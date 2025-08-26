El alma del flamenco de Granada en 54 fotografías Antonio y Jesús Fernández, padre e hijo, muestran en el Centro Cultural Gran Capitán el retrato más contemporáneo de un arte en transformación

Jesús y su padre Antonio ante una de las fotos de la exposición donde se ve a Fuensanta La Moneta preñada.

Jorge Pastor Granada Martes, 26 de agosto 2025, 23:18

Antonio tenía doce o trece añillos cuando acompañaba a su padre a fotografiar a las gitanas del Sacromonte. «Niñas, preparaos que viene Pepito 'el Inglés'», decían las muchachas cuando veían aparecer a José, rubio y con los ojos verdes, con su cámara al hombro. Aquellas excursiones al Sacromonte de Antonio junto a José, el mítico José Fernández Don, que tenía su estudio en Puerta Real, lo marcaron en un doble sentido. Tenía claro que su vida sería eso, la fotografía, y empezó a trabajar en el negocio familiar con dieciséis años. Y también tuvo claro que quería inmortalizar el arte atávico de las cuevas de Granada.

Ahora, setenta y pico años después, Antonio Fernández Cabello (Granada, 1942) está a punto de inaugurar una impresionante exposición sobre los flamencos y flamencas de esta bendita tierra junto al mejor compañero de viaje, su vástago Jesús Fernández Escudero (Granada, 1985), que ha heredado de su progenitor el amor por congelar el momento y por quienes se ganan la vida tocando o cantando en auditorios, teatros y tablaos.

Ampliar Operarios colocando una de las fotos de la exposición, que se podrá ver hasta el día 27. JORGE PASTOR

La muestra, que se llama Tarab y cuya instalación se está ultimando estos días en el Centro Cultural Gran Capitán, se inaugurará este día 4 a las siete de la tarde y se prolongará hasta el 27. Tres semanas, que coinciden en gran medida con la primera edición de la Bienal de Flamenco, en la que los granadinos disfrutarán de cincuenta y cuatro instantáneas, diez de ellas inéditas, que tienen como gran singularidad mostrar a los artistas en entornos que forman parte de su yo, de su realidad, lejos del hábitat de los escenarios –tan solo hay una serie del Ballet Flamenco de Andalucía donde los protagonistas sí están 'metidos en harina'–. Podrán ver como nunca a Kika Quesada, Cristina Montoya, TatianaGarrido, La Moneta, Mari Paz Lucena, La Repompa, Rosa Zárate, LaPitita... cincuenta y cuatro retratos con alma. Cincuenta y cuatro fotones –uno detrás del otro–.

Pero Antonio y Jesús han ido un poco más allá. Para darle fondo al proyecto, que les ha llevado un año de faena –Jesús ha tenido que revisar más de treinta mil negativos–, han organizado una serie de actuaciones, a modo de performances, en las que intervendrán la mismísima Fuensanta La Moneta (10 de septiembre), Carmen Alonso (20) y el Ballet Flamenco de Granada (16 y 26). Todas a las siete de la tarde.

Montaje de la exposición. JORGE PASTOR

Antonio confiesa un verdadero enamoramiento de la expresión flamenca. «Me parecen alucinantes esos momentos de éxtasis;ese calor, esa vida y ese corazón que le ponen los profesionales», explica. Por eso su virtud es la paciencia. Esperar, con el dedo preparado en el gatillo, a que se produzca ese zapateo, ese gesto, ese movimiento de manos, ese quejío... que lo cuenta todo.El duende del que hablaba GarcíaLorca. Ese sentimiento mágico que todo el mundo experimenta, pero nadie es capaz de explicar.

Ampliar Jesús F. Escudero, en la sala de exposiciones. JORGE PASTOR

Jesús, uno de los 'foteros' top de Granada –le pega a todos los palos, aunque reconoce que las bodas dan de comer–, explica que tanto él como Antonio siempre han compartido su gusto por la escena, «aunque finalmente concretamos que donde más convergíamos era en el flamenco». Hay otros nexos: los dos comparten la misma forma contemporánea de mirar. Por eso Tarab está lleno de desenfoques buscados, gestos imposibles, movimientos detenidos y ediciones poperas. Las capturas, algunas de ellas de dimensiones enormes, tienen un tratamiento pictórico y emocional. No hay miedo ni al grano denso ni tampoco al color saturado en contraste con el expresionismo del blanco y negro.

«Me encanta escucharlo»

Tarab es el reflejo del oficio, pero también de la admiración. «Me encanta escucharlo», diceJesús de Antonio, que compatibilizó sus habilidades con la Olimpus con la docencia en la Escuela de Artes y Oficios, donde ingresó en 1978 hasta que se jubiló en 2008. «Cuando yo era crío –recuerda Jesús– me encantaba ir con él cuando acudía con sus alumnos a la Alhambra».

Ampliar Una de las series fotográficas. JORGE PASTOR

Jesús estudió en la Escuela de Artes y tuvo la enorme fortuna de aprender durante tres meses de Antonio, el mismo señor que le contaba cuentos antes de dormir, con el que almorzaba todos los días y con el que creció entre negativos, diapositivas y máquinas de revelado. Su páter. «En casa siempre tuvimos muy buen material, pero fue al final de la carrera cuando me di cuenta de ese tesoro», relata. «Es como el que pasa todos los días delante de la Alhambra y no se fija en ella».

Datos básicos Fecha Del 4 al 27 de septiembre.

Lugar Centro Cultural Gran Capitán.

Horario Martes a sábados, de 17.00 a 21.00 horas.

Actuaciones La Moneta (10 de septiembre), Carmen Alonso (20) y el Ballet Flamenco de Granada (16 y 26). Todas a las siete de la tarde.

Ahora Jesús, retoño y discípulo de Antonio, demuestra en Tarab esa visión actual y comprometida con el noble arte de la fotografía. «En Granada hay un gran nivel;está bien que se cuente con gente de fuera, pero aquí también tenemos mucho que decir», afirma en un tono reivindicativo más que comedido.

Tarab, del 4 al 27 de septiembre en Gran Capitán. JORGE PASTOR

Al lado, Antonio lo mira en silencio con los mismos ojos verdosos del abuelo José, el que iba al Sacromonte a retratar a las bailaoras. El mismo con el que empezó todo.Tarab, del 4 al 27 de septiembre en el Centro CulturalGran Capitán.

