Etcétera descubre a los 'Animales invisibles' La compañía teatral granadina monta en su sede de Topacio, 14 en Güéjar Sierra un recorrido que aúna ecología, tradición, cuentos y técnica en un cóctel emocionalmente explosivo

José Antonio Muñoz Granada Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:43 Comenta Compartir

La nueva sede de la compañía Etcétera en Güéjar Sierra está en la calle Topacio, 14, y como el nombre de la vía en que se sitúa declara, es una pequeña joya. Este «centro de creación, formación e investigación» se ha creado con el objetivo de consolidar a la compañía, líder en nuestro país por la escenificación de obras musicales y con una trayectoria que se remonta a 1981, como referente de quienes quieran dedicarse al teatro familiar realizado con títeres. Además, los de Etcétera son títeres con alma, independientemente de que tengan forma animal o humana. La misma alma late en el interior del Hans Christian Andersen de 'El patito feo' que en la de la inquieta ardilla que arroja bellotas y nueces desde el 'Gabi/Nete de Curiosidades' que forma parte de 'Animales invisibles', una propuesta en construcción cuyo adelanto mostraron hace escasas fechas a IDEAL y a un grupo de amigos vinculados con la compañía desde tiempo atrás, y que tendrá su presentación definitiva durante el próximo mes de septiembre.

Definir 'Animales invisibles' es tan complicado como fue para los integrantes de la compañía hallar al visitante nocturno que protagoniza el primer segmento del espectáculo, que una vez completado superará la hora de duración. Ciertamente, como explica Yanisbel Martínez, de nuevo maestra de ceremonias y responsable, junto con Enrique Lanz, de la dramaturgia de este montaje, los animales reales forman parte de nuestra vida diaria: están en nuestro entorno, son nuestras mascotas, nos sirven de alimento en ocasiones. Sin embargo, a veces no somos conscientes de su importante papel. Uno de los múltiples atractivos que ofrece 'Animales invisibles' es, a veces, descubrirlo, incluso de forma inopinada. En una mañana de agosto, las cigarras –a las que siempre oímos pero casi nunca vemos– comienzan ese concierto que anuncia la subida de la temperatura de la manera más inesperada, por ejemplo.

En la primera estancia del espacio creativo, donde de momento se coloca 'Animales invisibles' hasta que se completen sus escenarios de cara a septiembre, Martínez habla de una especie misteriosa que merodeaba por las inmediaciones de la casa, compartiendo espacio con comadrejas, garduñas y tejones, y que se movía tan rápido que ni las cámaras de vigilancia colocadas para localizarle eran capaces de hacerlo. Finalmente, lo hicieron, e incluso le procuraron un lugar. Así, en un rincón de la planta baja, junto a las máquinas del taller que sirven para tallar madera o para imprimir títeres utilizando las impresoras en tres dimensiones, tras destapar una mantita, aparece una suerte de oso hormiguero entrañable, que a primera vista es tan real como la luz que entra por la ventana. Aunque no lo sea. La perfección alcanzada por los artífices de títeres de Etcétera convierte sus creaciones en auténticas obras maestras.

Música e historias

Cabe destacar como uno de los grandes aciertos de 'Animales invisibles' la presencia de Gabi, descrito por Yanisbel Martínez como «un sabio, a veces un poco despistado». Gabi no es otro que el músico y actor Manuel Mateo, quien se pone al frente de su 'Gabi/Nete' de Curiosidades (Gabinetito, dice él) para hablar sobre mapas que trataban de imaginar mundos desconocidos (con la leyenda del 'Hic sunt dracones', que identificaba las tierras ignotas), y que, usando con maestría su capacidad como cuentacuentos, es capaz de convertir en cercanas historias como la del rinoceronte de Durero y su rocambolesco viaje desde tierras de Asia hasta Lisboa, para luego ser víctima de un naufragio en su camino hacia Roma, donde volvió convertido en un reflejo dérmico de sí mismo.

Ampliar Yanisbel Martínez acaricia al 'vecino' que burlaba a las cámaras nocturnas. J. A. M.

Pero Mateo no sólo habla de animales lejanos: también de esas 120 especies de mariposas que pueblan nuestra sierra, de que estas tienen escamas en sus alas, y de cómo evitar que otras mariposas menos agradables, las polillas, penetren en nuestros armarios y se coman nuestra ropa, simplemente colocando flores de lavanda en su interior. El 'Gabi/Nete' de Gabi es –sorpresas animadas incluidas– un instrumento didáctico de primer orden, coronado con adivinanzas. Además, teniendo en cuenta la trayectoria de Mateo, es imposible pensar en un espectáculo en el que participe donde no haya música, y en su segmento de 'Animales invisibles' la hay, desde romances que cuentan la historia de la loba y el pastor, con las diferentes pretensiones de cada cual con respecto al propio pellejo y al de la borrega robada, hasta la historia de San Antonio y los pajarillos, coreada por pequeños y mayores.

De lo visto en las sesiones previas de 'Animales invisibles' y a la espera de las sorpresas que deparará un árbol aún en construcción que completa este montaje, puede deducirse que Etcétera ha dado un paso adelante, enriqueciendo su repertorio con una propuesta fresca y divertida.

