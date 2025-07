Claroscuro reivindica al diferente en 'El juego de la oca'

José Antonio Muñoz Granada Miércoles, 23 de julio 2025, 23:57 Comenta Compartir

El verano es la estación más adecuada para recuperar los juegos de mesa. Si se consigue alejar a los más pequeños de las consolas y pantallas varias, nada más tradicional que revivir aquellas distracciones que marcaron la infancia de quienes ya peinamos canas, o casi. Y entre ellas, ocupa un lugar fundamental un juego protagonizado por una simpática ave palmípeda que decidía nuestro destino a golpe de dado y color. Esa misma es la protagonista de 'El juego de la oca', el nuevo montaje de la compañía de teatro familiar granadina Claroscuro Teatro, que IDEAL pudo ver en un pase privado en el día de ayer, en el Centro Sociocultural Fernando de los Ríos de Albolote. Como es norma de la casa, Francisco de Paula Sánchez y Julie Vachon, han hilado con exquisito gusto una historia que llega tanto al corazón como al cerebro, porque hace sentir y pensar, a través de una selección musical impecable y una trama que crece conforme el dado canta los números y las casillas se suceden.

Sobre el escenario, amén de los propios Sánchez y Vachon, se sitúa Enrique Pastor, quien ejerce como director musical e interpreta la banda sonora con la viola románica y la cítola, dos instrumentos que desde que suena el 'In taberna quando sumus' del 'Codex Buranus' (de entre los siglos XII y XIII) trasladan al público 800 años atrás en cuestión de segundos.

A partir de aquí, durante una hora, quien quiera sumergirse en ese juego tirando sus propios dados se encontrará con una aventura que no es otra que la propia vida. «Quisimos investigar y ahondar sobre el origen del teatro de cachiporra y la comedia del arte en la Edad Media», afirma Sánchez. La aparición del 'Codex Buranus' en el primer momento no es ociosa, ya que hace referencia a una época en que los goliardos y los juglares se olvidaban de lo políticamente correcto –un término que no existía, claro– e incluso de las más mínimas y elementales normas de prudencia, y contaban y cantaban las verdades, sus verdades, olvidando que, con mucha frecuencia, la vida les iba en ello.

Así ha surgido este 'El juego de la oca', la que, según los propios integrantes de la compañía, es su espectáculo más 'gamberro'. «Pensamos que lo es porque usamos ese tipo de humor que sin ser hiriente no deja títere con cabeza en distintos estratos de la sociedad; por las transgresiones históricas que hacemos y por las 'pataditas' constantes de la oca que transforma su frustración en crecimiento personal» , comenta Julie Vachon. «Es más gamberra pero no deja de ser Claroscuro y ese pellizco de sensibilidad, ese mensaje de superación, de respeto por el diferente, convive curiosamente con ese humor a veces ácido de la obra», tercia Sánchez.

Sonrisa inteligente

Así pues, este montaje destila importantes dosis de comicidad, pero no se busca la carcajada hueca y de corto recorrido, con todo el respeto para quienes han hecho de esas claves la receta de su éxito. La compañía granadina ha querido hacer una obra que haga sonreír, pero que transmita valores humanos. Al fin y al cabo, la oca transita por su juego (cuyos orígenes se remontan a los templarios) con el mismo sentido que tenía el juego en su origen. No hay que olvidar que 'El juego de la oca' es el Camino de Santiago en su sentido espiritual de viaje interior, «del cual nunca se vuelve igual, que te hace mejor persona, que te hace superar aquellos escollos que te parecían insalvables y donde burlas incluso a la muerte», comenta Julie Vachon.

Ampliar Los animales, siempre presentes en los montajes de la compañía. P. M.

'El juego de la oca' es fiel al espíritu que ha animado la actividad de Claroscuro Teatro desde la fundación de la compañía, tres lustros atrás. Se mantiene esa estética tan particular, tan cuidada, tanto en la elección de los materiales que conforman la escenografía como por la presencia de animales que muestran su sabiduría más allá, incluso, de la 'planitud' con la que en ocasiones se les retrata en las fábulas. Del mismo modo, a la hora de ejecutar la obra, vuelven a convivir títeres, máscaras y música en vivo con criterios históricos. «En definitiva, contamos historias con las que pretendemos destacar que, a pesar del paso del tiempo y los cambios en la sociedad, el ser humano sigue siendo el mismo», señala Francisco de Paula Sánchez.

Soledad y compañía

Otro de los elementos claves de 'El juego de la oca' es la particular reinterpretación que hace del clásico viaje del héroe, de la heroína, en este caso, y su gozosa reivindicación de la diferencia. «La oca se cree sola, pero todo el sufrimiento del viaje ha sido un acto de amor de sus congéneres para que sepa de su valía y sea consciente de sus defectos para mejorar», dice Vachon. El mensaje se hace llegar a través de diferentes dimensiones del humor: el físico, el absurdo, el metafísico, el caricaturesco e incluso el más inocente. «El objetivo es que puedan reconocerse en él niños, adolescentes y adultos. Es el espectáculo más familiar que creemos haber realizado. Habla de la importancia de la amistad para que todos podamos encontrar nuestro lugar en el mundo», asegura Sánchez.

Todas las clásicas casillas del juego están presentes en el espectáculo: el pozo, la cárcel, el laberinto, e incluso la muerte, que aparece como una metáfora con tintes humorísticos, como un tránsito que puede resultar incómodo para volver a nacer y empezar una nueva vida. También hay mucho metateatro; en la obra, los títeres nos hacen ver que todos podemos ser manipulados en algún momento, en una escena absurda que expresa el verdadero sentido de la vida. Tampoco se obvia un pequeño homenaje a la Commedia dell'Arte. Todo, en definitiva, se convierte en un divertimento en el que el espectador es el cómplice.

El formato del montaje y sus requerimientos lo hacen atractivo para cualquier espacio

Al pase restringido que tuvo lugar ayer, y donde estuvo presente el equipo técnico, artistas, amigos de la compañía y programadores del Festival de Música y Danza y la Diputación, entre otros entes, seguirá el estreno absoluto en la Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, el 29 de agosto. Las asumibles necesidades técnicas y el formato hacen de 'El juego de la oca' una propuesta muy económica, que se puede contratar en cualquier espacio, y la compañía espera poder llegar con ella tanto a todas las localidades de Granada como a los teatros de la capital.

