atornasolados que adornaba con un prendido en la cintura de piedras brillantes, y con el pelo recogido en una cola, disfrutó de lo lindo, mucho más cuando la conexión con Orozco-Estrada fue inmediata, y la complicidad entre ambos se extendió a toda su participación.

Decía hace escasas fechas en IDEAL el escritor granadino Alfonso Salazar que a Granada la hemos visto siempre a través de los ojos de los extranjeros. Y algo así ocurre con la 'Symphonie Espagnole' de Édouard Lalo, esa obra a caballo entre la sinfonía que se integra en su nombre y el concierto para violín en cinco movimientos que es en realidad. Lalo ofrece en esta obra su propia visión del alma española, desprovista de lo feo que tenía nuestro país en pleno siglo XIX, cuando la compuso. Es un canto de amor a un país que en realidad no existía, salvo en sus sueños.

Sin peros

Sobre el desempeño de Dueñas y de la Orquesta Nacional de España en esta obra que camina entre las estampas gitanas y las coloniales, entre lo típico y lo misterioso, muy pocos peros, o más bien ninguno, se puede poner. Hemos oído compases iniciales del 'Allegro non troppo' más inicisivos, pero esta ONE tiene en la mesura, en la elegancia, una de sus señas de identidad, algo que sin duda la llegada del norteamericano Kent Nagano acentuará. Pero apenas María Dueñas entró por primera vez con el electrizante arpegio que sirve como carta de presentación al violín, todos se pusieron en órbita. Era especialmente gratificante observar el gesto embelesado, sonriente, de algunos de los primeros violines. La granadina le tiene tomada la medida a esta obra, que ha interpretado desde hace un lustro con algunas importantes orquestas europeas, así que desde principio a fin dio muestras de su brillantez y su muy particular forma de entender lo que es su violín: un compañero.

La ovación tras el 'Rondo: Allegro' final fue de lujo. Orozco-Estrada perseguía a su compañera por la pasarela sin dejar de aplaudirla. Pero aún quedaba algo muy bueno: los bises. El primero, una deliciosa pieza corta del noruego Johan Halvorsen. Y luego, se colocó junto al arpa para crear –no tiene otro nombre– una bellísima versión de 'Granada' de Agustín Lara, precedida de una portentosa digitación y con un preciosista final. La ONE interpretó en la segunda parte la 'Symphonie Fantastique' de Berlioz. Para que quede constancia.

