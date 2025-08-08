Los 120 años del primer plano de cine rodado en Granada La directora Alice Guy rodó a principios de 1905 un 'paneo' del Generalife a la Torre de la Vela donde aparecía ella misma rodeada de niños en la plaza de San Nicolás

Jorge Pastor Granada Viernes, 8 de agosto 2025, 00:26 Comenta Compartir

Será a finales de agosto. Javier Calvo y Javier Ambrosi, alias Los Javis, rodarán en Granada 'La bola negra', un largometraje basado en la obra teatral que estaba escribiendo Federico GarcíaLorca cuando lo asesinaron en el Barranco de Víznar. Trata sobre la homosexualidad y el rechazo social. Los Javis llevan semanas haciendo castings en varios municipios del área metropolitana y Motril. A la vuelta de unos meses, 'La bola negra' será la última gran producción grabada en Granada desde que se inventó el cine –vendrán muchas más–. También sabemos perfectamente cuál fue la primera. La película se llama 'Espagne' y, por aquello de las efemérides, es noticia porque ahora se cumplen 120 años de la mítica escena dirigida en Granada por Alice Guy, una de las grandes pioneras del séptimo arte.

¿Qué escena? 'Espagne' es un cortometraje documental de diez minutos que recoge rincones de diferentes ciudades españolas. Granada entre ellas. Se trata de un plano panorámico, con un movimiento de cámara de unos ciento ochenta grados, en el que se ve en primer lugar a una señora vestida con elegante traje negro y sombrero, también negro, rodeada de zagalillos y zagalillas del Albaicín. Posteriormente 'sale' la Colina Roja de la Alhambra desde el Generalife hasta la Torre de la Vela. Apenas cincuenta segundos operados por el cámara Anatole Thiberville, donde se observan una serie de edificios en las 'faldas' de la Alhambra que poco a poco fueron desapareciendo –el Hotel Reúma no se construyó hasta 1910–.

Ampliar La cámara hace un movimiento semicircular para grabar desde el Generalife a la Torre de la Vela. IDEAL

La misteriosa 'señora del traje negro' era la mismísima Alice Guy, una forma de cameo, la del director, que luego popularizó Alfred Hitchcock en toda su filmografía –la primera vez fue en 'El enemigo de las rubias'–. Se le ve contenta, sonriente. Era perfectamente consciente de que la estaban enfocando. Todas las personas que aparecen, ella y los chiquillos, llevan ropa de invierno. Alice Guy estuvo en Granada en los primeros meses de 1905.

¿Dónde se hizo la toma? Siempre ha habido cierta controversia, aunque expertos como Juan de Dios Salas, que lleva más de veinticinco años al frente del Cine Club Universatario, o Julio Grosso, coordinador de Film in Granada, se decantan por la plaza de San Nicolás, una hipótesis perfectamente verosímil. Usted mismo puede comprobarlo, ya que 'Espagne' se puede visionar entera a través de Youtube –no tiene más que poner la referencia en el motor de búsqueda de la plataforma y le aparecerá en primer lugar–. En el caso de que fuera la plaza de San Nicolás, el inmueble que hay detrás de Alice sería el restaurante Estrellas.

Newsletter

Alice Guy fue una de las primeras cineastas en filmar una cinta de más de un minuto. De hecho, 'Espagne' dura diez. Fue una pieza de ficción llamada 'El hada de los repollos'. Sin grandes fuegos de artificio ni alardes, Guy tocó con maestría durante su trayectoria todos los géneros. Desde comedias en tono feminista con un punto de reivindicación hasta la fantasía y la magia. También musicales de inocentes coreografías o la cotidianidad de urbes como Madrid, Granada, Sevilla o Barcelona.

La película, un corto documental de diez minutos, recoge la vida cotidiana de ciudades comoMadrid o Sevilla

En 'Espagne' Guy muestra cómo era el Madrid de Alfonso XIII. Recoge la Puerta del Sol con sus tranvías y sus gentes –policías, señoritos, trabajadores...–. La cámara, un objeto extraño, tenía un poder imantador y causaba revuelo. Después se traslada hasta una de las calles míticas de la capital, el Paseo del Prado con detalle de la Cibeles. A continuación, hasta el Palacio de Oriente. Aunque Guy también se empeña en mostrar el contrapunto social. Frente a ese Madrid señorial y monumental, Alice se desplaza hasta los poblados chabolistas del extrarradio. En uno de los pasajes se ve, causalmente, el paso de un cortejo fúnebre.

De Madrid a Granada

Tras su estancia en Madrid, Guy y Thiberville viajan hasta Granada. Desde la plaza de San Nicolás, registran ese escenario impresionante que conforman Sierra Nevada y la Alhambra. La misma 'foto' que sedujo a los viajeros románticos del XIX y que, a comienzos del XX, concitaba también el interés de los primeros turistas que buscaban el exotismo y el orientalismo de una Granada que no había perdido el rastro de los árabes.

'Espagne' continúa con la representación del río Guadalquivir en Sevilla y el Monasterio de Montserrat en Barcelona. En todos los casos, apostando por novedosos planos circulares –lo que hoy día se llaman 'paneos'–. 'Espagne' termina con grupos de bailaoras en un espacio que podría ser perfectamente el Sacromonte –esto no está confirmado–.

Alice Guy (1873-1968) fue una de las pioneras del cine. Nació en Francia e hizo carrera en los Estados Unidos. A ella le debemos la primera escena de cine rodada en Granada. Fue hace ciento veinte años.

Comenta Reporta un error