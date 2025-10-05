Cultur_ALH: Programación del domingo 5 de octubre
Consulta aquí todas las actividades del encuentro cultural de la Alhambra
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04
12:00 - 14:00
La mimbre
Taller de edición independiente a cargo de Malcolm Otero Barral
12:30 - 14:00
Corral del carbón
Nuevas líneas: escribir poesía en los años 20 del siglo 21. Juan Gallego Benot, Elisa Fernández, Paula Melchor. Conduce: Juan Carlos Abril. Acto en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras
17:00 - 19:00
Corral del carbón
Palabra de Nobel: Le Clézio. Documental dirigido por Marc Roma. Acto en colaboración con CaixaForum+
17:30 - 18:30
Palacio de Carlos V
Cultura capital. Luis García Montero en conversación con Pilar Aranda
17:00 - 20:00
Palacio de Carlos V
Filosofía anómala. Hervé Le Tellier en conversación con José Luis Moreno Pestaña
19:00 - 20:00
Plaza de los aljibes
Poéticas del cuerpo. Rachel Eliza Griffiths y Elena Medel en conversación con Rosa Morillas
20:30 - 21:30
Palacio de Carlos V
La noche es nuestra. Mariana Enríquez en conversación con Gracia Morales
