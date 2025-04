La buena forma de Antonio 'el Turry'

Jorge Fernández Bustos Domingo, 20 de abril 2025, 00:00 Comenta Compartir

Como se decía antes: «El Turry se va a hacer las Américas». Desde que Carlos Cano, interpretando a Lorca, interpretando a Soto de Rojas, dijo en su 'Habanera imposible' eso de «Granada vive en sí misma tan prisionera que solo tiene salida por las estrellas», no nos identificamos tan justamente con una sentencia.

Es verdad, al menos en el mundo del flamenco, que hemos tenido una identidad personal un tanto cerrada, en gran medida avalada por esa idea de vivir para adentro. Se cuenta incluso que Frasquito Yerbagüena, cantaor destacado en el 22 y que denomina con su nombre un fandango valiente del Albaicín, nunca grabó nada porque era reacio a salir del terruño y, cuando lo convencieron para ir a Barcelona, nada más pisar el estudio de grabación se dio la vuelta y regresó a Granada. A Frasquito, en consecuencia, lo conocemos por el testimonio de sus contemporáneos e imitadores de sus cantes.

Con el nombre de 'Love Flamenco World Tour',el Turry realizará untributo a las leyendasdel flamenco

No así, en la actualidad, es raro que el flamenco granadino no coja vuelos para actuar en cualquier lugar del mundo. Puede que la veda se abriera en la generación de Enrique Morente, que vivieron e hicieron carrera en Madrid y, de allí, llegaron a donde quisieron.

Ahora, desde hace treinta años, pongamos, no hay cartel internacional que no incluya a algún granadino. Aunque todo está muy concentrado. Tenemos nombres orbitales, imprescindibles, que cubren el expediente. Podemos hablar tranquilamente, con la boca llena, de Eva Yerbabuena, de Estrella Morente, de Manuel Liñán, de Marina Heredia, de Patricia Guerrero, de Antonio Campos, de Miguel 'el Cheyenne'…, que son embajadores de nuestra tierra, como bastantes más, con nombre menos sonoro (por lo pronto).

Cantaor hecho a sí mismo

Tenemos, en estas andadas, a Antonio Gómez 'el Turry', un cantaor hecho a sí mismo, con una voz abierta, llena de facultades, y con una proyección innegable. En el flamenco no hay «pelotazos», como en otras músicas. Esto es una carrera de fondo y tienes que demostrar cada día lo que vales. El Turry lleva años labrándose un porvenir, forjando la carrera coherente a la que todos deben aspirar. Se puede decir que hoy por hoy es el cantaor estrella de Granada, igualmente eficiente que aclamado. No llena estadios, pues el flamenco en general no es de llenar estadios, pero su cante, su voz y su carisma, son condiciones suficientes para ser solicitado de continuo.

Con tres discos en el mercado, colabora asiduamente con otro de nuestros grandes bastiones, el pianista Juan Carlos Garbayo, con el que ha sido nominado, por su canción 'La casada infiel', como el Mejor Tema de Flamenco por la prestigiosa Academia de la Música de España.

Próximamente, Antonio 'el Turry', como cantaor y director artístico, emprenderá una gira de 30 conciertos por Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Con el nombre de 'Love Flamenco World Tour: Un tributo a las leyendas del flamenco', junto con los bailaores Vero 'la India', Juan José Villar y Fuensanta Blanco; el guitarrista Marcos de Silva; el también cantaor Ezequiel Montoya; y el percusionista Miguel 'el Cheyenne', quienes prometen dejar nuestro pabellón bien alto y, remedando al poeta Jesús Munárriz, seguir manchando el mundo con sus botas gastadas.

Comenta Reporta un error