«Sorprende que en Andalucía no haya una escuela de cine»

El patio del Monasterio de los Basilios es un hervidero de historias. Una docena de cineastas charlan en corro sobre sus primeras películas, así, como adictos confesos al celuloide. Sus trabajos se pudieron ver el domingo en el teatro Isabel la Católica, durante la inauguración del 31 Festival de Jóvenes Realizadores que se celebra esta semana. En una de las sillas del patio está la ganadora del Goya Belén Funes, directora de 'La hija del ladrón' y 'Los tortuga'. «Me encanta compartir mi experiencia con la gente nueva, con la gente que tiene ganas».

Funes ha recibido el Premios Especial del festival, mañana impartirá una masterclass en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la UGR y es, además, jurado de la competición Vibraciones de cine andaluz. «Tengo de todo», ríe. «Y además siento muy cerca esta tierra. Yo soy medio andaluza». Belén Funes nació en Barcelona, pero siempre mantuvo un pie en Higueras, Jaén, el pueblo de su padre. «Mi familia sigue por aquí y es muy bonito venir cada cierto tiempo».

Sesiones para no perderse en el Festival Miércoles 22 Masterclass de Belén Funes, 12.00 en la Facultad de Comunicación. Y el estreno de 'Measures for a Funeral', con María Dueñas, en el teatro Isabel la Católica, a las 18.00 horas.

Jueves 23 Estreno de 'Aro Berria', a las 18.00 en el teatro Isabel la Católica.

Viernes 24 'El fantasma de la ópera', con música en directo de Chico Blanco, a las 21.30, en el Isabel la Católica.

Sábado 25 Encuentro con Isaki Lacuesta, 12.00 en Condes de Gabia. Y clausura, con el documental 'Flores para Antonio', a las 19.00, en el teatro Isabel la Católica.

Pantalla Film in Granada Proyección de películas granadinas, jueves (12.00) y viernes (11.30) en Condes de Gabia.

El galardón del festival se lo entregó la granadina Rocío Mesa, directora de 'Secaderos'. Cuando Funes lo tuvo en su poder, dijo emocionada que era muy bonito que una mujer y una amiga le entregara el premio. «Cada día somos más mujeres en el cine, pero hasta hace nada era un camino imposible». Ella no siempre quiso ser cineasta, primero pensó estudiar Literatura o Periodismo, hasta que descubrió el cine como «gran aglutinador de muchas disciplinas». Lo curioso es que ese hallazgo llegó mientras trabajaba en Cuadernos Santillana. «Cada camino es distinto. Por eso me gusta el festival de Granada, porque da un espacio para mostrar los primeros trabajos de los que llegan. Cuesta mucho meterse en el mundo del cine. A mí también me costó mucho».

Funes se formó en la ESCAC, la Escuela de Cine de Cataluña, donde ahora también imparte clases. «Hace 20 años, si querías hacer una película te tenías que ir a Madrid sí o sí. Ya no. Ahora puedes hacerla en Cataluña, en Galicia y, claro, en Andalucía». Y ahí precisamente, en esa unión entre formación y deslocalización, es donde ella ve un enorme vacío: «Es muy sorprendente que en Andalucía no haya una escuela de cine. ¿Cómo es posible? Si hay una cantera de gente increíble... Si se abriera una escuela, sería un cohete para la industria. Y no tanto por aprender a hacer cine, sino por la comunidad que eso crea, por el ecosistema».

Derecho a la desobediencia

Rodeada de tantos jóvenes con inquietudes artísticas, con ganas de contar su historia, es inevitable pensar en lo difícil que es levantar un proyecto cinematográfico: financiación, tiempo, equipo, distribución... ¿Cómo se puede rodar una película o cumplir con una vocación tan exigente cuando es tan difícil pagar un piso o llegar a fin de mes? «Con desobediencia. Tenemos que hacer bandera de esa desobediencia. La situación que estamos viviendo es muy abrumadora económicamente, no solo en términos de vivienda, es que hay gente que el día 20 no tiene dinero para ir al supermercado. Esto no es ciencia-ficción, es la verdad. ¿Cómo hacer una película así? Siendo desobedientes y muy inteligentes. Exigiendo salarios justos y pidiendo ayuda».

Funes también habla sobre un sacrificio «grande y cierto». «Si te dedicas al cine, cuando empiezas vives con muy poco y piensas que algún día las cosas cambiarán... Luego te das cuenta de que esa realidad va a ser tu estatus vital, que hay que asumirlo, que hacer cine es un sacrificio a muchos niveles. Sí, hay gente que cobra muchísimo por hacer películas, pero no es algo general. Yo he hecho mi duelo sobre esto, sobre el sacrificio. Y sigo aquí porque lo que yo quiero es hacer películas».

«El deseo no es un capricho, es un motor de creación»

De eso irá su masterclass en la Facultad de Comunicación: del deseo. «El deseo está infravalorado. El deseo no es un capricho, es un motor de creación. El deseo de soñar tu propia película es un motor para que esa película se acabe haciendo. El deseo lo es todo». Aunque más que masterclass, Funes espera que el encuentro sea más una conversación, un intercambio de ideas, sueños y ambiciones.

Porque ella, ganadora del Goya a Mejor Dirección Novel en 2020, sigue afrontando cada película como si fuera la primera. «Estoy escribiendo el guion para un nuevo proyecto con Pilar Palomero ('Los destellos', 'Las niñas'). Y también mentorizo guiones de otros cineastas. La verdad es que leer guiones es una maravillosa escuela para aprender a escribir guiones», sonríe Belén Funes. Pero por el momento, esta semana está dedicada al Festival Internacional de Jóvenes Realizadores;al futuro.

