El azafrán que tapiza el desierto

Kingdom: Plantae /Phylum: Magnoliophyta / Clase: Liliopsida / Superorden: Lilianae / Órden: Liliales / Familia: Colchicaceae

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richt.

Azafrán del Cabo de Gata, azafranillo de Almería, Azafrán de Almería

Tamaño máximo 18 cm

Hábitat

Zonas cercanas a la costa, tanto en dunas como en pastizales, bordes de caminos y lugares nitrificados. Hasta 350 metros de altitud

Florece entre noviembre y marzo. En otoños lluviosos presenta una floración con numerosos ejemplares juntos que forman un tapiz de verde y blanco que se aprecia incluso a cierta distancia.

El bulbo contiene colchicina por lo que resulta venenoso y no es comido por el ganado doméstico, abundante en la zona.

Distribución Extremo SE de la Península Ibérica. Desde Punta Entinas hasta Carboneras y en la costa atlántica de Marruecos

Incluida en la Lista roja de la flora vascular española y en la Lista roja de la flora vascular de Andalucía, como Vulnerable

Las principales amenazas para esta especie derivan de las actividades humanas, presión urbanística y construcción de invernaderos.

Los pétalos del azafranillo de Almería recogen la escasísima agua del rocío en las zonas semiáridas / J. E. GÓMEZ

Reportaje Un tapiz rosado

Las lluvias de otoño han extendido un tapiz verde sobre las tierras ocres del este de Almería, entre las Amoladeras y Cabo de Gata, un manto de musgos en el que aparecen numerosas marcas de color blanco y rosado, flores de múltiples pétalos entre los que sobresalen estambres rosados de puntas doradas cargados de polen, Son flores de azafrán del Cabo, una especie que en la península Ibérica solo puede verse en pequeños espacios situados entre el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar y las inmediaciones del Centro de Visitantes del Parque Natural de Cabo de Gata, en el corazón de los azufaifares. Androcymbium europaeum está considerado como un endemismo iberonorteafricano, con poblaciones en la costa atlántica de Marruecos. Está calificado como vulnerable a la extinción.

Entre dunas, bosques y media montaña florecen diversas especies de flores blancas y rosadas, azafranes y quita meriendas

Esta preciada joya botánica del sureste andaluz no puede observarse cualquier año ni en cualquier época. Solo tiempos muy lluviosos, como estos últimos meses, favorecen el crecimiento de estas plantas y que sus flores, rodeadas de largas hojas verdes, compongan una extraordinaria alfombra bajo los azufaifos y matorral del semidesierto.

El azafrán del Cabo, como la mayoría de los azafranes silvestres crecen con el frío, aprovechan la escasez de flores para que los insectos lleguen hasta sus pétalos a alimentarse de su néctar y, de paso, cargarse de polen que distribuirán al ir de flor en flor y garantizar la reproducción. El azafrán del Cabo tiene la capacidad de que, si no se dan las condiciones adecuadas y no hay la humedad que necesita, simplemente espera a tiempos mejores para florecer, por ese motivo no todos los años podremos disfrutar de la imagen de un 'desierto' punteado de blanco y rosado.

Mientras esta exclusiva planta crece junto al litoral, otros azafranes tapizan praderas de baja, media y alta montaña. Quita meriendas (Merendera montana) de largos pétalos rosados que salen casi a ras de tierra que vive en colonias de centenares de plantas y florece desde el inicio del otoño hasta entrado el invierno, los del género Colchicum, lusitanum y trphyllum, de pequeñas flores rosadas con estambres filamentosos como el azafrán cultivado, Crocus sativa (el único comestible). Junto a ellos, en las zonas de mayor altitud, casi a dos mil metros, el Crocus nevadensis, que aparecerá entrado el invierno en primera línea de nieve.