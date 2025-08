Sánchez-Montes: «Nunca consideré Cines del Sur un proyecto personal; es de Granada»

José E. Cabrero Granada Domingo, 3 de agosto 2025, 23:28 Comenta Compartir

Cines del Sur fue y será un festival distinto. Único, incluso. De 2008 a 2018 convirtió a Granada en una de las paradas obligatorias de las mejores películas de tres continentes: África, Asia y América del Sur. Diez años y 600 títulos que dejaron una honda huella en la cultura nacional e internacional. Tanto es así, que desde su inesperado fin, no ha dejado de sonar una y otra vez la misma pregunta: ¿Por qué no vuelve Cines del Sur? Tras el anuncio del lunes, las reacciones no tardaron en llegar. «No solo en España, sino de muchísima gente del extranjero y gente del sector a las que les ha dado un alegrón saber que volvían a tener en Granada un espacio de encuentro».

Habla José Sánchez-Montes, cineasta y director de las once ediciones anteriores. También lo será de la de 2026. «No tenía ninguna gana de que volviera Cines del Sur si era algo que tuviera que ver conmigo –confiesa Sánchez-Montes, que luego sonríe y suspira–. Lo que pasa es que reconozco que cuando me lo propusieron, despertaron una emoción inédita. Estoy acostumbrado a montar proyectos, pero esto era recuperar algo que teníamos y darle una versión 2.0. Eso me pareció muy bonito».

El cineasta entendió que él era la persona indicada para continuar donde lo dejaron, al menos por el momento. «Nunca consideré Cines del Sur un proyecto personal, siempre ha sido un proyecto institucional, algo para Granada». De hecho, Granada, a través del Ayuntamiento, ha sido la que ha apostado por su recuperación, con los comisarios de la candidatura de la Capital Cultural, especialmente Pilar Aranda, siendo muy beligerante en que «Cines del Sur tenía mucho que ver con lo que la ciudad debería entenderse como proyecto de futuro». «Por supuesto que a eso no podía decir que no».

Sánchez-Montes no puede evitar emocionarse al recordar los nombres con los que compartió diez años de festival: Alberto Elena, Benito Herrera, Enrique Novi, Mirito Torreiro, Gloria Fernández… «Los momentos más importantes de Cines del Sur tienen que ver con personas –el granadino echa la vista atrás–. Recuerdo la estancia de Souleymane Cissé, Gael García–Bernal, Abbas Kiarostami, Ritwik Ghatak, Hong Sang–soo, Brillante Mendoza, Isaki Lacuesta, Arturo Ripstein…».

Una de las proyecciones en el Palacio de Carlos V, en 2011; Gael García Bernal y Omar Sharif. R. L. P. y G. M.

La inauguración de la primera edición en el Palacio de Carlos V –donde también será la de 2026– fue con la proyección de 'La boda de Tuya', película que venía de ganar la Berlinale. Luego vendrían muchas salas llenas para ver cine totalmente desconocido. «Y las actividades en las plazas, llenas, eso también fue muy bonito. ¡Aquellos Bollywood en la Plaza de las Pasiegas! Y todos los espacios interculturales que fuimos creado con los talleres en los que participaron miles de personas… Más allá de los premios, creo que esa conexión con la ciudad, una conexión que iba creciendo, fue lo más bonito de Cines del Sur».

«Si seleccionas 8 o 10 películas de las mejores que se han hecho en Asia, África y América Latina, seguro que van a ser buenísimas»

Una de las ventajas del Cines del Sur, guiña Sánchez-Montes, era la programación. «No nos podíamos equivocar. Si seleccionas 8 o 10 películas de las mejores que se han hecho en Asia, África y América Latina, seguro que van a ser buenísimas. Ese equipo que hacía la selección volverá en 2026 para seguir tranquilos con que el cine que se vea aquí sea el mejor. Un cine que gusta porque muestra la vida cotidiana de personas en otro paisajes, con otras lenguas, pero que en el fondo son las mismas vidas que las nuestras. Eso es Cines del Sur».

