El chocolate entró en Europa por Granada hace 500 años

La llegada del chocolate a Europa fue una cuestión política. A la visión de Hernán Cortés con respecto a los problemas que le podían ocasionar los descendientes del vencido emperador Moctezuma se debió que estos fueran 'enviados de viaje' a España y que por vía de matrimonio se asentaran en la comarca de Guadix. Esta es uno de los muchos detalles que revela el documental 'La ruta del cacao. México-España', dirigido desde Granada por la realizadora Paloma Martínez Maldonado. Esta profesional ha colaborado con algunas de las cadenas más importantes del mundo, como BBC y Sky News, y durante cuatro años vivió en México, donde trabajó para Televisa.

El proyecto partió de la cooperativa audiovisual Granadando. Tras una conversación con José Manuel Rodríguez Domingo, profesor titular de Historia de Arte de la UGR y presidente del Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix, conocieron la curiosa historia de cómo el producto que hoy constituye una tentación en los cinco continentes llegó a España. Esta es, de hecho, la primera piedra de una iniciativa que podría vincular gastronómica y económicamente a ambos países. Para empezar, el equipo de producción del documental ha sido invitado al Festival Internacional del Chocolate, que tiene lugar en Tabasco, donde se proyectará su trabajo, donde tendrá lugar un encuentro institucional.

«Podríamos decir que la llegada del chocolate tiene que ver con una historia de amor», afirma el profesor Rodríguez Domingo en el documental. «La que tuvieron Francisca de la Cueva y Bocanegra, accitana y perteneciente a un linaje muy apreciado en la ciudad –su tío había sido obispo de Guadix, y arzobispo de Granada y Santiago de Compostela, y llegó a portar el capelo cardenalicio– y Diego Luis de Moctezuma, nieto de Moctezuma II, emperador de los aztecas».

Granada fue una de las primeras catedrales del mundo con una habitación específica para degustar el chocolate

Tras contraer matrimonio, ambos iniciaron una estirpe, los Moctezuma de España, que estuvieron muy relacionados con la provincia granadina. Su moneda de cambio, como recuerda Paloma Martínez, eran las habas de cacao. Y quien empezó a probarlas, instantáneamente, si era suficientemente rico, las convirtió en un placer. «Los clérigos lo apreciaron instantáneamente, y aparecieron las primeras salas de chocolate del mundo en catedrales y palacios», añade. Andando el tiempo, ya en el siglo XIX, su consumo se populariza, naciendo una serie de manufacturas en la provincia. «Granada llegó a tener 15 fábricas de chocolate. Una de ellas estaba en el edificio de la plaza de la Pescadería donde hoy se encuentra el restaurante Cunini», señala la productora.

Aunque en Sevilla también se conoció el producto –se hicieron varios intentos para producirlo autóctonamente–fue en Granada donde se generó, según Martínez, una verdadera industria, que dio trabajo a centenares de empleados. El nieto de Moctezuma obtuvo el título de conde de La Peza, y se convirtió en un próspero industrial, aprovechando, según la realizadora, los contactos que tenía su mujer en la corte de Felipe II. «Hay escritos que avalan, hasta la excomunión del sucesor del conde por celebrar corridas de toros en lugar sagrado, una actividad creciente en el algo más de un siglo en que la familia estuvo asentada en Guadix y La Peza, antes de establecerse en Madrid», añade.

El consumo del chocolate llegó a estar amparado por una normativa propia en los templos, que fijó la hora del mediodía para degustarlo en salas apropiadas para ello. Granada y Guadix fueron, pues, una de las primeras catedrales del mundo que contó con un espacio para esta ceremonia que debió proporcionar no poco deleite a los clérigos. Como curiosidad, en Granada este se encuentra situado a la derecha, conforme se entra a la Sacristía de la seo, y aún se le sigue llamando 'el chocolate'.

También fue Granada el primer lugar donde se falsificaron las habas de cacao, ya que estas se rellenaban de aguacate y se tostaban después. Hoy, aunque el precio ha subido de forma considerable –y lo están notando los pasteleros y los restauradores, sobre todo– ya no se recurre a esos ardides. Hay, en cualquier caso, y según comenta Paloma Martínez, distintos modos de entender el consumo a ambos lados del Atlántico. Mientras en México se utiliza más como bebida –es muy popular el agua de cacao–, aquí se utiliza más en estado sólido o en polvo para añadir a la leche.

El documental incluye numerosas colaboraciones, entre ellas la del cocinero José Ramón Castillo, gran figura del producto en su país y jurado del formato televisivo 'Master Chef', quien además, está tatuado por completo con imágenes que evocan el chocolate. Además, se refleja el trabajo de la Fundación María Cacao, que permite a mujeres indígenas trabajar en el sector y utilizarlo incluso como terapia. Igualmente, quienes lo disfruten –se pudo ver a finales de octubre en Guadix–, conocerán cómo es una hacienda cacaotera. El rodaje y la producción se han desarrollado durante el último año, y el resultado es un documental de casi 20 minutos de duración.

