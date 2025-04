El código de Granada está en sus manos

ARIEL C. ROJAS

«Perdona, ¿eres de Granada?». José Félix aparece en mitad del Zacatín, inocente, como el que espera que le den una indicación para llegar a su destino. Sin embargo, cuando capta la atención, lanza la pregunta que es, en realidad, la auténtica llamada a la aventura: «¿Quieres que te cuente una historia?». En ese momento le cambia la cara, como a Clark Kent cuando se convierte en Superman, y se deja llevar por su alter ego, Fex Maldonado: «Verás, en este lugar donde nos encontramos, hace mucho tiempo, Granada cambió para siempre…».

¿Les suena? Es muy posible que hayan visto alguno de sus vídeos en el Palacio de Carlos, en el Museo Arqueológico, en la Casa del Reuma... o aquí, donde nos encontramos ahora mismo, en el Corral del Carbón. «Ahora todos mis amigos me saludan siempre así: Perdona, ¿eres de Granada? ¿Te puedo contar una historia?», ríe a carcajadas. «La verdad es que es alucinante todo lo que ha pasado». Esos vídeos son pequeñas perlas, puntos en el mapa que llevan al auténtico tesoro: dos novelas tituladas 'La luz de Granada' y 'El legado eterno'. Dos aventuras repletas de misterio, suspense y emoción que, boca a boca, se han convertido en todo un fenómeno literario.

'La luz de Granada' se publicó en septiembre de 2023 y va por la séptima edición, con más de 2.000 ejemplares vendidos. 'El legado eterno', una historia que no es una secuela pero sucede, digamos, en el mismo universo que la primera, acaba de salir a la venta, ambas publicadas por la editorial Baker Street. «Siempre me han gustado mucho las historias que tienen que ver con el patrimonio, con la historia del arte… Esas novelas o películas que hablan de misterios que estaban escondidos, tipo 'El código Da Vinci' o 'Indiana Jones'. Y yo pensaba, con tanto patrimonio y tanta cultura que tenemos, ¿por qué no hacer algo así en Granada?».

Todo comienza con Germán, un estudiante de arquitectura que, en su 22 cumpleaños, recibe una carta en la que se le indica que debe unirse a una orden clandestina de Granada –ese Germán, como verán más adelante, tiene mucho que ver con Fex–. A partir de ahí, el protagonista desentrañar un misterio escondido a través de un viaje por rincones repletos de leyendas: la Iglesia de San Luis de los Franceses, el Campo del Príncipe, Puerta Real, el Jardín de los Alixares en el Cementerio de San José, la Fundación Rodríguez-Acosta, la Biblioteca del Salón… «¡Y muchos más!».

«En 'El legado eterno' hago un homenaje a una figura que visitó Granada en el siglo XIX y que, bueno, no te voy a decir porque descubrirla es parte del encanto. Un personaje histórico que, en la novela, dejó una serie de mensajes escondidos en Granada».

Profesor en Motril

De niño, José Félix 'Fex' Maldonado (Peligros, 38 años) se quedaba embobado viendo las películas de Disney. «Me encantaban. Por eso siempre dibujaba y escribía cuentos e historias para mis padres». Buen estudiante, cuando llegó el momento de elegir carrera, optó por la Arquitectura «porque mezclaba arte, ciencia y humanismo». «Pero es que a mí lo que me gustaba era contar historia, y eso me llevó a la educación». Maldonado es profesor de artes plásticas y diseño en la Escuela de Artes de Motril.

Entre medias, se convirtió en colaborador de varias revistas digitales y del blog de Estación Diseño, El Intercambiador Express, donde publicó un artículo sobre la Casa de Castril y la leyenda del balcón, que, precisamente, se convirtió en el prefacio de 'La luz de Granada'. «Todas las historias de la novela surgieron de manera independiente hasta que encontré la manera de unirlas a través de la trama».

Con la publicación del primer libro, Juan Cuenca, que gestiona la cuenta de redes sociales Granada Soul, le propuso hacer vídeos sobre las localizaciones. «Así surgió lo de ¿eres de Granada? ¿Te puedo contar una historia?», sonríe. El cóctel entre novelas y vídeos provocó un resultado inesperado: las rutas inspiradas en el universo de Fex Maldonado. «La hemos cinco o seis veces y ha sido un éxito, muy interesante. Algunos habían leído la novela y otros no, pero yo iba dando pinceladas de los sitios, leyendo fragmentos, planteando enigmas que nos llevaban al siguiente punto». Para el lanzamiento de 'El legado eterno', organizaron un juego de 'geocaching', ya saben, un juego que consiste en encontrar tesoros escondidos siguiendo pistas colocadas en distintas ubicaciones.

¿Qué hay en el futuro de Fex Maldonado? «Tengo la necesidad de escribir un tercer volumen que sirva de conclusión a 'La luz de Granada' y 'El legado eterno'. Pero eso va a ser un poco más a largo plazo… Antes, Baker Street va a publicar un libro de cuentos sobre Granada que hemos escrito doce autores de la editorial. Cada relato ambientado en un mes; el mío es marzo».

¿Es usted de Granada? ¿Le apetece escuchar una buena historia? Tome nota.

