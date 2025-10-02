«Creo que Dorian Gray merecía más, pero es así el mundo de la música, no hay fórmulas para el éxito» Con el veterano Salva Serrano (ex Dorian Gray) al frente, Los Desperfectos debutan este viernes en la Sala Riff para reivindicar la esencia clásica del rock and roll

Con ecos de Tom Petty, The Band o Foo Fighters, y la huella inconfundible de referentes cercanos como Quique González o Lapido, Los Desperfectos aterrizan en la escena granadina con un sonido honesto que bebe del rock clásico americano. La banda reúne a Víctor Saga (BlackBird) a la batería, Geeraad de Baker (Glucovaine) al bajo, Alfredo Sánchez (MaríaRespirando) a la guitarra y José María Chico (Víctor Sánchez) a los teclados, bajo el liderazgo de Salva Serrano, veterano de los escenarios granadinos como parte fundamental de Dorian Gray, además de haber brillado con recordados proyectos como Beat Club o La Clase Media.

Tras salir hace unos días del estudio junto al productor Raúl Bernal, presentan ahora su primera colección de canciones en directo este viernes, a las 22:00 horas, en la Sala Riff de Armilla, con los gaditanos Neon Vampire como invitados especiales. Salva, se encarga de contestar a estas preguntas.

-Los miembros de la banda venís de trayectorias y proyectos muy diferentes. En Los Desperfectos, ¿qué puntos de encuentro habéis tenido al trabajar juntos?

-Sin duda alguna, la pasión por la música. Cuando hay un camino bien definido y una meta común, es fácil llegar a ese puerto. Además, lo que a priori puede parecer un hándicap como es venir de proyectos muy distintos, para mi ha sido muy gratificante descubrir en cada uno de los miembros de la banda lo que cada uno puede aportar al sonido y al estilo.

-'Huir' es vuestra carta de presentación. ¿Por qué habéis decidido empezar por esta canción?

-Creo que esta canción define bien por donde van los tiros en cuanto al estilo del grupo se refiere. Huir es una canción claramente rock, pero con tintes pop en los estribillos. Es una canción enérgica que te lleva sola y te introduce en la historia que cuenta la letra. Es una letra muy visual y cinéfila de las típicas roads movies americanas. Me encanta el cine y de una forma u otra suele aparecer en las letras de mis canciones.

«No sé hacer otra cosa que tocar, componer y cantar: aquí estaremos mientras el cuerpo aguante»

-Vuestras canciones piden escucharlas en un escenario, o en un vinilo, y son tiempos complicados para las dos cosas. ¿Cómo encajan estos momentos con la tradición musical de dónde venís?

-La situación actual de la música, no pasa por su mejor momento. Cada vez es más difícil llevar a cabo un proyecto musical, pero no sé hacer otra cosa que tocar la guitarra, componer y cantar mis canciones, me apetece hacerlo enormemente y aquí estaremos mientras el cuerpo aguante.

-Hay ganas de escenario, ¿verdad?

-Muchas… El escenario, es el hábitat preferido del músico de rock. Es el mejor lugar para expresar todo lo que queremos transmitir de primera mano, aunque el estudio de grabación no se queda atrás.

-También habéis empezado publicando tema a tema… ¿Qué plan tenéis? ¿Cuándo iremos escuchando vuestras canciones?

-Si, hemos publicado un single que estará sonando durante el mes de octubre. En noviembre lanzaremos otro y seguidamente iremos publicando uno cada mes. Cuando tengamos publicadas suficientes para hacer un álbum, se hará.

-¿Cómo ha sido trabajar con Raúl Bernal en la producción?

-La producción de Raúl Bernal ha sido magnífica. Ha llevado nuestras canciones a un plano superior, mejor del que esperábamos incluso. Raúl es un tipo tranquilo, transmite mucha seguridad y te hace sentir muy seguro de ti mismo también. Hemos grabado tocando toda la banda juntos, nada de pistas y pistas y más pistas de grabaciones que luego suenan sin alma ninguna. Lo que oís en las grabaciones, es lo que ocurrió ese día en el estudio, tal cual. Ha sido una gran idea trabajar con él, y no será la última… repetiremos.

-¿Y el estudio? ¿Habéis encontrado el sonido que queríais para vuestra presentación?

-El estudio también ha sido un acierto. Hemos grabado en casa de José Ibáñez, que recientemente se ha instalado en Granada después de muchos años trabajando en Liverpool con toda la escena de la música de la ciudad británica. Hizo que nos sintiéramos como en casa y en el resultado final se nota ese toque de complicidad con toda la banda.

-¿Qué hay de Dorian Gray en este proyecto?

-Evidentemente, yo me formé como músico en Dorian Gray, fueron muchos años y varios discos en los que aporté todo cuanto pude y supe en aquellos años. Disfruté mucho aquellos años y dejamos un buen legado de canciones. Creo que Dorian Gray merecía más de lo que realmente tuvo, pero así es el mundo de la música; no hay fórmulas secretas para el éxito…

-Granada es una ciudad con una tradición musical muy importante, cuna de grandes grupos. ¿De qué manera os influye a vosotros esta herencia?

-La influencia de Granada en la música es abrumadora. Esta ciudad ha dado y sigue dando muchas bandas de rock, pop, punk y ahora también con las nuevas tendencias musicales. Hemos tenido grandes artistas y grandes grupos en la primera división de la música desde hace muchos años, como Los Ángeles o Miguel Ríos, pasando por 091, Lagartija Nick, Los Planetas, Lory Meyers y grupos tremendos como Hora Zulú. Esta ciudad destila mucha sensibilidad en lo que al arte se refiere

-¿Qué artistas o discos tenéis ahora mismo en vuestra lista de Spotify que están marcando, de alguna manera, el sonido de Los Desperfectos?

-Escuchamos música distinta cada uno, pero hay puntos en común como Tom Petty, Lucinda Williams o Foo Fighters en el plano internacional, y en el nacional no nos faltan músicos como Quique González, Lapido, Nat Simons y muchos más. Creo que esta es la pregunta más difícil de sintetizar en pocas palabras… jajaj.

-Un sueño y una dirección de trabajo pensando en el futuro ¿Dónde os gustaría ver a la banda dentro de unos años?

-Pues sinceramente, lo mejor que le podría pasar a esta banda es tener continuidad en el tiempo. Tenemos muchas canciones que mostrar y creo que no os dejarán indiferentes. El futuro inmediato pasa por tocar en todos los lugares y ciudades que podamos y seguir grabando canciones, aunque sea poco a poco.