Diez años de una residencia de artistas única

MoclínPrint celebra este año su décimo aniversario y lo hace por todo lo alto. En la edición 2025 ha contado con 14 participantes procedentes de distintas provincias españolas que durante diez días han convivido las 24 horas y han aprendido a fabricar papel con fibras naturales recogidas en el entorno y diferentes técnicas como la mezzotinta, también conocida como grabado media tinta o a la manera negra, de una de las mejores expertas a nivel mundial, como es la artista argentina, residente en Quebec (Canadá,) Déborah L. Chapman.

En esta década más de un centenar de artistas, algunos repetidores dado el alto nivel de satisfacción, ha pasado por el antiguo Cuartel de la Guardia Civil de Moclín, ahora alojamiento rural, convertido en sede de esta experiencia, en la que se han desarrollado 24 talleres, con propuestas variadas, como los de xilografía de Emilio Luis Fernández, el gran impulsor de esta residencia junto con Juan Barbé, especialista en fabricación de papel artesanal y libro de artista. También son destacables al inicio de esta «historia maravillosa» el taller de Ramón Eguía, venido ex profeso desde Torreón (México) sobre 'Experimentación gráfica' o el de 'Poliestergrafia', impartido por el cubano Octavio Irwing.

Emilio Luis apunta que residencias de obra gráfica hay muchas dentro y fuera de Granada, pero «de fabricación de papel y grabado, la de MoclínPrint es la única de España». Asimismo aclara que en otros lugares se celebran encuentros en los que los interesados asisten a la actividad pero luego se van a comer o a sus alojamientos.

Los orígenes de esta actividad están en el Taller de Grabado La Granja que Emilio Luis inauguró en la calle Cañaveral de Granada en 2011 y en el que empezó a colaborar Juan Barbé en los tres años siguientes. Sería en 2016 cuando, para mejorar la experiencia, ambos pensaron trasladarla a Moclín, donde se pueden fabricar papeles artesanales con diferentes gravamen y plantas de los alrededores como esparto, paja de trigo, avena silvestre, añadirle pulpas coloreadas, manipular la fibra,etc. Sin lugar a dudas, otro de los atractivos es poder residir en el mismo alojamiento y las propuestas gastronómicas pues, desde hace cuatro ediciones, son los propios participantes quienes preparan las comidas.

Emilio Luis, afirma satisfecho que «MoclínPrint es un lujo y tiene un nombre dentro del panorama nacional e internacional de las residencias de artistas», en tanto que Juan Barbé la califica como «la fiesta anual del papel y la gráfica. Se hacen papeles y gráfica en otros sitios, pero las dos cosas unidas y, además, de la manera que nosotros lo programamos no tiene parangón en toda España».

Mezzotinta

Déborah L. Chapman indica estar «fascinada» con la experiencia vivida, pues «es una de las mejores que tuve en estos viajes que estoy dando para enseñar la técnica de la mezzotinta. Así que está «muy agradecida a la gente con la que contacté aquí y con la que aprendí mucho».

Uno de los asistentes, Cyan Carmelo Beltrán, explica que «se me presentó la oportunidad de poder realizar el taller de Déborah y no me lo pensé, me cogí unos días y aquí estoy», explica antes de añadir que «ha sido toda una experiencia en positivo, tanto por la gente que nos hemos juntado como los métodos y técnicas que hemos podido aprender».

Por último, la profesora de Dibujo, Nuria Verdú, natural de Ibi (Alicante), señala que «me picó la curiosidad y decidí venir pues me habían hablado de que hay muy buen ambiente y muy buenos profesionales».

Por su parte, Emilio Luis agradece a Fundación Caja Rural el hecho de ser su principal patrocinador y también su colaboración al Ayuntamiento, al que sugiere organice una exposición con los grabados que le han regalado en las ediciones anteriores. Como novedad para el año próximo es convertir MoclínPrint en «nómada» es decir llevar esta experiencia a otros rincones de España.

