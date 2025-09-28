La cultura se derrama por los rincones de la provincia

José Antonio Muñoz Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

La reciente apertura del castillo de La Calahorra a las visitas del público ha venido a incrementar la oferta cultural de la periferia granadina. Más allá de lo que ocurre en la capital, que es mucho, la provincia acoge a lo largo del año la labor, a veces callada, a veces pública, de múltiples asociaciones, entes y centros que 'hacen' cultura, las más de las veces con pocos medios. También alberga la provincia una oferta de eventos, festivales y ciclos culturales que, en muchos casos, tienen tras de sí una trayectoria de décadas y acogen cada año a un público fiel. El futuro que se abre ante la población de La Calahorra, a remolque del aprovechamiento de las visitas al castillo, lugar de rodaje en fecha reciente de series como 'La casa del dragón' y de películas como 'Assasin's creed' puede aprender de la experiencia de poblaciones como Salar, que ya cuenta con unas Jornadas Romanas y visitas guiadas a un yacimiento que, sin embargo, necesita ser conocido entre los granadinos. Es evidente que la Capitalidad Cultural de 2031 es un esfuerzo conjunto, como certificó la pasada semana la 'cumbre' de alcaldes en apoyo del proyecto. En este reportaje citaremos algunas de las iniciativas –no todas, porque es imposible– que dan lustre a una provincia que aspira a certificar su condición de potencia cultural

VEGA Y PONIENTE El poeta, Roma y la ciudad que cambió la historia del mundo

Ampliar Exposición en el Instituto de América de Santa Fe. F. C.

ALPUJARRA Y VALLE DE LECRÍN De la música al pensamiento

Mención aparte merece, sin embargo, una iniciativa estrictamente familiar que pone en valor la historia de Granada a través de una de sus sagas artísticas más fecundas: los Ruiz de Almodóvar. El museo que mantiene a pulmón la familia –con su patriarca, el abogado y escritor Miguel Ruiz de Almodóvar Sel al frente– es un ejemplo de lucha sin medios públicos para conservar una colección impresionante, que incluye desde cuadros de los artistas del 'clan' hasta documentos de la importancia del árbol genealógico en grabados de los Granada Venegas, antepasados directos de los Ruiz de Almodóvar. No cuentan con personal alguno, y es el propio Miguel quien muestra sus tesoros a los centenares de visitantes que acuden cada año a disfrutarlos, provenientes a veces de lejanos países asiáticos. Todos dejan su firma en un libro que recoge testimonios de ánimo ante una tarea que, dada la magnitud de la colección, parece inabarcable.

COSTA Literatura y sonidos transversales

Juventudes Musicales de Motril ha escogido la música antigua para un aún joven festival que en dos ediciones se va abriendo camino, y cuenta con una institución, el Aula de Pensamiento Javier de Burgos, de iniciativa igualmente privada, que comenzó su andadura hace ahora dos décadas justas, y que ha hecho de la difusión cultural y de su condición de foto de debate libre y abierto sus señas de identidad.

Ampliar Actuación de Noa en el Festival Tendencias de Salobreña T. S.

ALTIPLANO Música popular, melomanía y damas milenarias

MARQUESADO Del estudio de la historia al teatro de aficionados

