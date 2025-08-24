Las 145 localizaciones de cine de la provincia de Granada

Jorge Pastor Granada Domingo, 24 de agosto 2025, 23:35 Comenta Compartir

Granada, provincia de cine. Podría ser un bonito eslogan. Pero sencillamente es una verdad como un templo. Un templo tan grande como la mismísima Catedral de Guadix, uno de los 145 escenarios que suma el catálogo de localizaciones de Film in Granada, la oficina de la Diputación que facilita la faena a realizadores de dentro y fuera de España. «La enorme variedad y riqueza de espacios es el punto fuerte de Granada frente al resto de Andalucía y España», comenta Julio Grosso, coordinador de Film in Granada. «No podemos competir con el tejido industrial de Madrid ni con los incentivos fiscales del País Vasco o Canarias, pero ellos no tienen una montaña como Sierra Nevada, un desierto como el de Gorafe o comarcas con la potencia visual y paisajística de Guadix o la Alpujarra, sin mencionar claro está la Alhambra, el Albaicín o la ciudad de Granada», reflexiona.

La lista de lugares con potencial cinematográfico de Granada comenzó a confeccionarse en 2021. En estos cuatro años se suman ya 145 referencias –se pueden consultar haciendo un par de clics en la web de Film in Grana– tras contabilizar diez nuevas incorporaciones como el fastuoso Carmen Blanco de la Fundación Rodríguez-Acosta, en la colina del Mauror, o como el impresionante 'cubo' del Centro Cultural CajaGranada, uno de los grandes hitos de la arquitectura contemporánea diseñado por Antonio Campo Baeza. «El objetivo final –dice Julio Grosso– es reunir toda la oferta en una sola plataforma». Una información útil y accesible no solo para los cineastas que estén desarrollando proyectos de películas o series, sino también para publicidad o televisión.

Ampliar Catedral de Guadix, escenario de cine. JORGE PASTOR

Y es que la reversión de cada euro que se invierte en una de estas producciones no se limita tan solo al impacto en imagen, sino a todos los euros contantes y sonantes que implica la logística de una grabación como La sociedad de la nieve de JA Bayona en Sierra Nevada o Cerrar los ojos del gran Víctor Erice en la Costa de Granada.Hablamos de alojamientos y manutención de equipos que muchas veces superan el centenar de profesionales, de la contratación de todo tipo servicios, de empresas de alquiler... Hablamos, en definitiva, de millones de euros.

Newsletter

Más allá de que usted sea cineasta o cinéfilo, cada uno de estos enclaves que ofrece Granada merece una visita –muchos de ellos están abiertos para la mayoría de los ciudadanos–.Repasemos algunos de ellos.

Ampliar Estación de Morelábor, en el catálogo de Film in Granada. IDEAL

La Universidad ha puesto a disposición de Film in Granada una decena de edificios. Algunos tan singulares como el Carmen de la Victoria, con unas impresionantes vistas de la Alhambra y SierraNevada, la Facultad de Interpretación o el Colegio Máximo, que alberga las facultades de Comunicación y Documentación y Odontología. El inmueble, diseñado por Francisco Rabanal, es un claro exponente de historicismo mudéjar. Flanqueado por cuatro torres, cuenta también con cuatro grandes patios.Mención especial merece la biblioteca, una sala rectangular y tres pisos de galerías abalconadas. También llaman la atención la capilla y el refectorio, cubiertos por hermosos artesonados.

Motril dispone de impresionantes emplazamientos para todo tipo de filmes. El Parque de los Pueblos de América, la antigua fábrica Nuestra Señora del Pilar y más recientemente Villa Astrida, el palacete de vacaciones desde 1967 de los reyes de Bélgica Balduino y Fabiola. La finca, que colinda con Playa Granada, tiene un extenso jardín de palmeras de 27.000 metros cuadrados, un verdadero oasis. Desde julio de 2023, este rincón abrió sus puertas para compartir el legado de Balduino.

Ampliar Villa Astrida, residencia de verano de los reyes de Bélgica. JAVIER MARTÍN

En el listado de Film in Granada aparecen otros puntos llenos de encanto de la Costa de Granada como el embarcadero de Castell de Ferro, la playa de Calahonda, el pintoresco barrio de la Caleta de Salobreña, la atalaya de Polopos, el cabo de Torrenueva o el castillo de Almuñécar.

Damos un salto y viajamos hasta el Altiplano, donde se rodó Intemperie, la obra maestra de Benito Zambrano. Galera ha incluido en la relación de Film in Granada una zona de cuevas y parajes de tierras baldías.Muy cerca, en Huéscar, encontramos la Torre del Homenaje y la Casa Penalva, una vivienda situada en el Paseo del Santo Cristo que se encuadra dentro del más puro y refinado modernismo catalán.La influencia de Gaudí se manifiesta en la primorosa decoración orgánica y vegetal de la fachada. En esta construcción, promovida por Claudio Penalva, intervinieron artistas como el almeriense Julián Ruiz Alemán, tallista especialista en retablos, cancelas, ventanas y barandas.

Ampliar Jardín nazarí de Vélez de Benaudalla. IDEAL

La guía on line de Film in Granada recoge ubicaciones de máximo interés para el séptimo arte como la central eléctrica del río Castril, el mirador y el río de Benamaurel, el complejo los lagos de Quitasueños de Cúllar, la fortaleza de Freila, la balsa termal y el arco de roca de Zújar o el Negratín, el tercer embalse con mayor capacidad de la cuenca del Guadalquivir. Su paisaje subdesértico, casi lunar, es un verdadero tesoro.Los colores rojizos de los bandlands contrastan con los azules y verdosos de la pátina de agua.

Alpujarra

Nos vamos a la Alpujarra. Cádiar, donde todos los veranos se celebra un interesante festival de cortometrajes, es un gran 'set de rodaje'. El municipio propone su alquería, la aldea de Yátor y el casco antiguo de época musulmana. En el Barranco del Poqueira encontramos un buen número de parajes propicios para el 'luces, cámara y acción'. En Bubión, las eras, la fuente de la Hondera y los típicos caserones de dos alturas edificados en fechas próximas a la reconquista. Son auténticos 'museos' que albergan cientos de elementos relacionados con la vida y tradiciones de la Alpujarra. Y en Pampaneira, la fotografiadísima calle Verónica, con su surco de agua, y el lavadero.

Ampliar Cádiar, un pueblo de cine. ALFREDO AGUILAR

A todos ellos hay que sumar en la Alpujarra las calles y tajos de Ugíjar, el centro histórico de Trevélez, la Fuente Agria de Pórtugos y el Parque el Salao de Lanjarón, que debe su nombre a las aguas ferruguinosas que lo atraviesan.

Retornamos hacia la capital por la A 92 y en el camino nos topamos con los territorios de Guadix, donde se filmó Doctor Zhivago, Indiana Jones o El bueno, el feo y el malo. También donde se encontraba el poblado del oeste de Flagstone, decorado de los spaguetti western de los años sesenta. Clint Eastwood, Sofía Loren, Charles Bronson... palabras mayores. Las productoras pueden hallar iglesias como la de Cortes y Graena, casas de cristal como la de Gorafe, las cárcavas del Marchal, la estación de trenes de Morelábor, el acueducto de Villanueva de las Torres, el viaducto de Fonelas o la azucarera de Guadix. En la localidad accitana también aparece la Catedral de la Encarnación, obra del arquitecto Diego de Siloé. Una verdadera joya del Renacimiento.

Ampliar Casa de cristal en el desierto de Gorafe. TORCUATO FANDILA

Y terminamos nuestro periplo ganando el Puerto de la Mora y bajando hasta Granada y su cinturón metropolitano. Ahí están el castillo de Láchar, el Mirador de Nívar, las trincheras de Víznar, el campamento, el sanatorio y albergue de Alfacar, la casa grande de Zujaira, el jardín nazarí de Vélez de Benaudalla o lugares lorquianos como el hogar de la familia García Lorca en Valderrubio o la casa donde Federico se inspiró para escribir 'La casa de Bernarda Alba'.

Fue Martin Scorcese quien dijo aquello de que «el cine te lleva a otros lugares». A otros lugares tan hermosos y tan cercanos como Granada.

Cuatro rodajes en ciernes con la provincia como escenario El otoño se presenta muy cinematográfico en Granada. Lo más inminente es el comienzo del rodaje de La bola negra de los Javis, una película cuyo guion está inspirado en la obra inacabada de Federico García Lorca. La productora sigue ultimando los castings en diferentes municipios de la provincia. También está prevista otra, sobre la Guerra Civil, en la zona del Zenete. Se han buscado extras en Alquife. Y hay otras dos producciones en ciernes. Un documental que se grabará en la Alhambra sobre Al Andalus promovido por el Estado de Catar y un cortometraje fin de carrera de la Escuela de Cine de Cataluña.