«Mi éxito como actriz es comer todos los días de la interpretación»

Ana del Arco (Granada, 1983) nació para la interpretación, un mundo al que se dedica desde que, con 18 años, se marchó a Madrid para acabar la carrera de danza. A pesar de ello, Ana es granadina de pura cepa. Estudió de parvulitos a bachiller en el Inmaculada Niña. Sus padres regentaron la librería Mirasierra. Y a Granada retorna cada vez que le dejan. Su primer trabajo fue como bailarina en Port Aventura. Ahora figura en el reparto de dos películas seleccionadas en el Festival de Málaga. En su currículum, series como 'Cuéntame', 'Aída' o 'Machos alfa'. En su haber, también, siete largos y doce obras de teatro.

–¿Por qué una bailarina de danza clásica decide colgar las zapatillas de media punta para dedicarse a la interpretación?

–Siempre me gustó la parte interpretativa de la danza. Cuando me quedaba un año para terminar el conservatorio en Madrid, hice las pruebas de la Real Escuela Superior de Arte Dramático para ver qué pasaba. Y resultó que entramos 24 de 500. Entonces pensé que podía ser mi camino. Nunca olvidaré el primer día de conservatorio, cuando una profesora maravillosa que se llamaba Aurora Pons me dijo «¿no has entrado en la Resad? Recoge tus cosas y vete, que tú eres actriz». Y hasta el día de hoy. Gracias a Aurora, que me 'echó de clase', soy actriz (risas).

–El ingreso en la Resad fue clave en su cambio de trayectoria, pero no sé si hubo alguna experiencia previa que la marcó...

–Sí, hubo un momento que recuerdo muy bien. El colegio nos llevó al teatro Alhambra a ver 'La llanura' de Martín Recuerda. Lloré tanto y me quedé tan impresionada que algo se revolvió en mí.

Ampliar Ana del Arco durante el rodaje de Machos alfa. MANUEL FIESTAS

–Ahora Ana del Arco está 'on fire' con dos películas en el Festival de Málaga.

–Sí, son dos óperas primas de dos mujeres maravillosas, Ana Lambarri con 'Todo lo que no sé', donde hago de una amiga de la protagonista, que vive unos años complicados de su vida. Y la otra es 'Tras el verano' de Yolanda Centeno, que habla de la relación de una madrastra con el hijo de su pareja, de la que se separa.

–Una gran satisfacción ¿no?

–Es importante. Y más en tiempos donde muchas veces parece que prima más la visibilidad que el talento. Si se te ve en muchos sitios, parece que estás haciendo muchas cosas, aunque estés en tu casa mirando al techo (risas). Es importante porque tu trabajo se muestra en festivales donde hay directores, productores, compañeros... Y también la ilusión de estar con dos trabajos en Málaga, que es ya una institución dentro del circuito de festivales de España.

–Sé que es complicado que una actriz hable de sí misma, pero ¿cuáles son las fortalezas de Ana del Arco delante de la cámara?

–Mi forma de entender la escena es muy profesional. Me gusta mucho trabajar tanto en el escenario como delante de una cámara. Mi punto fuerte es la comedia, lo que me hace feliz.

–La comedia es el género más complicado...

–El más complicado y el menos apreciado. El reconocimiento lo tiene el drama, pero es muy difícil provocar la risa. En el teatro te das cuenta de inmediato si funciona o no.

Ampliar Buen rollo en el rodaje de Machos alfa. MANUEL FIESTAS

–¿Qué siente una actriz cuando hace comedia y la gente se ríe?

–Subidón porque no solo te lo pasas tú bien, sino que funciona lo que estás haciendo. No hay nada peor que hacer un gag cómico o un chiste y que no se ría nadie. Es el terror. Es una gozada saber que la gente sale feliz de tu obra.

Ampliar En acción. MANUEL FIESTAS

–¿Un par de personajes especialmente importantes para usted?

–Estuve muchos años trabajando en la compañía 300 Pistolas con Álvaro Morte. Hacíamos clásico. Y tanto 'El perro del hortelano' como 'Tres sombreros de copa' fueron maravillosos. Hacíamos mucha campaña escolar y ver a los espectadores del futuro pasarlo bien era guay. Ahora mismo estoy haciendo 'Primera cita' con un personaje que es un regalo.

–¿Cine o teatro?

– Donde me llamen para trabajar (risas). Pero reconozco que el teatro me gusta mucho. Me encanta el audiovisual, pero el calor del público no se tiene rodando cine.

–En su currículum tiene varias series. ¿Curte este formato?

–No he trabajado en ninguna serie diaria. En todo caso una semana, dos... pero sí, te curte en el oficio. Hay que saberse el texto y escuchar al compañero porque a veces solo tienes dos tomas. Hay que estar muy concentrada para sacar el trabajo adelante en el momento, no hay más oportunidades. El estudio es entrenamiento. Y estudiarte veinte páginas te pone la mente en forma (risas).

–¿En qué proyectos trabaja ahora?

–Ruedo la cuarta temporada de Machos alfa y estoy en el teatro hasta final de esta temporada y posiblemente la que viene.

–¿Qué tal la experiencia en Machos alfa?

–Preciosa porque el equipo es increíble. Como soy la profesora de los hijos de Fele Martínez y Raquel Herrero estoy todo el rato con ellos; son maravillosos. A veces nos partimos de risa después del 'corten' porque son muy graciosos los jodíos.

–¿Hasta qué punto es importante el buen rollo para que las escenas salgan redondas?

–Si hay buen rollo y todo el mundo rema a favor, es más fácil. Como actriz estás en lo tuyo, en interpretar bien.

Ampliar En el rodaje de Machos alfa. MANUEL FIESTAS

–¿Su sueño como actriz?

– Seguir viviendo toda mi vida de esta profesión. Claro que me gustaría, pero el éxito para mí es trabajar y comer todo los días de ello. Y llevo veinte años haciéndolo.

–¿Cuál es su rincón favorito de Granada?

–Cuando bajo intento quedar con mis tres amigas de siempre del colegio en Los Italianos y de ahí vamos al Paseo de los Tristes.

Ampliar Ana del Arco ha participado en infinidad de series, películas y obras de teatro. MANUEL FIESTAS

–¿Ha actuado alguna vez profesionalmente en Granada?

–Menos de lo que me gustaría. Sí que he actuado con dos musicales, 'El mago de Oz' y 'Alicia en el país de las maravillas', en el Palacio de Congresos. Y en el Isabel la Católica en las exhibiciones del conservatorio.

–¿Qué le parece que Granada aspire a ser Capital Europea de la Cultura?

–Granada se lo merece porque tiene mucha cultura, aunque a veces se intente denostarla. Granada es cultura. Lorca, la danza, los teatros, las guitarras que suenan en cualquier rincón del Albaicín... si hay justicia lo seremos.

