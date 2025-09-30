Los Javis llegan a Granada para rodar 'La bola negra' La Plaza de Santa Ana, ya cerrada al tránsito, es uno de los escenarios donde se grabará esta historia vinculada a Federico García Lorca y protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz

Los Javis -Javier Calvo y Javier Ambrossi- ya están por Granada para rodar 'La Bola Negra', película muy vinculada a nuestra tierra que toma el título de una obra inacabada de Federico García Lorca. Y tierra es, precisamente, lo que hay en la Plaza de Santa Ana: un terral marrón protegido por unas vallas que anuncian la grabación: «Reservado por rodaje cinematográfico desde las 00.00 del día 30/09/2025 a las 23.59 horas del días 04/10/2025». Es decir, desde el miércoles hasta el sábado. En ese cartel, se hace referencia a la empresa Los Esquiadores AIE, que es la entidad que unifica a los productores del film: Movistar Plus+ y Suma Content Films, en coproducción con El Deseo y Le Pacte (Francia).

El rodaje de 'La bola negra' comenzó a principios de septiembre en Burgos y se extenderá a lo largo de 12 semanas por Cantabria, Madrid, parte en el extranjero y, claro, Granada. Así, la película cuenta con mucho talento granadino implicado delante y detrás de las cámaras: actores, equipo artístico, produción, ayudantes de dirección, vestuario, localizaciones... Lo que no deja de ser un impulso y un enorme respaldo al talento audiovisual granadino.

Ampliar Guitarricadelafuente, con Calvo y Ambrossi, durante el rodaje. CARLA OSET

Porque 'La bola negra' no es una película cualquiera, hablamos de una gran producción que cuenta con un elenco de lujo: el cantante Guitarricadelafuente (que debuta en el cine), Miguel Bernardeau ('Querer', 'Élite'), Carlos González ('La vida breve'), Lola Dueñas ('La Mesías') y la oscarizada Penélope Cruz.

¿Y qué sabemos exactamente del rodaje en Granada? ¿Veremos por aquí a los protagonistas? ¿Cuándo y dónde? Eso todavía es un misterio. Sabemos que rodarán por distintos -y muy variados- lugares de la ciudad, que habrá muchos granadinos jóvenes participando -los que ficharon en los distintos cástings- y que serán, sin duda, unos días muy intensos de trabajo. Luces, cámaras...

Acción

Cartel de 'La bola negra'.

'La bola negra' será la primera película de Suma Content Films, la productora fundada por Javier Ambrossi y Javier Calvo. ¿Y de qué trata el film? Esta es la sinópsis oficial: «Narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca».

Tras el éxito incontestable de 'La Mesías', que ganó el reconocimiento de público y crítica, Los Javis vuelven a dirigir una obra de su autoría, con un estreno previsto en salas para 2026. 'La bola negra', que se rueda en 35 milímetros, cuenta con Gris Jordana como directora de fotografía, el director de arte Roger Bellés, la figurinista Ana López Cobos, las directoras de casting Eva Leira y Yolanda Serrano, el jefe de sonido Rodrigo Madrigal, el responsable de peluquería Pablo Morillas, director de maquillaje Mariló Osuna, y la directora de movimiento Belén Martí Lluch. Alberto Gutiérrez firmará el montaje y Raül Refree la música de la película. Todos repiten con Javier Calvo y Javier Ambrossi tras 'La Mesías'.

A ellos se suman Laura Pedro como supervisora de efectos visuales, Pau Costa como supervisor de efectos especiales (ambos, por cierto, estuvieron en 'La sociedad de la nieve', rodada también en Granada) y Clara Salvador como jefa de localizaciones. Mariano Piñeiro es el director de producción y Álvaro Riesgo es el coordinador de dirección. El guion lo firman Calvo, Ambrossi y también Alberto Conejero.

«No sentíamos que estábamos imaginando una historia sino recordándola, casi como desenterrándola Javier Calvo

«El proceso creativo de 'La bola negra' comenzó con una labor de documentación e investigación histórica que hemos mezclado con un trabajo literario precioso con Alberto Conejero», explica Javier Ambrossi. «Tiene una parte de adaptación teatral, otra de imaginación y otra de introspección para proyectar sobre todas las tramas nuestra identidad».

Por su parte, Javier Calvo, habla de la experiencia «emocionante y compleja» de escribir 'La bola negra'. «No sentíamos que estábamos imaginando una historia sino recordándola, casi como desenterrándola. Sacando a la luz unos personajes, una historia, unos diálogos y una herida que no sabíamos que existían pero que de alguna manera latían dentro. Es un texto que nos toca profundamente y que nos hace entender por qué nos dedicamos a esto».