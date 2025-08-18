La cultura española, con acento de Graná

Jorge Pastor Granada Lunes, 18 de agosto 2025, 00:27 Comenta Compartir

Granada es sinónimo de cultura por su patrimonio, por la espectacular herencia que han legado las civilizaciones que han pasado por esta tierra y por su impresionante talento artístico. Hablamos en el pasado de personajes como Alonso Cano, Pedro Antonio de Alarcón o Federico García Lorca. Y hablamos en el presente por artistas que son referencia nacional e internacional. Ellos son uno de los grandes activos para conseguir ese reto compartido que se llama Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

Danza Manuel Liñán y Patricia Guerrero

Manuel Liñán y Patricia Guerrero han ganado, por méritos propios, el Premio Nacional de Danza, el más prestigioso que se concede en España. Con la escuela del Albaicín y el Sacromonte, llenan teatros allá por donde van. El primero, sin ir más lejos, este verano en el Generalife. Y la segunda, en el mismo escenario, en el pasado Festival de Música y Danza.

Ilustración Sergio García

Sergio García, Premio Nacional de Ilustración en 2022, encabeza una nómina impresionante de dibujantes que triunfan dentro y fuera de España. Medios como The New Yorker ilustran sus portadas con creaciones de este granadino, que imparte clases en la Facultad de Bellas Artes. También podemos ver obras suyas de gran formato en emplazamientos tan singulares como el Metro de París. Además de García, nombres como los de Jorge Jiménez, Gabriel Hernández Walta, Juanjo Guarnido o Belén Ortega brillan con luz propia en el arte del cómic.

Música clásica María Dueñas, Mariola Cantarero y Pablo Heras

Granada, que celebra cada año uno de los festivales de música clásica más importantes del mundo, es cuna de intérpretes de renombre. Es el caso de la joven María Dueñas, considerada hoy día la violinista española con mayor proyección internacional. Aún resuenan los aplausos del Palacio de Carlos V tras su triunfal actuación en el Festival de Música y Danza.

Junto a ella, la voz de Mariola Cantarero sigue seduciendo allá donde va. Recientemente celebró sus veinticinco años sobre los escenarios con una gala lírica inolvidable en el Teatro del Generalife. Pablo Heras Casado se ha convertido en el director de orquesta wagneriano por excelencia, después de tres años de éxitos consecutivos en el Festival de Bayreuth (Alemania). La confianza de sus responsables ha hecho que el próximo año sea una de las batutas invitadas en la 150 edición del evento que fundó el propio Richard Wagner.

Flamenco Estrella Morente

Estrella Morente es una de las grandes abanderadas de la Cultura de Granada. Cultura con mayúsculas. Su voz es la voz del flamenco. Como fue la de su padre, Enrique. Y como lo está siendo ya su hermano Kiki. Estrella, granadina de pro, actuó anoche, sin ir más lejos, en el homenaje a Lorca y las víctimas de la Guerra Civil que se celebró en el parque de Alfacar. EstrellaMorente está siendo aclamada en estos momentos por el público y la crítica por su espectáculo 'Estrella a Estrellas', en el que rinde homenaje a mujeres referentes en la música. Junto a Estrella Morente, otras dos granadinas figuran en el 'top del flamenco'.

Marina Heredia está considerada por muchos la mejor cantaora de esta generación. Una artista versátil que sobresale, además, por su extraordinaria humildad. Eva Yerbabuena también es una de las grandes. Fue pionera en adaptar el baile al cante.

Música urbana Dellafuente, Saiko y Lola Índigo

Granada lo es todo en la música urbana actual. Y no, no es ninguna exageración. Dellafuente es ese muchacho de Armilla, celoso de su intimidad, que ha llenado dos noches el estadio Metropolitano de Madrid y tres el Palacio de los Deportes de Granada. Las entradas se vendieron en un santiamén. Con una exposición públca cero, Dellafuente, que atesora varios discos de oro y platino, cuenta con el público más fiel.

Saiko, que comparte origen con Dellafuente –al que ha mostrado su admiración en reiteradas ocasiones–, es un auténtico fenómeno de masas, como pudimos comprobar en su gira Sakura. A diferencia de Dellafuente, Saiko sí tiene una enorme pegada en redes, donde cuenta con millones de seguidores. 'Polaris' o 'Supernova' son himnos generacionales. Apoteósica su aparición en la Velada de Ibai junto a Melendi.

Y el tridente granadino se completa con Lola Índigo, que ha demostrado que se puede llegar a lo más alto pese a que no le fuera bien en programas como Operación Triunfo o Fama a Bailar. Lo apostó todo con 'Ya no quiero na' y desde entonces su carrera ha sido espectacular con hits como 'La niña de la escuela', que suma millones y millones de reproducciones.

Pintura Soledad Sevilla y Juan Vida

Soledad Sevilla, valenciana de cuna y granadina de adopción, es uno de los grandes nombres del arte contemporáneo. El año pasado expuso su proyecto 'Ritmos, tramas, variables' en el Centro de Arte Reina Sofía. A lo largo de su carrera, Sevilla ha desarrollado un lenguaje basado en líneas y colores y en la construcción de las geometrías. Sus instalaciones ambientales han renovado el lenguaje plástico. Investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada, la Vega siempre ha sido un elemento inspirador.

Las pinturas de Juan Vida –y su peculiar universo simbólico– se muestran en los principales centros artísticos de España. Ahora mismo trabaja en una serie de cuadros sobre el circo que se quedó anclado en Pinos Genil, donde reside, una exposición en la galería Menfis, una carpeta de serigrafías para la Alhambra y un libro que se llamará 'El triunfo de los pavos reales'. Es uno de los cartelistas más reputados de España.

Rock e indie Miguel Ríos, Lori Meyers y 091

El panorama del rock y el indie español se nutre de bandas de Granada. Hay tantas de primerísima fila que se les podría dedicar un reportaje como este en exclusiva. Nos quedaremos con tres. Miguel Ríos lo es todo en la música española. Con ochenta y tantos años, prepara el lanzamiento de otro disco, con el que girará por toda España a partir del otoño.

No hay festival de primera fila que no tenga a los lojeños Lori Meyers en su cartel. Congregan multitudes y eso es una garantía para los promotores y programadores. Se hallan en un estado de forma envidiable. Y los 091 vuelven a la carretera con nuevo álbum de estudio. Sus fieles los esperan como agua de mayo. Los podremos ver el 13 de septiembre en el Zaidín Rock.