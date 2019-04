Sierra Nevada, pioneros de la ciencia

Caminaban entre las pizarras de las altas cumbres, tomaban muestras del subsuelo; observaban el vuelo de aves que desafiaban las máximas cotas peninsulares; catalogaban plantas e insectos desconocidos. Eran científicos que desde hace más de tres décadas estudiaban la estructura geológica y la biodiversidad de las cumbres de Sierra Nevada. Zoólogos, botánicos, ecólogos, geólogos, geógrafos y otras muchas disciplinas a los que se sumaban astrofísicos fascinados por el universo que encontraban en las cumbres la más alta atalaya desde la que escrutar el cielo. Hicieron ver que Granada alberga un territorio único, un espacio que se podía contar entre los tesoros naturales más preciados del planeta, una tierra a conservar y a estudiar porque desde ella se podía definir la evolución del sur de Europa y en la que definir parámetros exportables a la totalidad de la región mediterránea.

Fueron visionarios que lograron mostrar al mundo el valor de un territorio singular

En 1989 el Parlamento de Andalucía otorgaba la clasificación de Parque Natural a un territorio que se extiende desde el río Nacimiento en Almería hasta la ciudad de Granada y engloba 60 municipios. Diez años después, en 1999, las Cortes Generales aprobaban la declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional, la máxima figura de protección ambiental de Europa.

Las altas cumbres se convertían en el número 15 de los territorios protegidos por la exclusiva Red de Parques Nacionales de España. Los científicos habían logrado mostrar a la sociedad la necesidad de mantener un espacio que con el tiempo se ha destaco por ser el gran laboratorio para el estudio del cambio global, donde es posible observar a pequeña escala el comportamiento de la tierra y sus ecosistemas ante la nueva realidad climática con antelación a su manifestación a niveles más globales.

Traemos a IDEAL a once de aquellos pioneros que supieron enseñarnos los tesoros ocultos en el corazón de la alta montaña nevandese.

07:08 Vídeo. Borrreguiles y turberas de las altas cumbres, donde nace el agua / J. E. GÓMEZ

1. GABRIEL BLANCA. Botánico «El mayor laboratorio biológico de la región mediterránea»

Gabriel Blanca en el Veleta, sendero del Veredón / IDEAL

Es una referencia para botánicos de todo el mundo. Gabriel Blanca descubría la singularidad de las cumbres nevadenses siendo muy joven. A sus investigaciones se deben muchas de las acciones para la conservación de las especies de flora de Sierra Nevada. Libros como Flora amenazada y endémica de Sierra Nevada o su trabajo como editor científico en los volúmenes Flora Vascular de Andalucía Oriental, le hacen ser considerado como una de las máximas autoridades en botánica. Afirma que «la ciencia han permitido poner en valor las excepcionales características de Sierra Nevada, que podría haberse restringido a usos puramente turísticos o deportivos» También considera que «las excepcionales características la sierra en la región mediterránea y su diversidad de flora permiten que puedan estudiarse multitud de procesos biológicos desde diferentes enfoques científicos y propuestas que aún están por desarrollar».

2. REGINO ZAMORA. Ecólogo «Ecosistemas únicos hacen de la sierra un referente mundial»

Regino Zamora en el Foro IDEAL de Cambio Climático / J. E. GÓMEZ

3. EDUARDO BATTANER. Astrofísico «La sierra es un gran telescopio, hermosa siempre; peligrosa a veces»

Eduardo Battaner en el observatorio astronómico de Sierra nevada / IDEAL

06:30 Vídeo. Apolo de Sierra Nevada, incono de la alta montaña, Alberto Tinauto, a la derecha, junto a científicos especializados en esta especie / J. E. GÓMEZ

4. ALBERTO TINAUT. Zoólogo «Vivimos ante una montaña singular e irrepetible»

Alberto Tinaut durante un muestreo de hormigas en la sierra / J. E. GÓMEZ

5. FRANCISCO VALLE. Botánico «La sostenibilidad es clave para crear riqueza y empleo»

Francisco Valle junto a un abeto de Andalucía / J. E. GÓMEZ

No puede olvidar el día que expuso en las Cortes Generales los valores por los que Sierra Nevada debía ser Parque Nacional y poseer la máxima figura de protección. Francisco Valle Tendero, lo hizo como botánico, como representante de la ciencia granadina que apostaba de forma decidida por la conservación de las altas cumbres. «Quise enfatizar en la importancia de las originalidades existentes en nuestra sierra y que no están presentes en otros espacios, ya que este es el principal argumento a la hora de formar parte Red española de Parques Nacionales». Cree que la gestión del medio natural debe tener en cuenta el trabajo científico: «Debemos aportar a los técnicos razones con peso científico para llevar a cabo sus labores de protección».

6. JAVIER ALBA-TERCEDOR. Ecólogo «Los cauces de la sierra son sensores del clima»

Javier Alba-Tercedor / IDEAL

7. ANTONIO GÓMEZ ORTIZ. Geógrafo «El paisaje glaciar es un patrimonio que debe protegerse»

08:18 Vídeo. Antonio Gómez Ortiz, en el vídeo grabado por IDEAL durante sus trabajos de investigación de hielo fósil en el Veleta / J. E. GÓMEZ

Fascinado por los paisajes glaciares y los misterios científicos que atesoran, Antonio Gómez Ortiz, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona (oriundo de Laroles), puso su empeño investigador en las altas cumbres de Sierra Nevada. Cuando no se hablaba de espacios protegidos, ya era uno de los científicos que trazaba el que después sería 'Mapa Geomorfológico de Sierra Nevada. Morfología Glaciar y Periglaciar'. Considera que sin la ciencia no habría sido posible la protección del territorio nevadense. «La denominación de espacio natural protegido requiere la presencia de signos o manifestaciones con alto valor científico y representatividad en el territorio (enclaves, parajes, puntos). Y ha sido la ciencia, particularmente, quien los ha señalado y puesto de relieve, a través de estudios rigurosos y fundamentados. En el caso de Sierra Nevada así viene ocurriendo desde hace décadas». A Antonio Gómez Ortiz se le ha considerado como el 'descubridor' del hielo fósil de la sierra, y en particular del Corral del Veleta, «que en su seno y bajo manto de bloques, guarda los vestigios del último foco glaciar que albergó Sierra Nevada».

8. LUIS CRUZ. Ecólogo «Las lagunas son sistemas de alerta de contaminación»

Luis Cruz / IDEAL

9. MANUEL TITOS. Historiador «Debemos proteger lo que aún tenemos y usarlo de manera sostenible»

Manuel Titos junto a su perrra Sena en Sierra Nevada / R. TRAVESÍ

A principios de los ochenta del siglo XX Sierra Nevada era aún una gran desconocida para la Ciencia. El trabajo de historiadores apasionados de la alta montaña hacía ver en ámbitos humanísticos y académicos el valor del territorio, el paisaje y su biodiversidad. Manuel Titos es el gran investigador de la historia de un territorio singular que asegura amar desde muy joven. Su pasión por la montaña le ha llevado a bucear en los orígenes, en las gentes y el paisaje histórico de un espacio al que dedica gran parte de sus esfuerzos desde hace 30 años. Desvela que la conciencia conservacionista no es nueva. «Si uno recorre la literatura histórica ya te encuentras en el siglo XIX alertas contra la desaparición del quebrantahuesos, incluso de la cabra, y denuncias sobre la desforestación generalizada. Había conciencia pero no se sabía bien qué hacer. Recuerda que en 1994, cuando la sierra era ya parque natural, que el intento de instalar un radar en el Mulhacén despertó las conciencias y provocó un movimiento por la protección del territorio que no tenía precedentes «supimos lo que puede lograr la acción ciudadana». Los hitos históricos de Sierra Nevada han sido la valoración de los científicos del XIX, la aparición del montañismo como deporte y convertirse, desde 1999, en el único parque nacional de la alta montaña mediterránea.

10. ANTONIO CASTILLO. Hidrogeólogo «La sierra es la gran reserva hídrica, un embalse sin paredes»

Antonio Castillo con el pico de la Alcazaba al fondo / IDEAL

11. RAFAEL MORALES. Ecólogo «Sierra Nevada recibe aerosoles llegados de todo el planeta»

Rafael Morales en la laguna de la Caldera / IDEAL

