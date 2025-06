Los huesos dijeron «asesinato» tras cuatro años enterrada

Natalia Reigadas Sábado, 28 de junio 2025, 06:59 Comenta Compartir

Manuela Chavero llevaba cuatro años desaparecida y la plaza de su pueblo seguía presidida por una enorme lona con su foto. Cada día pasaban por delante familiares, amigos y vecinos. Uno de ellos sabía dónde estaba: enterrada en su finca. La UCO logró que Eugenio Delgado les condujese al cuerpo. Él dijo que había sido un accidente, que ella se cayó hacia atrás y murió. Los huesos desenterrados le contestaron que mentía.

Hace un año la Audiencia Provincial de Badajoz impuso la primera pena de prisión permanente revisable en Extremadura. Condenó a Eugenio Delgado, un agricultor vecino de la víctima, por matarla después de violarla. El caso es impactante, de hecho ha inspirado la última novela de Lorenzo Silva.

En unos días, el miércoles 2 de julio, el Supremo revisará el fallo para decidir si confirma que este joven, que ahora tiene 32 años (23 cuando cometió el crimen) no saldrá de la cárcel al menos hasta los 52.

La defensa de Delgado ha recurrido al Tribunal Supremo basándose en varios puntos. El primero de ellos, que el primer abogado de Delgado no estaba colegiado en el momento en el que el sospechoso condujo a los agentes al lugar de los hechos. Sin embargo la clave está en que es una condena basada en indicios. No hay confesión ni pruebas de ADN, pero hay varios rastros que señalan violación y asesinato.

El cuerpo estaba desnudo y cuando fue desenterrado Eugenio Delgado le dijo a dos agentes que si aparecía semen, era suyo, pero que las relaciones fueron consentidas.

Además, el joven fue catalogado como un sádico sexual por la unidad de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. Indicó que respondía con violencia al rechazo de las mujeres tras entrevistar a conocidas y ver su historial de navegación en Internet, en el que pedía por ejemplo que una prostituta sangrase y sufriese al tener relaciones.

El detective de los huesos

Otro puntal fundamental en la sentencia es el informe sobre los huesos de Manuela Chavero, porque demostró la violencia que hizo pasar la condena de homicidio a asesinato. Ahí la diferencia la marcó la acusación particular. La abogada de la familia de la víctima, Verónica Guerrero, decidió acudir a Miguel Botella, catedrático emérito de Antropología Física de la Universidad de Granada. Este famoso experto, que revisó entre otros los restos de Colón, es conocido como 'el detective de los huesos' y no cobra por sus informes. Trabaja en los casos en los que cree que puede ayudar.

Botella lleva décadas siendo un referente en el análisis de huesos, pero hace unos años que se puso de moda una serie de televisión (Bones) cuya protagonista lleva a cabo un trabajo similar. Él bromea con que no es «ni tan guapo ni tan listo», pero hace un año, en el juicio de Manuela Chavero, habló de tal manera de los huesos de la víctima que el jurado aceptó su relato de los hechos al detalle.

El antropólogo comenzó su testimonio mostrando al jurado dos vértebras de Manuela Chavero y les explicó que sufría una hernia, por lo que tenía dolores de espalda. «Yo no había visto su historial ni la conocía, pero eso es lo que puede mostrar la antropología», dijo el experto.

Lo primero que hizo Botella fue negar que la víctima se cayese hacia atrás y sangrase, como defendía el procesado, porque no había ninguna lesión en la parte trasera del cráneo.

A continuación repasó las lesiones de la cara. Había varias, pero Eugenio Delgado alegaba que el cuerpo se le había caído al suelo cuando la transportaba en una pala con su tractor. «Si se hubiese golpeado con una superficie plana (el suelo), se hubiese hundido la nariz», dijo Botella, que añadió que la víctima había recibido varios golpes. «Fue un puñetazo o un balonazo».

El análisis de los huesos de Manuela Chavero fue clave para determinar la forma de su muerte

¿Cómo podía saberlo? Un año después del juicio y cinco desde que vio los huesos, Miguel Botella recuerda muy bien su análisis. Este experto vio grietas en el interior de las órbitas oculares. «El ojo es un globo lleno de agua, digamos. Cuando presionamos el globo, se deforma y se expande y, si le damos un golpe violento, lo que hace es que presiona las paredes y las rompe. Entonces revienta lo que hay alrededor», cuenta a este diario. Las marcas en sus órbitas hablaban de una agresión violenta, por tanto.

Además, a Manuela le faltaban varias piezas dentales. Botella negó que las perdiese en el enterramiento, porque había tierra dentro de la cavidad bucal. Es decir, no las tenía cuando inhumaron su cuerpo en la finca de Eugenio.

Otra clave en su análisis fueron las costillas. De nuevo este experto negó que las marcas en las mismas se hubiesen producido en la pala o en el enterramiento. Dijo que las señales eran características cuando se sientan encima del pecho de alguien con las rodillas. «Había visto muchas de esas señales en las víctimas de la dictadura de Pinochet, era una forma de tortura», recuerda Botella, que fue perito único en la recuperación de los cuerpos de los represaliados de Chile.

Finalmente el análisis óseo señaló la posible causa de la muerte, asfixia. Normalmente esto se deduce por el hueso hioides, una pieza del cuello que suele romperse al recibir presión. Pero esa pieza ósea no se encontró en la tumba de Manuela. Sin embargo Botella analizó las apófisis estiloides, dos huesos salientes cercanos que estaban rotos, otra señal de que recibió presión en el cuello.

Qué vio Botella en los huesos de Manuela Chavero No había lesiones en la parte trasera del cráneo, pero sí sufrió un golpe en la cara: había grietas en el interior de las órbitas oculares, provocadas por un puñetazo o similar Había tierra dentro de la cavidad bucal y le faltaban dientes Dos huesos cercanos al hueso que determina la asfixia estaban rotos Las costillas estaban rotas como si se hubieran arrodillado sobre ellas

Un año después, Botella está satisfecho con el trabajo que hizo en el caso. «Me quedó la cosa de que pude ayudar de alguna manera, no sé. He visto unos 2.000 muertos y puedo decir que nunca he cobrado un duro», reivindica. «No quiero cobrar, así soy libre y hago lo que me da la gana y, como lo paso bien como pobre, pues me da lo mismo. En este caso me he quedado muy tranquilo».

Un pueblo marcado

El asesinato dejó marcado para siempre a su pueblo, Monesterio, una localidad 4.000 habitantes en el sur de la provincia de Badajoz. La noche del 4 de julio de 2016 Manuela Chavero (42 años), 'Manoli' para sus amigos, estaba sola en su casa. Sus dos hijos pequeños estaban esos días con su exmarido.

La mañana del 5 de julio no contestaba al teléfono. Su familia fue a buscarla y encontró la tele encendida, el bolso intacto y el móvil en la casa, pero ni rastro de Manoli.

Una pancarta de apoyo a Manuela Chavero y su familia en la entrada de los juzgados. HOY

Tres años después de su desaparición, la UCO removió el caso y encontró el hilo del que tirar. La factura de la luz de un vecino demostraba que la noche de la desaparición estuvo allí, aunque inicialmente había alegado que esos días se encontraba de escapada en la playa. Era un joven de 23 años que conocía a la víctima, incluso de ir a jugar con su hijo a videojuegos en su casa. Tenía un perfil peculiar, un hombre sin relaciones conocidas y con antecedentes por comportamiento posesivo con algunas mujeres.

La Guardia Civil cuajó una investigación de película con un infiltrado y pinchazos telefónicos hasta lograr en 2020 que Eugenio les llevase a un lugar remoto de su finca, a la tumba de su vecina.

Finalmente los hechos probados son que el 4 de julio, pasada la medianoche, Eugenio Delgado llamó a la puerta de Manuela Chavero y le pidió que el acompañase a una vivienda propiedad de su familia, que estaba a unos metros, a coger una cuna que ella le prestó hace tiempo. Manoli aceptó y, una vez dentro de la otra vivienda, en una habitación, la agredió con violencia, la violó y la mató, posiblemente por asfixia. Luego la llevó a su finca y se fue a desayunar. Horas después volvió, la trasladó a una zona apartada y la enterró.

En unos días el caso se puede cerrar por completo si el Supremo confirma la sentencia basada entre otras pruebas en el trabajo del detective de huesos.

