«No concibo la vida sin la danza»

Desde niña, Carmen Alonso lo tuvo muy claro, pese a no recordarlo. Con tan solo tres años, viendo una actuación en la plaza del Carmen, con motivo del Día de la Cruz, ella le dijo a sus padres que «quería eso», se refería a lo de actuar sobre un escenario. Son sus padres, el pintor Antonio R. Barbero y la profesora de Psicología de la UGR, Carmen Porras, quienes le han repetido esa anécdota de su precoz vocación que se ha convertido en una realidad conforme ha ido pasado el tiempo. Ahora, recién llegada de México, donde ha actuado en el Festival de Ibérica Contemporánea con su compañía del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, participa en otro espectáculo de la compañía, 'De sangre y raza', al tiempo que acaba de ser seleccionada, de entre 200 participantes, para formar parte del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, lo que para ella supone hacer realidad un sueño. De esta forma, a sus 19 años –cumplirá 20 años el próximo 24 de noviembre–, como afirma el pintor Manuel Ruiz, «Granada tiene una nueva embajadora que reparte su talento artístico allí por donde va».

En estos días, Carmen reconoce estar «liadísima», pues a sus compromisos artísticos ya contraídos tiene que sumar la complicadísima tarea de encontrar piso en Madrid, sobre todo si lo prefiere en el entorno del Teatro del Canal, que es donde empezará a trabajar el 1 de septiembre.

Puertas abiertas

Mientras lo encuentra, se consuela pensando en las muchas puertas abiertas gracias a haber conseguido este año el premio 'gordo' a la interpretación de la Fundación Dávalos-Fletcher en la XXVIII Convocatoria Nacional de Danza celebrado en Castellón que, además de suponer una inyección de moral, le ha abierto otras puertas, pues le «han salido bastantes cosillas».

Muy lejos quedan sus primeros pasos en las escuelas granadinas de Marichú y Mónica Gómez, entre los 3 y los 8 años, para después continuar, hasta los 17, las Enseñanzas Básicas y Profesionales en Baile Flamenco en CPD Reina Sofía de Granada. En esta época tuvo que compaginar sus estudios de Danza con los del colegio, primero en los Escolapios y más tarde en el instituto Zaidín Vergeles donde los realizó de forma semipresencial.

Además, en ese período completaba su formación continuada en las escuelas de Óscar Quero y Lucía Guarnido en Granada. Siendo menor de edad, se trasladaría a Madrid para completar su formación en el prestigioso Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. En todo este recorrido, para buscarse un hueco en el baile Flamenco, Danza Española y Danza Clásica, el apoyo de su familia ha sido fundamental.

Carmen se considera una chica «bastante madura» y «con muchísima suerte» por las numerosas oportunidades que se le están brindando. A la hora de buscar un nombre artístico también lo tuvo muy claro, pues añadió a su nombre el de su hermano Alonso, al que admira y tiene como referente.

Asimismo, cuenta que en el ballet de la Comunidad de Madrid compartirá actuaciones con otros dos granadinos: Jesús Bergel y Candela Molina, con los que coincidió en el Conservatorio de Danza de Granada. También se deshace en elogios al hablar del Mariemma, que cuenta con una compañía semiprofesional con la que este año ha participado en unas 30 funciones realizadas en distintas partes de España y en México.

Igualmente señala que, aunque ella ha partido del flamenco, se identifica más con la danza, «sin la cual no concibo la vida. Es una necesidad que yo siento desde siempre. La danza es mi manera de vivir y de ver las cosas». Por lo pronto, el 29 y 30 de agosto actuará en el Tablao Flamenco Albaycín, más tarde, el 17 de septiembre, lo hará en La Guajira, en Almería, y el 20 de septiembre participará en un espectáculo en la sala de exposiciones Gran Capitán.

