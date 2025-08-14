La cultura no cierra por vacaciones en Granada Jaime Urrutia y la Orquesta Mondragón en el Otura Rock, Rusiñol en la Alhambra, Generación Lagartija en la Huerta de San Vicente... el veraneo en la capital

Si usted es de los valientes que sale a la calle antes de las ocho de la tarde, habrá comprobado que el panorama es básicamente desolador. Como dicen los jóvenes, 'no queda ni Perry'. En efecto, más a allá de la Carrera del Darro, la calle Oficios y Reyes Católicos, la imagen de Granada es la de una ciudad desierta. Es verano, hace calor y la gente está en la playa remojándose. A pesar de ello, la persiana de la cultura no está ni mucho menos bajada. Es cierto que no se celebran el centenar de conciertos que puede haber un 'finde' de octubre, pero también es igual de cierto que los extraños y los propios que permanecen por estos pagos sí pueden disfrutar de una oferta de calidad.

Entre las propuestas más sugerentes, esas maravillosas noches de Cine en la Huerta de San Vicente, los miércoles a las 22.00 horas. El ciclo de este año está siendo un verdadero éxito. Llenazos en las dos últimas sesiones. En la de Up del pasado día 6 y en la de Amadeus del 13. Tomen nota de lo que está por venir, que la programación es más que interesante. La próxima cita será Muerte de un ciclista (el 20) de Juan Antonio Bardem. Después se proyectarán Blade runner, final cut (27) de Ridley Scott y, para finalizar, Generación Lagartija (3 de septiembre) de César Martínez Herrada. La banda Lagartija Nick nos transporta en este documental a un mundo surrealista e innovador a través de un recorrido por sus discos conceptuales inspirados por las obras y los personajes de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX.

Poca música en Granada, pero sí muy cerquita de Granada. Ahí va una propuesta de primer nivel. Otura celebra el 22 y el 23 la octava edición de uno de los mejores festivales de rock de Andalucía, el Otura Rock, con entrada gratuita. En la primera jornada pasarán por el escenario del Parque de la Estación los Lobos Negros, Carmencita Calavera, Gato Ventura y la Orquesta Mondragón del inefable Javier Gurruchaga. En la segunda comparecerán Arena Polar, Nat Simons, Señor Pálido y Jaime Urrutia, vocalista de los míticos Gabinete Caligari.

El ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife ha preparado cinco espectáculos. Tras el Llámame Lorca de Manuel Liñán, comienza Miguel Poveda con Había mil Federicos, del 21 al 23. Después vendrán Aurora Vargas, Lela Soto y Lole Montoya, el 28; Diego del Morao, El Pele y Farruquito, el 29; y por último José Mercé, el 30.

Rusiñol en la Alhambra

Los aficionados al arte también tienen algunos refugios. El Palacio de Carlos V acoge una maravillosa exposición monográfica dedicada a la relación del pintor catalán Santiago Rusiñol con la Alhambra, un monumento por cuyos jardines sentía verdadera devoción. En la Alhambra no solo desarrolló buena parte de su producción, sino que estableció estrechos lazos con la intelectualidad granadina de las primeras décadas del siglo XX, a través de Antonio Barrios 'El Polinario', en cuya taberna de la calle Real tenían lugar intercambios artísticos de toda índole.

El Museo Casa de los Tiros también oferta una retrospectiva de uno de los grandes impulsores de la música contemporánea en Granada, Juan Alfonso García, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento. Compositor y organista, fue maestro de la llamada Escuela de Compositores de Granada, siendo un motor de la actividad cultural de Granada desde la Cátedra Manuel de Falla de la Universidad o desde la Real Academia de Bellas Artes 'Nuestra Señora de las Angustias'.

El Centro Guerrero, que cumple veinticinco años atesorando el mayor número de fondos del pintor de Granada, tampoco se va de veraneo. Todo lo contrario. Los que se acerquen hasta el precioso edificio de la calle Oficios podrán disfrutar de 'Espacio disponible', una muestra en la que el fotógrafo Eduardo Nave documenta los vestigios de un pasado 'glorioso'. Un registro de esa 'basuraleza' que se desintegra año tras año contaminando el entorno y el paisaje visual.

El Museo Cuevas del Sacromonte albergará el Festival Internacional Audiovisual 'Territorio Sacromonte', del 25 al 29. En la sección oficial títulos tan sugerentes como Picturam, A-Maniki, Mama, Photocopy logs, Indifference, Insomnia,Vengo del futuro, La reina de los idiotas o la premiadísima Frontera.

El 19 se clausuraPoesía en el Laurel de La Zubia. Será una velada muy especial en la que se podrá disfrutar de la videocreación 'Cortar pescado en Manila' y las intervenciones de Miguel Rodríguez, Yolanda Castaño, Andrés Rodríguez, Jazzfunkdation, Gustavo Hernán yDavid Outumuro. El evento comenzará a las 21.00 horas en los Jardines de San Luis el Real.

Y si todo esto le parece poco, siempre tiene la posibilidad de coger el coche y desplazarse a alguno de los municipios del área metropolitana que celebran sus fiestas.Pinos Puente, por ejemplo, del 16 al 24. Ahí podrán ver a la eurovisiva Melody y escuchar su archiconocida 'Esa diva'.

Cine, pintura, música, poesía, flamenco... La cultura no cierra por vacaciones, aunque no quede ni Perry Mason.

