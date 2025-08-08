«Después de 'Segundo premio', he rodado dos pelis y una serie»

Verano con otras gafas | Cristalino, músico y actor

Cristalino, en la Fuente de las Batallas.

José E. Cabrero Granada Viernes, 8 de agosto 2025, 22:55 Comenta Compartir

AAntes de pedir el zumo de naranja, Cristalino recuerda a su abuelo. «Justo hoy hace un año que murió. ¿Te acuerdas de la entrevista?». En mayo de 2022, Cristalino publicó el videoclip 'Vino con mi abuelo', rodado en Dehesas Viejas y protagonizado por el propio Antonio, su abuelo. Por aquel entonces, Cristalino no se llamaba así, era Fran, Fran Ocete. Unas semanas más tarde, se cambió el nombre artístico y publicó nuevas canciones casi al mismo tiempo que empezaba a rodar su primera película, 'Segundo Premio', por la que terminó nominado al Goya a Mejor Actor Revelación. No ganó la estatuilla, pero sí todo lo demás.

–Su abuelo le trajo suerte.

–Sí, sí, mucha. Y también pudo ver la película, 'Segundo Premio', justo antes de morirse.

–¿Qué le pareció?

–Dijo que soltábamos muchas palabrotas (ríe), pero que era como hablaba la gente de la calle, así que lo entendía. Creo que le gustó. La leyó a su forma, los conflictos de los personajes, la lucha por sacar el disco...

–Seguro que se hubiera emocionado al verle en los Goya.

–No llegó, pero bueno, me quedé con una sensación bonita. Él siempre estaba muy preocupado con que de qué iba a vivir yo, o de qué vivía. Me preguntaba por cuánto me pagaban por los conciertos, cuánto había cobrado por la película... Tenía preocupación por mi estabilidad económica. Cuando vio que 'Segundo Premio' estaba teniendo bastante éxito y que mi música iba muy bien, se quedó con buena sensación. Se quedó tranquilo.

–Desde el rodaje, menuda racha. Un año y medio sin parar.

–Ha pasado de todo. Fíjate, yo arranqué el proyecto musical como Cristalino a la par que empezó todo lo de la película. Es decir, mientras estaba rodando salió la primera canción.

–Eras Fran Ocete. ¿Por qué el cambio, por qué Cristalino?

–Mis amigos me decían que necesitaba cambiar el nombre para que se recordara mejor, con más gancho que Ocete. Me convencieron (ríe). Estuve un montón de tiempo buscando nombres, muy obsesionado. Leí a a Lorca, a Miguel Hernández... Quería algo poético pero que no fuera muy rebuscado. Y quería que sonara a nombre propio. Así llegué a Cristalino. Es curioso, porque hace poco me di cuenta de que la canción de Los Planetas 'El manantial', basada en un poema de Lorca, cantan «mojé las hojas en el cristalino diamante azul». Mi abuelo también usaba mucho esa palabra para decir que algo había quedado claro: queda cristalino. Lo usaba con naturalidad. Me parecía bonito.

–Estos meses de verano le hemos visto recorrer España.

–Estuve en Galicia, en el festival Surfing the Lérez, y luego en el Atlantic, que toqué justo antes de los Lori Meyers y también estaban Los Planetas. Mucha gente de Granada. Y después el Sonorama, claro.

–¿Qué sensaciones dejan? ¿Qué le dice el público de sus temas?

–Muy buenas. Estoy viendo que conforme se va escuchando el proyecto, va gustando.

–Si pudiera ir a cualquier concierto, ¿qué elegiría?

–Me gustaría ver Oklou, estoy escuchado el disco y es muy elegante lo que hace. Y me habría gustado ir al de Kendrick Lamar en Barcelona, con mis amigos.

–¿Cuándo toca en Granada?

–Tengo concierto en el Teatro Alhambra el 14 de marzo. Me hace mucha ilusión, es la quinta vez que toco allí. Estuve dos veces con Brío afín y otras dos con Dolorosa.

«Tengo concierto en el Teatro Alhambra el 14 de marzo. Me hace mucha ilusión volver allí»

–Pero también hay cine a la vista. ¿Qué tal el rodaje de 'Golpes', en Sevilla?

–Increíble. Es la primera película de Rafa Cobos, guionista de 'La isla mínima'. Fue muy emocionante hacer algo después de 'Segundo Premio' con nuevos compañeros, como Teresa Garzón, que también es de Granada.

–¿Qué tal Teresa?

–Muy, muy guay. Muy buena gente y tiene pinta de que hace un papelón... Bueno, en la banda también está Mafo (el batería de 'Segundo Premio').

–¿Y hay más rodajes en marcha?

–En realidad, he rodado ya una serie y otra película, pero todavía no se han anunciado. No puedo contar más, ya veréis...

–Visto con perspectiva, ¿qué valoración hace de los Goya?

–La misma que en el momento: una especie de milagro, encima nominado con Daniel Ibáñez... Los Goya me han abierto muchas puertas y en el mundo artístico toda ayuda es poca.

–¿Cómo era el verano de su infancia?

–Un verano de pueblos. Adra, que era el de mi padre. Y Dehesas Viejas, el de mi abuelo. Un verano de estar mucho en la calle jugando todo el día, asalvajado. Tuve mucha suerte, siempre con amigos y primos.

–¿Tenía clara su vocación artística en esa época?

–Claro. Recuerdo con 7 u 8 años en la playa, escuchando los discos de El último de la fila y leyendo las letras porque me las ponía mi primo. Luego, con 14, me llevaba la guitarra a todas partes. Tenía una especie de manía, un juego, que cuando alguien decía una palabra llamativa intentaba buscar canciones en las que se usara esa palabra.

–¿La banda sonora de su vida?

–En la infancia me marcaron mucho El último de la fila, Los Burros, Manolo García... Y luego he tenido etapas. Extremoduro, Triana, Héroes del Silencio... pero también Leonard Cohen, Bob Dylan, Wilco... y Christina Rosenvinge, Nacho Vegas... También algo de hip-hop. Creo que mi banda sonora tendría que ser un popurrí bastante ecléctico.

«En Madrid, es como si todo el mundo conociera Granada, a nadie le deja indiferente»

–Ahora que visita mucho Madrid, ¿qué se dice de Granada?

–Es como si todo el mundo conociera Granada, a nadie le deja indiferente. Todo el mundo tiene palabras bonitas para Granada. Sobre todo conozco gente que se dedica al arte y todos conectan de alguna manera con el linaje de la ciudad y creo que guardan un aprecio como si fuera un poco suya.

–¿Ha hecho nuevos amigos?

–Toda la gente de 'Segundo Premio', desde Isaki a Dani, Stéphanie Magnin, Edu Rejón... También Natalia de Molina, que me ha mostrado su apoyo siempre. Y luego he tenido la oportunidad de conocer a gente a la que admiro, como a Christina Rosenvinge, que soy muy fan.

–Granada ¿capital cultural?

–Lo merece. Además, todo lo que sea apostar por la cultura y el arte que hay en Granada, me parece que es el camino a seguir.

–¿Qué planes de futuro tiene?

–Me gustaría seguir con la interpretación, aprender, es muy estimulante para mí. Y con la música, seguir componiendo canciones, mejorar los directos... Ahí también tengo mucho que ofrecer.

–Podría componer la canción de una película.

–Sí, eso sería increíble (ríe).

