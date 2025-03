Descubren una película nazi rodada en la Granada de 1955

José E. Cabrero Granada Miércoles, 26 de marzo 2025, 00:46 | Actualizado 10:14h. Comenta Compartir

'Solange du lebst', en español 'Mientras vivas', comienza con una frase impresa en la pantalla, para evitar confusiones: «Una película llena de humanidad sin ninguna tendencia». Un simple ardid con el que la productora, Eva Films, logró estrenar en la Alemania de 1955, es decir, la Alemania después de Hitler. La cinta, sin embargo, trata de un 'heroico' piloto de la Legión Cóndor (fuerza aérea que envió el III Reich para ayudar a Franco en la Guerra Civil) que se estrella en Torralbán (un pueblo inventado de Andalucía) y se enamora de su cuidadora mientras las brigadas internacionales intentan invadir España y el Bando Nacional defiende al pueblo. «Fue un gran escándalo en Alemania… ¡Era una película a favor de los nazis! Fracasó totalmente y arruinó a la productora», dice Ralf Junkerjürgen, investigador de la Universidad de Ratisbona. «La película desapareció. Nunca se emitió en televisión. Y se olvidó por completo. Lo curioso es que se rodó aquí, entre Granada y Antequera».

Ralf Junkerjürgen es catedrático y estudioso del cine español. «Hay mucho que descubrir», afirma en un despacho que comparte esta semana con Julio Grosso, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada. Se conocieron hace tres años, cuando el alemán estaba escribiendo una guía sobre rodajes en Andalucía. Por aquel entonces, Junkerjürgen investigaba un extraño y desconocido film: 'Mientras vivas'. «Salió en una colección de DVDs que se llamaba 'Joyas de la historia del cine'. Los que la publicaron obviamente no tenían ni idea de lo que era, una película maldita». Tardó poco en averiguar que se había rodado aquí, en Granada, hace exactamente 70 años. Ahí fue cuando pidió ayuda a Grosso para identificar los escenarios.

Galería con las localizaciones del rodaje de 'Mientras vivas' en Granada. En esta fotografía, el antiguo Clínico.

«Hemos estados casi un año publicando fotogramas en redes sociales, pidiendo ayuda a la gente», explica el granadino. «Se convirtió en un juego que hemos resuelto entre todos, sobre todo con la ayuda de la cuenta 'Granada Old Pics'». El avión del protagonista se estrella en los arenales del Trevenque, donde se esconde y comienza su historia de amor. El hospital que aparece es el interior del antiguo Clínico, en San Cecilio, con vistas a lo que hoy sería el barrio de San Lázaro. También están la base aérea de Armilla, el puente primigenio de Tablate, la antigua carretera de Güéjar Sierra y el castillo de Láchar. Un precioso álbum reconstruido gracias a la colaboración entre ambas universidades.

Si les apetece saber más la película, el viernes a las 18.30 horas hay una charla en el Palacio de la Madraza (entrada libre hasta completar aforo), entre Juan de Dios Salas, del Cineclub Universitario, con los profesores Grosso y Junkerjürgen.

El Hollywood alemán

'Mientras vivas' no es, bajo ningún concepto, una película del montón. Es una superproducción en toda regla, con cuatro nombres muy llamativos. El director y guionista es Harald Reinl que, pese al fracaso, se convirtió en uno de los cineastas más exitosos de la historia de Alemania. Una de las actrices es Karin Dior, intérprete que trabajó a las órdenes del Alfred Hitchcock en 'Topaz' y que fue chica Bond en 'Solo se vive dos veces', junto a Sean Connery.

La otra, la gran protagonista, es Marianne Koch, la única que sigue viva y que recordarán, cómo no, por su papel en 'Por un puñado de dólares', con Clint Eastwood. «Rodó 50 películas, dejó el cine y estudió Medicina. Hoy es una autora de bestsellers sobre cómo envejecer bien», apunta Junkerjürgen. El último nombre es el de Walter Rimmel, el primer operador de cámara en rodar en montaña y el que grabó, nada más y nada menos, que la escena de Steve McQueen sobre la moto al final de 'La gran evasión'.

Escenas delante y detrás de las cámaras de 'Mientras vivas'. R. I.

Ninguno de esos nombres pudo evitar la debacle en los cines alemanes. «En aquella época se hablaba del rearme del ejército, algo que al pueblo no le interesaba. El cine era la herramienta más poderosa de divulgación. El film evitó los filtros y hasta recibió una calificación positiva del gobierno. Ese fue el escándalo. ¿Cómo podían otorgar valor artístico a una película así en un momento como ese? La crítica machacó la película».

En taquilla no funcionó y, efectivamente, nunca se emitió en televisión. Se convirtió en un fantasma, una película maldita. ¿Y por qué no se estrenó en España? «No se sabe bien. El régimen no quiso que se estrenase, aunque era propaganda a su favor. Pero España tenía muchas negociaciones abiertas con Estados Unidos y lo de los nazis no les sonaba bien», aventura el profesor alemán.

La investigación de Junkerjürgen terminará en un completo artículo científico que verá la luz a finales de año. «La película nos deja una lección interesante –termina–. El cuarto poder funcionó, el periodismo defendió muy bien los valores democráticos».

