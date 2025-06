El cameo de una niña granadina en 'Lilo y Stitch' que ni ella misma sabía

José E. Cabrero Granada Domingo, 8 de junio 2025, 17:58 | Actualizado 18:03h. Comenta Compartir

El chaparrón retrasó el concierto de Manuel Carrasco en la Plaza de Toros de Granada. Era viernes, 23 de mayo. Patricia y su hija de 12 años, Martina, esperaban al cantante onubense entre una multitud con ganas de hacer el salvaje –el Tour Salvaje, se llama–. Entonces llegó el primer whatsapp: «Patri, ¿está tu hija en 'Lilo y Stitch'?». La mujer miró a su lado y comprobó que, efectivamente, Martina estaba con ella y no en el cine. «No, está conmigo», respondió. Pero el móvil ya no dejaba de vibrar, un mensaje tras otro: «Patri, juraría que acabo de ver a tu hija en 'Lilo y Stitch'». «Oye, que tu hija y tu perro salen en 'Lilo y Stitch'». «Le he hecho una foto a la pantalla del cine en cuanto ha salido... ¿es Martina?».

El lunes siguiente, en el colegio Jardín de la Reina, Martina se acercó a la seño Silvia y se lo dijo. «Seño, que salgo en 'Lilo y Stitch'». La seño, confundida, sonrió a la broma y no le dio más importancia. «Que no, seño, que salgo en la película, de verdad». La niña pidió que buscara el tráiler en Youtube y que lo proyectara en clase. La profesora, ante la seguridad de su alumna, decidió ponerlo. A los pocos segundos de empezar, pausaron la imagen y Martina exclamó «¡ahí, ahí estoy con mi perro, Coco!». La clase no entendía cómo era posible que su compañera se hubiera 'colado' en la película de Disney, pero, leche, los dos estaban ahí dentro: ¡Martina y Coco!

«Seño, que salgo en 'Lilo y Stitch'»

«Se quedaron alucinados. ¡Como yo cuando me enteré!», ríe Martina, de paseo con su familia por el parque Tico Medina. «Cuando nos lo dijeron en el concierto, me quedé descolocada», recuerda Patricia, su madre. «Es una cosa muy curiosa, muy divertida –sigue–. Todavía llegan mensajes de vez en cuando de gente que ha visto la película y que juraría que han visto a Martina y Coco». Esta es la escena:

Es un momento clave del film. Stitch, ya saben, el alienígena azul diseñado para destruir mundos, acaba de aterrizar en la Tierra, concretamente en Hawái. La criatura huye de una suerte de imperio espacial que quiere encerrarlo de por vida, así que intenta pasar desapercibido. Tras un accidente, termina encerrado en un refugio animal. Allí aparece Lilo, una niña que desea adoptar a un perro. Stitch, que quiere salir de allí como sea, mira un cartel que hay en la pared. Un póster en el que una niña abraza un perro con la frase: «Adopta, salva una vida». Una foto que logra transformar y enternecer al bicho azul. La niña de la foto es Martina. Y el perro, Coco.

Ampliar Martina y Coco, en la escena de 'Lilo y Stitch'. R. I.

«La fotografía de Martina no sale de refilón, la enfocan en primer plano varias veces», apunta Manuel Puga, padre de Martina. «¡Mi hija y Coco son los que transforman a Stitch!». Manuel es el primer culpable de que ambos estén en la película de Disney, aunque él, como el resto de la familia, no podía imaginar, ni de cerca, que algo así podía ocurrir.

Verán, Manuel Puga es fotógrafo y gestor de la empresa Fotomatones Granada. Hasta hace poco, Puga vendía fotografías en bancos de imágenes universales (servidores online en los que cualquiera puede comprar las imágenes pagando ciertas licencias). «Conforme se me ocurría alguna idea, montaba el estudio y hacía la foto», explica Manuel. «Hace dos años y pico, hicimos una sesión en casa con Martina y Coco. Y se ve que Disney ha comprado la foto en el banco de imágenes para 'Lilo y Stitch'... ¡Menuda sorpresa!». El padre guiña a su hija, que juguetea con Coco en el parque. «Es una alegría. Algo bonito que ella siempre podrá contar».

«¡Esa es mi amiga!»

Ampliar Coco, Patricia, Martina, Manuel y Alejandro, con Stitch, al estilo Ohana. PEPE MARÍN

Como pueden imaginar, esta foto de Martina no fue la primera ni la única que le hizo Manuel. «Lo cierto es que nos la hemos encontrado en anuncios de clínicas dentales, de fisioterapia... y seguro que está en otras que no nos hemos enterado», cuenta el padre. Pero ninguna, por supuesto, que haya provocado que un grupo de niñas se pongan a gritar emocionadas en mitad de una sala de cine. «¡Sí! Mis amigas –ríe Martina–. Empezaron a gritar ¡esa es mi amiga! ¡esa es mi amiga!». Luego, sin perder la sonrisa, levanta los hombros y dice: «Es bastante impactante verte en una película de Disney. ¡Me siento famosa!».

A Martina le gusta mucho el cine y su película favorita es 'Padre no hay más que uno'. Aunque su «favorita, favorita» es una serie de televisión: 'Los Serrano'. «Me encanta, aunque sea antigua. Esa y después 'Strangers Things'». A sus 12 años es una cocinera con mucho arte, especialmente para la repostería, y juega al baloncesto en el Covirán Ganada. «No me importaría salir en otra película, pero con lo que he conseguido sin hacer nada ya me doy por satisfecha». Es cierto que no se presentó a ningún cásting... pero de entre todas las niñas y de entre todos los perros del mundo –imaginen la de millones de fotos que habrán pasado por el estudio–, Disney se fijó en ellos. Casi nada.

Amigos de cine. PEPE MARÍN

¿Y Coco qué dice del cameo? Pues que está muy contento. Por salir en la película pero, sobre todo, por ser la imagen de un cartel que anima a adoptar animales y, de paso, salvar una vida. Porque él, Coco, antes de llegar a la familia Puga Morales, estaba en un refugio de Granada: Rescate Animal, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a salvar animales abandonados por toda la provincia.

Por cierto, amigos de Disney, Alejandro, el hermano de Martina, tiene 8 años y también quiere salir. «Para 'Lilo y Stitch 2', aquí me tienen», bromea el zagal.

