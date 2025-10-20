Las claves del asalto al Louvre: siete minutos, un montacargas y huida en moto
Las fuerzas de seguridad buscan a los cuatro encapuchados que perpetraron uno de los robos del siglo a plena luz del día en el museo más visitado del mundo
Enric Bonet e Isabel Toledo y Gonzalo de las Heras (gráficos)
Lunes, 20 de octubre 2025, 14:04
Pasadas poco más de 24 horas desde el asalto al Louvre a plena luz del día, Francia sigue buscando a los cuatro encapuchados que perpetraron el robo en el museo más visitado del mundo. «Se está haciendo todo lo posible», ha señalado el presidente de la República, Emmanuel Macron, que ha calificado el suceso de «ataque al patrimonio cultural francés». Los asaltantes se llevaron nueve piezas de la Corona francesa «con un valor patrimonial e histórico e inestimable», ha subrayado el ministro del Interior, Laurent Nuñez. «No robaron una simple joyería, sino a 68 millones de franceses. Es una conmoción de la magnitud del incendio de Notre Dame», ha dicho indignado Joaquín Murat, descendiente de Napoleón. ¿Cómo lo lograron a plena luz del día y en solo 7 minutos? Estas son las claves de un robo que habría firmado Arsène Lupin.
Museo del Louvre
ILE DE LA CITÉ
Pirámide
Galería con las joyas de la corona
(sala 705, planta 1)
RÍO SENA
Pont des Arts
Ventana de acceso
Escalera extensible
Camión usado por los ladrones
Vitrinas de las joyas de la corona en la sala Apolo
Todo comenzó poco después de la apertura a las nueve de la mañana. Cuatro encapuchados se introdujeron en el primer piso a través de una grúa montacargas aparcada en el exterior y se llevaron nueve joyas de la colección de Napoleón y de los reyes de Francia, aunque perdieron una corona por el camino que fue hallada por la Policía. El robo duró siete minutos y fue cometido por unos auténticos profesionales.
Los hechos se produjeron entre las 9.30 y las 9.37 horas. Dos ladrones llegaron a bordo de sendas motocicletas y los otros dos conduciendo un camión con elevador, similar al que se usa en las mudanzas, que aparcaron junto a la fachada que da al Sena.
A través de la escala, subieron directamente al balcón de la sala que les interesaba en el primer piso. Con la ayuda de dos sierras radiales, rompieron las ventanas y dos vitrinas (la de Napoleón y la de los soberanos de Francia). Se llevaron nueve piezas, entre diademas, collares, pendiente y broches pertenecientes a las reinas María Amelia, esposa de Luis Felipe I, y Hortensia, casada con Luis Bonaparte y madre del emperador Napoleón II, así como la espectacular corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, a la que también pertenecía una diadema y un nudo enjoyado de corsé.
Los visitantes avisaron a los vigilantes del Louvre de la presencia de unos sospechosos con cascos de motocicleta, pero no lograron detenerlos. A través del mismo montacargas con el que ascendieron, se fueron del museo y huyeron en las dos 'scooters'. No se llevaron el famoso 'Regente', el diamante más grande de la colección de Napoleón con un peso de 140 quilates.
Poco después del atraco, encontraron en los aledaños del museo una de las joyas robadas, que sufrió desperfectos pero no se rompió. Se trata de la corona que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo (1826-1920), que nació y murió en España. Su joya imperial está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas.
Otras piezas que forman parte de la exhibición y que forman parte del botín que los ladrones se han llevado son la tiara de la reina María Amélie y la reina Hortensia, la diadema de la emperatriz Eugenia o el gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia.
