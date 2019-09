Federico y el amor

Hoy jueves se inaugura en el Centro Federico García Lorca de Granada 'Jardín deshecho', la primera gran exposición sobre Lorca y el amor. La muestra, comisariada por el hispanista estadounidense Christopher Maurer y estructurada en cinco salas que recorren las etapas vitales del poeta y sus relaciones, aborda la profunda meditación de Federico García Lorca sobre el tema central de su vida y su obra, a través de una amplia muestra del archivo personal recién incorporado al Centro.

Cartas amorosas de Lorca y sus amigos, obras de arte e iconografía del amor lorquiano, objetos personales, manuscritos literarios, ensayos tempranos sobre el amor, escenas de 'Viaje a la luna', 'El público' y 'La destrucción de Sodoma', y la serie completa de los 'Sonetos del amor oscuro' son solo algunos de los materiales expuestos, muchos de ellos por primera vez.

Manuscrito autógrafo del soneto '¡Ay voz secreta del amor oscuro!' de los 'Sonetos del amor oscuro' / CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA

'Jardín deshecho' sigue el difícil curso de esa reflexión sobre el amor, el deseo, y la sexualidad, captando diversos momentos del periplo existencial y artístico de Lorca, desde los sueños del adolescente, hasta la pasión homoerótica y el deseo de vivir el amor de la forma más completa que permitía la sociedad granadina y española de los años 20 y 30.

En palabras de Christopher Maurer: «Respetando el misterio -y sus límites- y haciendo lo posible para no confundir a Lorca y sus personajes, he intentado dejar hablar al poeta -o no hablar- mediante la selección más amplia posible de cartas, fotos, textos literarios, libros y objetos personales conservados en el Centro Federico García Lorca de Granada y en otros archivos públicos y privados: restos del 'jardín deshecho' de su breve vida».

Las piezas de la exposición proceden del Centro Federico García Lorca (Archivo Fundación Federico García Lorca), la Biblioteca Nacional de España, la familia del poeta, el Museo Casa de los Tiros, el Museo-Casa Natal de Fuente Vaqueros, el Ayuntamiento de Granada, el Archivo de Agustín Penón/Marta Osorio y diversas colecciones particulares.

[Rosa de la muerte. Caligrama]. Ilustración de Federico García Lorca para el poema de Ricardo E. Molinari, Una rosa para Stefan George, edición limitada, Buenos Aires, Francisco A. Colombo, 1934. Ejemplar del autor. / CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA

'Jardín deshecho: Lorca y el amor' está organizada y producida por el Consorcio Centro Federico García Lorca, con la dirección artística de la Fundación Federico García Lorca. Abrirá sus puertas al público hoy a las 18.00 horas y podrá visitarse hasta el 6 de enero de 2020. Además, este jueves a las 20.00 horas tendrá lugar en el Auditorio del Centro la mesa redonda 'Ni ciencia ni sombra: Lorca y el amor', con la intervención de Christopher Maurer, Mario Hernández y Roberta Quance.

Además, la exposición cuenta con un catálogo con edición de Christopher Maurer y textos de Noël Valis, Luis Muñoz, Roberta Ann Quance, José Javier León y el propio Maurer.

Información práctica Fecha Del 19 de septiembre de 2019 al 6 de enero de 2020.

Lugar Centro Federico García Lorca.

Comisario Christopher Maurer.

Horario Martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado.

«En la obra de Lorca -dice Maurer respecto al título de la exposición- el amor se asocia con frecuencia con el jardín. Jardines simbolistas o modernistas de Verlaine, de Rubén Darío, o de Juan Ramón Jiménez que hacen del jardín un 'sagrario de pasiones'; el jardín como espacio textual (los 'jardines abiertos para pocos' del poeta granadino Pedro Soto de Rojas o el proyectado Jardín de sonetos, de Lorca); el jardín como espacio psicológico, no exento de peligro, donde el poeta confronta no solo su propia identidad y sexualidad, sino los misterios del ser y de la creación poética».