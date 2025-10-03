Cultur_ALH: Programación del viernes 3 de octubre

17:00 - 19:00

Corral del carbón

Buenos Aires. Documental dirigido por Jorge Carrión. Acto en colaboración con CaixaForum+

17:00 - 20:00

Casas de la mimbre

Elaboración de un mural en vivo a cargo de Verónica Soto y Pablo Nake

19:00 - 20:00

Palacio de Carlos V

Besar los libros. Salman Rushdie en conversación con Andrés Neuman

20:30 - 21:30

Palacio de Carlos V

Cristina Rivera Garza en conversación con Fernando Iwasaki

21:00 - 22:00

Carmen del aljibe del Rey

Recital de poesía a cargo de la asociación El Diente de Oro. Acto en colaboración con Fundación Agua Granada

08:00 - 09:00

Mirador de San Nicolás

Jarchas poéticas y música a cargo de Luis Melgarejo, Erika Martínez, Munir Hachemi y David Montañés

11:00 - 14:00

Casas de la mimbre

Elaboración de un mural en vivo a cargo de Verónica Soto y Pablo Nake

12:00 - 14:00

La mimbre

Taller de poesía digital a cargo de Alex Saum-Pascual

12:30 - 14:00

Corral del carbón

Cristina Morales, David Uclés, Isabel Mellado y Munir Hachemi. Acto en colaboración con Fundación Sierra Elvira

16:30 - 20:30

Casas de la mimbre

Elaboración de un mural en vivo a cargo de Verónica Soto y Pablo Nake

17:00 - 19:00

Corral del carbón

BookLovers. Madrid. Documental dirigido por Jorge Carrión. Acto en colaboración con CaixaForum+

17:30 - 18:30

Palacio de Carlos V

Escribir en francés. Dibujar en árabe. Zeina Abirached en conversación con Bárbara Boloix. Acto en colaboración con Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

19:00 - 20:00

Palacio de Carlos V

Mujeres sin fin. Camila Sosa Villada en conversación con Erika Martínez

20:30 - 21:30

Plaza de los aljibes

Vanguardia hoy. Conversación entre Chus Pato y Yung Beef. Conduce: Ana Gallego Cuiñas

20:30 - 21:30

Paseo de los nogales

Traceroutes Poems, segundo viaje a cargo de Alex Saum-Pascual y Mario Santamaría

12:00 - 14:00

La mimbre

Taller de edición independiente a cargo de Malcolm Otero Barral

12:30 - 14:00

Corral del carbón

Nuevas líneas: escribir poesía en los años 20 del siglo 21. Juan Gallego Benot, Elisa Fernández, Paula Melchor. Conduce: Juan Carlos Abril. Acto en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras

17:00 - 19:00

Corral del carbón

Palabra de Nobel: Le Clézio. Documental dirigido por Marc Roma. Acto en colaboración con CaixaForum+

17:30 - 18:30

Palacio de Carlos V

Cultura capital. Luis García Montero en conversación con Pilar Aranda

17:00 - 20:00

Palacio de Carlos V

Filosofía anómala. Hervé Le Tellier en conversación con José Luis Moreno Pestaña

19:00 - 20:00

Plaza de los aljibes

Poéticas del cuerpo. Rachel Eliza Griffiths y Elena Medel en conversación con Rosa Morillas

20:30 - 21:30

Palacio de Carlos V