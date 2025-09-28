Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Miguel Ruiz de Almodóvar, en el museo familiar que mantiene con su propio esfuerzo en Órgiva. J. A. M.

CAPITALIDAD CULTURAL 2031

La cultura se derrama por los rincones de la provincia

Más allá de la capital, cada comarca cuenta con citas, asociaciones e iniciativas, a veces familiares, que promueven las artes y el conocimiento completando una oferta única

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:29

La reciente apertura del castillo de La Calahorra a las visitas del público ha venido a incrementar la oferta cultural de la periferia granadina. Más allá de lo que ocurre en la capital, que es mucho, la provincia acoge a lo largo del año la labor, a veces callada, a veces pública, de múltiples asociaciones, entes y centros que 'hacen' cultura, las más de las veces con pocos medios. También alberga la provincia una oferta de eventos, festivales y ciclos culturales que, en muchos casos, tienen tras de sí una trayectoria de décadas y acogen cada año a un público fiel. El futuro que se abre ante la población de La Calahorra, a remolque del aprovechamiento de las visitas al castillo, lugar de rodaje en fecha reciente de series como 'La casa del dragón' y de películas como 'Assasin's creed' puede aprender de la experiencia de poblaciones como Salar, que ya cuenta con unas Jornadas Romanas y visitas guiadas a un yacimiento que, sin embargo, necesita ser conocido entre los granadinos. Es evidente que la Capitalidad Cultural de 2031 es un esfuerzo conjunto, como certificó la pasada semana la 'cumbre' de alcaldes en apoyo del proyecto. En este reportaje citaremos algunas de las iniciativas –no todas, porque es imposible– que dan lustre a una provincia que aspira a certificar su condición de potencia cultural

VEGA Y PONIENTE

El poeta, Roma y la ciudad que cambió la historia del mundo

Exposición en el Instituto de América de Santa Fe. F. C.

ALPUJARRA Y VALLE DE LECRÍN

De la música al pensamiento

Mención aparte merece, sin embargo, una iniciativa estrictamente familiar que pone en valor la historia de Granada a través de una de sus sagas artísticas más fecundas: los Ruiz de Almodóvar. El museo que mantiene a pulmón la familia –con su patriarca, el abogado y escritor Miguel Ruiz de Almodóvar Sel al frente– es un ejemplo de lucha sin medios públicos para conservar una colección impresionante, que incluye desde cuadros de los artistas del 'clan' hasta documentos de la importancia del árbol genealógico en grabados de los Granada Venegas, antepasados directos de los Ruiz de Almodóvar. No cuentan con personal alguno, y es el propio Miguel quien muestra sus tesoros a los centenares de visitantes que acuden cada año a disfrutarlos, provenientes a veces de lejanos países asiáticos. Todos dejan su firma en un libro que recoge testimonios de ánimo ante una tarea que, dada la magnitud de la colección, parece inabarcable.

COSTA

Literatura y sonidos transversales

Juventudes Musicales de Motril ha escogido la música antigua para un aún joven festival que en dos ediciones se va abriendo camino, y cuenta con una institución, el Aula de Pensamiento Javier de Burgos, de iniciativa igualmente privada, que comenzó su andadura hace ahora dos décadas justas, y que ha hecho de la difusión cultural y de su condición de foto de debate libre y abierto sus señas de identidad.

Actuación de Noa en el Festival Tendencias de Salobreña T. S.

ALTIPLANO

Música popular, melomanía y damas milenarias

MARQUESADO

Del estudio de la historia al teatro de aficionados

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La cultura se derrama por los rincones de la provincia

La cultura se derrama por los rincones de la provincia