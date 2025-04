Cine, literatura y deporte se enfrentan en la cancha granadina

José E. Cabrero Granada Martes, 22 de abril 2025, 00:11 Comenta Compartir

Antonio y José Manuel caminan por la cancha de baloncesto, en el viejo botellódromo, como auténticos príncipes de Bel Air. «Pasa». Antonio Arenas, director del Festival de Jóvenes Realizadores, recibe la pelota y se queda asombrado: la bola tiene impreso el rostro de Drazen Petrovic, el mítico jugador croata que falleció en un accidente de coche en 1993. «Me la regaló su madre, cuando fui a Zagreb», sonríe José Manuel Puertas, periodista deportivo, que agarra el rebote y lanza. «Allí precisamente, en Croacia, cogió fuerza el festival. Pero la idea venía de lejos».

Play es un festival que enfrenta en la misma cancha a deporte, cine y literatura. Un encuentro, desde este miércoles hasta el próximo sábado, que dará minutos a todo tipo de historias cargadas de inspiración. «En 2023, organizamos una proyección del documental 'Shooting for Mirza' con la plantilla del Covirán. Al terminar, hablamos los dos y surgió la idea del festival», recuerda Puertas. «Luego –continúa Arenas–, como los dos somos asiduos en el Palacio de los Deportes, lo fuimos hablando y hablando... hasta que José Manuel se fue a Croacia». En septiembre del año pasado, el periodista participó en el homenaje a Petrovic en el que sería su 60 cumpleaños. Allí se anunció que habían rodado una película sobre su vida, 'Drazen'. «No tenía fecha de estreno en España y pensamos que, igual si teníamos la película, teníamos el festival. Y así ha sido».

Ampliar Puertas, con Drazen. P. M.

'Drazen' se podrá ver, en primicia absoluta, el miércoles 23 a las 19.00 horas en la gala inaugural de Play, en el teatro Isabel la Católica. Una cita en la que, además, habrá concierto de la Banda Municipal de Granada y se entregará el Premio de Honor Toño Santos al piragüista y medallista olímpico Saúl Craviotto. «Contar con Craviotto, que es medio granadino (su padre es de Albuñol), es un lujo. Además, el jueves, dará una charla en la Facultad de Ciencias del Deporte (11.00 horas)». De esa facultad nace el nombre del premio: «Toño Santos fue profesor de Inef y entrenador del Universidad de Granada de Voléibol en sus años dorados. Nos encajaba muy bien para unir deporte y cultura, con un guiño a un deporte que no es de masas».

La gran mayoría de proyecciones se realizarán en el Palacio de Condes de Gabia, con entrada libre. De hecho, todas las actividades son gratuitas, a excepción de la inauguración, con un precio de entrada de 6 euros. «Hay dos sesiones de cortos, una más documental, sobre las entrañas del deporte; y otra más de ficción, en la que vemos cómo el deporte está presente en nuestras vidas», indica Arenas. Play ofrece una oportunidad maravillosa para disfrutar –o volver a disfrutar– de 'Evasión o victoria' (viernes, 19.00 horas, en Filmoteca de Andalucía), con una charla posterior con Carlos Marañón, autor del libro 'Historias de Evasión o Victoria', y Pepe Gálvez, del cómic 'El partido de la muerte'.

Ampliar Arenas. P. M.

Hay charlas sobre deporte paralímpico, atletismo, rugby... o la que abre el festival, el miércoles a las 10.30 en la Facultad de Comunicación, sobre deportistas que han pasado a ser comunicadores, con Alhambra Nievas, Ángel David Rodríguez y Fran Hermoso. «Y cómo me apetece –subraya Puertas– escuchar a Sebastián Álvaro, gran divulgador de la aventura cuando sólo estaba él, con 'Al filo de lo imposible'» (jueves, 18.00 horas; Condes de Gabia).

También habrá tiempo para el podcast 'Saber y empatar' (el sábado por la mañana) y las proyecciones de 'Rocky', 'Shooting for Mirza' o la reciente 'Temps Mort', un 'true crimen' sobre Charles Thomas, jugador del Barcelona en los años 70 que, de buenas a primeras, desapareció. «Hay para todos los públicos –recalca Arenas–. A veces pensamos que la gente que va a Los Cármenes o al Palacio de los Deportes, no va al Isabel la Católica. Y no es cierto. Hay historias para todos». El programa completo se puede consultar en festivalplaygranada.com.

Cultura y deporte en la cancha. PEPE MARÍN

«Nos encanta que Granada sea referencia. ¿Unir cine, literatura y deporte? No había un lugar mejor», termina Puertas, que vuelve a pasar la pelota con la cara de Drazen a su colega. «El sábado hay media maratón, juegan el Granada CF y el Covirán... Ojalá Play se integre dentro de ese entramado deportivo». Arenas, de tres.