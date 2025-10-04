«Enfadarte por el éxito de los demás es una payasada»

Javier F. Barrera Granada Sábado, 4 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

Seis en una en menos de un par de hectáreas divididas por el río Monachil, límite entre Granada y Armilla. Seis ferias en un solo espacio repartido entre el barrio del Zaidín y la Feria de Muestras de Armilla. Por un lado el mercadillo de cada sábado con su atmósfera tradicional, por otro la innovación más puntera y los sabores y colores de la provincia de Granada.

A este lado del misisipí granaíno esta Fermasa y su Burger Cup, la Feria de Muestras con sus grúas y automóviles de ocasión, la Feria de los Pueblos de Granada y su gemela Feria de los Sabores. La sexta reunión de este seis en uno marcado tiene nombre corajudo: Flash Fest, con un sobrenombre cuando menos retador: «Que tiemble el algoritmo».

El algoritmo, entre la fórmula de la Coca Cola y el vellocino de oro, la piedra filosofal de internet que ordena y jerarquiza, eleva y tumba. Porque de esos contenidos creados sus creadores viven, sobreviven o malviven. Flash Fest viene a compartir estas experiencias con personas de primerísimo primer nivel, con 'tips', 'aka' pistas, para maximizar el esfuerzo.

Las conclusiones son novísimas, radicales, fuera de los tiempos pasados. Las charlas de la mañana de este sábado son prueba patente de todo este nuevo movimiento, este nicho laboral que se enreda y puede estrangular o servir de cuerda para llegar a la cima. Por ejemplo, un chaval encantador con un millón de seguidores en redes como Instagram o Tik Tok, de nombre Peldanyos. Quizá sin saberlo, dulce pájaro de juventud, llega a las mismas conclusiones del pasado siglo cuando la red de redes era compartir para llegar, para saber y ganar. Fuera egos y viva la inteligencia colectiva.

Peldanyos, cuyo nombre real es Sergio Bolaños, es un influencer y creador de contenido español conocido por su contenido gastronómico, que incluye probar comidas y productos en redes sociales. Se hizo famoso por su enfoque original para probar alimentos, como las novedades de Mercadona o las mejores hamburguesas, lo que le ha llevado a tener miles de seguidores en plataformas como TikTok

Lo sanciona con una frase para terminar su participación, bautizada con 'punch' de cuadrilátero: 'Petar sin que te vuele la cabeza'. Oséase, no morir de éxito, gestionar la fama y la pasta. Se trata de una charla pública dirigida a la gestión emocional del éxito viral, que se celebra en el escenario Principal-UGR presentada por Manuel Carcelén. Para ello, una conclusión apoteósica: «Enfadarte por el éxito de los demás es una payasada».

Las charlas se suceden desde este viernes hasta este domingo, una tras otra, interesantes y muy bien aceptadas por le público. Al mediodía, por ejemplo, se debate una cuestión que nunca puede perderse de vista. Se refiere al negocio detrás del contenido. Una intervención con Rayko Lorenzo; Lula Duhalde y Javier López-Cantal, CEO de López Cantal Abogados, patrocinadores de este acto.

La charla se convierte desde el primer minuto en una 'master class' para que un creador de contenido no sea estafado. Es el perfecto triángulo entre los abogados, las agencias y los propios creadores de contenidos. Aquí se habla de negocio, de lo que hay detrás. De contratos, de pasta, de leyes y para que no te la quiten. Rápidamente nace otra pista para anotar: «El influencer es el que da la cara frente al consumidor final, y tiene que estar protegido». No hay descanso y tampoco se cansan. El resto de la jornada está lleno de sorpresas de todo tipo y de ayuda para los creadores, para los que aspiran, para los que empiezan. La razón es que la Flash Fest nace concienciada y convencida de que ser influencer, ser creador de contenido, es un nuevo trabajo. De hecho, es la primera feria, reunión, jornada, encuentro de este tipo que se celebra en todo el país, lo que demuestra que Granada se encuentra en cabeza de las nuevas tendencias sociales y empresariales.

Para comprobarlo tan solo hay que pasear, ver, escuchar, compartir. Los contenidos, que en un principio parecen una amalgama sin hilo conductor, pero que tienen la virtud de agrupar las temáticas que triunfan en redes sociales, las que generan los creadores de contenidos, las que consume la sociedad.

Los ejemplos son variados con temáticas ajustadas y talleres. Algunos títulos. 'Tips para crear contenido que enganche a la gente', 'Taller de grabación y edición de vídeo', 'El contenido que las marcas están buscando', o 'Tu nicho no es tu prisión'.

