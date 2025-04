El cómic de los deseos por cumplir

José E. Cabrero Granada Lunes, 7 de abril 2025, 00:22 Comenta Compartir

Cuando el libro sale de la mochila, el sol se refleja en su tomo dorado y brilla como el arca perdida al final de Indiana Jones. Alicia García Moral (Granada, 23 años) lo sostiene entre sus manos y ya no deja de sonreír. «Pero qué maravilla... ¡Ay! Es un poco irreal, después de tanto trabajo verlo terminado y... ¡tan bonito! ¡Es que te da cosquillas en la barriga!». Resulta que 'El libro endemoniado' (Colección Astronave, Norma ) es su primer cómic y aún no tenía un ejemplar. «Lo estoy viendo por primer vez... Bueno, publicado. ¿Te imaginas que no lo he visto nunca y que lo he dibujado con un antifaz todo el rato? Quizás siempre estaba hechizada y el libro es un grimorio, como en el cómic. Ay, pero qué bonito».

Alicia está contenta y nerviosa a partes iguales. Después de un año de trabajo junto al guionista Fernando Llor, 'El libro endemoniado' se presenta en sociedad. Y lo hará, ni más ni menos, que en el Salón del Cómic de Barcelona, la capital del tebeo. Un tomo de 109 páginas repleto de color –mucho color–, fantasía, humor y aventuras para toda la familia.

Portada de 'El libro endemoniado'. R. I.

El Reino de Viterland es el más próspero del mundo, pero con diferencia. Nunca hubo un lugar más feliz. ¿Por qué? Porque la reina Trut guarda un libro maldito, el Balorit Grimorium, que encierra a un demonio que está obligado a cumplir todos los deseos del que lo posea. Y así, a fuerza de deseos, la vida en el reino es infalible. Pero hay un problema: cuando se cumpla el deseo mil, el demonio escapará. Y vamos por el 999. Aquí entran los tres protagonistas: Lenore, una maga entusiasta pero muy torpe; Gregor, un caballero rubio, fuerte y tremendamente cabezón; y Viv, una aventurera tan positiva que parece sacada de una taza de Mr. Wonderful. «Me encantan los personajes y diseñarlos ha sido lo más divertido, sobre todo a Viv. Estoy encantada con Viv».

En 'El libro endemoniado' hay risas para todos. «Estamos muy contentos porque fue creciendo poco a poco. Conforme mandábamos páginas a la editorial, pasó de tapa blanda a tapa dura y, bueno, a esta edición tan preciosa». García vuelve a mirar el libro por todos los ángulos posibles, pasea por sus páginas y aspira el aroma que arrastran las hojas. Un aroma que, de un suspiro, le lleva y le trae por el tiempo y el espacio. «Qué suerte sentirse arropada, ¿verdad?».

La familia

Ampliar Alicia García Moral. A. C. ROJAS

En el instituto, los profesores le decían que estudiara Matemáticas, que hiciera algo de provecho, que lo del arte no tenía futuro. «El entorno es clave. Yo quería dedicarme al arte y sentía que me cortaban las alas. Cuando me fui a la Escuela de Artes y Oficios me cambió la vida». Alicia echa la vista atrás y asiente como si hablara con su yo del pasado. «Le debo todo a mi familia. ¿Quién no conoce a Sergio y Lola?», pregunta divertida. Sergio y Lola son Sergio García y Lola Moral, dos de los artistas más respetados y queridos del panorama nacional, autores, entre otras, de 'El cielo en la cabeza'. «Sí, es cierto que siempre va a haber una expectativa muy grande conmigo, a ver si estoy a la altura de mis padres... Pero es que ellos son los que me han dado alas, los que me han arropado cuando todo el mundo decía que no era buena idea. Les voy a estar agradecida siempre».

En casa, más allá de sus padres, está Pablo, su hermano. «El apoyo más grande de mi vida. Creo que a mi hermano le debo todo». Pablo también es artista y está enfrascado en varios proyectos a la vez. «Sí –ríe Alicia–, tenemos una familia muy chula».

«Me puse a diseñar personajes y cuando tuvimos unas cuantas páginas lo empezamos a mover por editoriales, hasta que llegó a Norma»

Alicia García saltó a Bellas Artes, donde tenía claro su objetivo vital: la animación. «Estaba empeñada, pero empecé a hacer ilustraciones y me encanta poner cosas en todos lados. Y son cosas muy pensadas, nada está a su suerte. Resulta que en un cómic puedes hacer eso en cada viñeta... A partir de ahí descubrí lo muchísimo que apasionaba el mundo del tebeo». No obstante, basta un rato de lectura con 'El libro endemoniado' para encontrar referencias más que claras a series de animación como 'Hora de aventuras', 'Gravity Falls' o 'Steven Universe'. «La animación de nuestra infancia nos marcó a una generación: Cartoon Network, Disney Channel, el anime japonés... Y también los videojuegos, claro. ¡Me encantan! Ahora estoy jugando al 'Dragon Age', que marca un poquito nuestro cómic».

Estando en cuarto de carrera, haciendo el TFG, le presentaron a Fernando Llor (Vigo, 43 años), guionista de cómics como 'Soma' o 'Dreambreaker'. «Él tenía la idea de 'El libro endemoniado' y a mí me gustó mucho. Me puse a diseñar personajes y cuando tuvimos unas cuantas páginas lo empezamos a mover por editoriales, hasta que llegó a Norma».

Ampliar Páginas de 'El libro endemoniado'. R. I.

Alhambra

Hacia el final de la aventura, el demonio Baelor echa una partida de ajedrez... ¿en la Alhambra? «¡Más o menos! –exclama Alicia– Es un guiño granadino. Se me ocurrió poner detrás de los personajes un mosaico sacado tal cual del monumento». La presentación en Granada de 'El libro endemoniado' será el 30 de mayo, en Librería Picasso (si pasan por el escaparate, verán a Viv dibujada en el cristal). Pero antes, Barcelona. «Es el foco más grande de artistas del cómic. Estoy encantada e impresionada».

En Barcelona, Alicia y Fernando Llor no solo firmaran y hablarán de este cómic, también llevan otro bajo el brazo del que no pueden contar nada. «Vamos a presentar un proyecto en el que estamos trabajando. Ahora toca aplicar todo lo aprendido con 'El libro endemoniado' para seguir creciendo. Ese es el deseo».

