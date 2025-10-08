La Granada de cine da una clase magistral sobre interpretación Cristalino, Natalia de Molina, Mauricio Bautista, Tusti de las Heras y Antonio Velázquez cuentan su oficio en un encuentro de Film in Granada

Mauricio Bautista, Cristalino, Tusti de las Heras, Natalia de Molina y Antonio Velázquez, en el Palacio de los Condes de Gabia.

José E. Cabrero Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:12 Comenta Compartir

Cristalino, Tusti de las Heras, Natalia de Molina, Antonio Velázquez, Mauricio Bautista y –el infiltrado– Antonio Cantos. Si este fuera el elenco, el guion se vendería volando. Nada más mencionar sus nombres en una carta de presentación, el proyecto tomaría cuerpo y comenzaría a rodar. Tan solo quedaría una pregunta en el aire: ¿Cuál es el título de la película? La respuesta parece obvia: Granada. «Se pueden imaginar lo complicado de cuadrar todas sus agendas», bromeó Julio Grosso, alma mater de Film In Granada, la oficina de cine de la Diputación de Granada. «En la oficina nos dedicamos a facilitar rodajes en la ciudad y, también, a visibilizar el talento local. En los últimos meses hemos hablado de otros oficios y esta noche toca, claro, la interpretación».

El Palacio de los Condes de Gabia, abarrotado, acogió una sesión formativa en la que los actores y actrices hablaron sin tapujos de la profesión: la formación, dificultades, el acento andaluz, los cástings, las redes sociales, la inteligencia artificial... Grosso, antes de preguntarles por sus inicios, hizo un repaso por sus carreras que se convirtió en la primera sorpresa de la noche. «Y Natalia, curiosamente, empezó haciendo de Adela en 'La casa de Bernarda Alba'...». La dos veces ganadora del Goya, Natalia de Molina, se partió de risa y confesó: «¡No! ¡Es una trola! Lo metí en el currículum para no ir a los castings sin haber hecho nada».

Mauricio Bautista, al que hemos visto en mas de 60 series ('La moderna', 'Amar es para siempre'... ¡y hasta en 'Compañeros'!), descubrió su vocación mientras estudiaba Derecho en la UGR. La motrileña Tusti de las Heras, habitual de los teatros madrileños y que estará en 'Amarga Navidad', la próxima película de Pedro Almodóvar, encontró su pasión en la biblioteca. «Había un cartel para un grupo de teatro y me ofrecieron probar. Me gustó tanto que pensé que me tenía que dedicar a esto».

Antonio Velázquez, uno de los rostros más reconocibles de la televisión, dejó los olivos en el Valle de Lecrín para estudiar interpretación en Madrid. Y Cristalino, como saben, llegó a 'Segundo premio' por su faceta como músico, aunque la película de Isaki Lacuesta le abrió una carrera en la que sigue trabajando: este año ha rodado dos películas y una serie. El último de la sala, infiltrado por ser malagueño, no por otra cosa, es Antonio Cantos, actor y representante.

Formación

Ampliar Julio Grosso presenta la charla rodeado de los actores y actrices, en Condes de Gabia. PEPE MARÍN

¿Es necesaria una formación reglada para ser actor? Tusti de las Heras dio con una idea compartida: «Hay muchas formas de llegar a ser actor, pero una vez que llegas tienes que formar y no dejar nunca de hacerlo». Sobre cómo entrar en un proyecto, más allá del cásting, se habló de la necesidad de contar con un agente que te abra puertas. O, también, con el aparente poder de las redes sociales. «Cuando me piden un actor o actriz, me preguntan su número de seguidores en Instagram», dijo Campos. Las redes sociales dieron mucho juego, sobre todo porque varios se niegan a vivir esclavizados al móvil. «Mi fantasía es dejar las redes sociales algún día. Cada vez paso menos tiempo e intento que sea 100% profesional», dijo Natalia de Molina. Y añadió: «Veo gente joven que vive con mucha ansiedad las redes sociales. Me da terror verlos ahí atrapados». «Es un riesgo mostrarse en redes sociales –continuó Velázquez–. Si estás todo el día ahí, luego no me voy a creer tus personajes».

De los acentos, que hasta hace nada era un problema, ahora es otra cosa. «Es un arma más del actor –recalcó Mauricio Bautista–. Ser andaluz ya es un poder». ¿Y saben eso de que para ser actor hay que irse a Madrid? Parece que ya no tanto. «Es verdad que voy casi todas las semanas, pero vivo en Granada –explicó Cristalino–. Y todos los rodajes que he hecho han sido fuera de Madrid». Y, aunque en el horizonte el tema de la inteligencia artificial está muy presente, este sigue siendo un asunto de pasión: «Es un oficio artístico –subrayó Cristalino–. Es arte. Si no lo disfrutas y no es lo tuyo, si no tienes el respeto y la pasión, no lo puedes ejercer».

Más de dos horas de charla de la que, a buen seguro, saldrá alguien del público con ganas de interpretar el papel de su vida. Unos y otros encontrarán una casa, siempre, en Film in Granada.

Reporta un error