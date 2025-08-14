La empleabilidad de los másteres de la UAL vuelve a superar en tres puntos porcentuales a la media andaluza El Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria se sitúa como el segundo mejor de España según un reciente estudio sobre los 250 mejores del país

Los másteres oficiales ofrecen la formación especializada que complementa los conocimientos y habilidades básicas y generalistas adquiridas en los grados universitarios. En los últimos años, la oferta de másteres universitarios en la Universidad de Almería (UAL) ha estado marcada por esa búsqueda de complementariedad con los grados de nuestra universidad y por el diseño de programas formativos que permitan una inserción laboral real y de calidad del estudiantado. En concreto, en los últimos seis cursos, se han implantado un total de doce nuevos másteres universitarios, cinco de los cuales tienen carácter interuniversitario y uno de ellos internacional.

Como advierte el vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales, Fernando Carvajal, «la calidad de los programas ofrecidos se pone de manifiesto por el alto grado de satisfacción del estudiantado en las encuestas que realiza anualmente el Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad de la Universidad de Almería, y por un estudio publicado recientemente sobre los 250 mejores másteres en España, en el que aparece como segundo mejor de España el Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria, destacando por su estrecha conexión con el tejido empresarial de Almería; el Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables, tercer mejor de España señalado por su carácter interdisciplinar; y el Máster en Energía Solar, situado como cuarto mejor de España gracias a su relación con la Plataforma Solar de Almería».

Los nuevos másteres que podrán implantarse desde el próximo curso académico y a lo largo de los próximos años, ya han sido planificados en la programación universitaria realizada por la Universidad de Almería, aprobada por su Consejo de Gobierno, y que será desarrollada progresivamente hasta el curso 2028-29. En el próximo curso, unos 1.500 estudiantes de nuevo ingreso y unos 500 en continuación de estudios se formarán en la Universidad de Almería en alguno de los 51 títulos de másteres universitarios que conforman su oferta, de los cuales 20 tienen carácter interuniversitario, 5 tienen mención dual, 13 de ellos se imparten en formato semipresencial y 6 virtual. Esta oferta se completa con 7 másteres dobles o 2 títulos internacionales. «Se ha observado que esta oferta de plazas soporta una demanda creciente a lo largo de los últimos cuatro cursos, con un número de solicitudes cercano a 10.000 para este curso», precisa Carvajal.

Entre las novedades de la oferta de másteres universitarios en la Universidad de Almería para el nuevo curso destacan el Máster en Derecho Digital, que pretende dar respuesta a la revolución que las nuevas tecnologías han supuesto para la forma en que interactuamos y en las relaciones jurídicas; el Máster en Historia del Arte y Cultura Visual, que aborda las Humanidades Visuales enriquecidas por los estudios visuales expandiendo el análisis hacia aspectos más contemporáneos y multidisciplinarios; el Máster en Logística y Gestión de Operaciones dirigido a futuros profesionales en el ámbito de la logística del suministro-distribución, logística de bienes y logística industrial; el Máster en Atención Temprana: Prevención y Promoción del Desarrollo Infantil centrado en formar equipos interdisciplinares y transdisciplinares con capacidad para procurar una intervención de calidad en la atención de niños con alteraciones del neurodesarrollo o riesgos y sus familias; y el Máster en Salud Global cuyos titulados podrán ejercer en múltiples contextos y entornos de planificación y gestión de servicios de salud, prestación de servicios de salud en contextos internacionales, en cooperación y desarrollo, para formar parte de equipos de respuesta a problemas de salud en crisis humanitarias, o en investigación en servicios de salud y salud global.

«Desde el próximo curso, la Universidad de Almería se dispone a mejorar y ampliar su oferta de másteres universitarios con el desarrollo de un nuevo título en el ámbito agronómico y forestal, la implantación de un nuevo Máster en Mejora Genética de Plantas, y de un novedoso Máster en Estudios sobre Mujeres, Feminismos y Género para la Investigación en Humanidades, de carácter interuniversitario», desvela el vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales.

Pero además de esto, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de junio, la solicitud de una ampliación de la programación universitaria con dos nuevos másteres de máximo interés institucional y demanda social como son el Máster Universitario en Ciencia de Datos, Modelización e Inteligencia de Negocio, y el Máster Universitario en Patrimonio Cultural (Material e Inmaterial). Estudio, Análisis, Gestión y Salvaguardia.

Carvajal apunta que «una vez planificado el mapa que conformarán las titulaciones de máster en los próximos cursos, las líneas estratégicas de la Universidad de Almería se orientan hacia la mejora constante de la calidad y en el incremento permanente de la empleabilidad de sus estudiantes».

Y en este sentido, «nuestra universidad ha sido destacada como referente a nivel nacional por la Fundación Bertelsmann, a través de su Observatorio de la Formación Dual Universitaria (FDU), iniciativa que tiene como objetivo servir de plataforma de conocimiento, análisis e impulso de la formación dual en las universidades españolas», comenta el vicerrector. Además, incide en que «en dicho informe se destacan los resultados de una acción formativa que esta universidad inició en el curso 2013-2014 y ha ido creciendo hasta el actual curso, y que consiste en combinar las prácticas curriculares, obligatorias para que el estudiantado llegue a titular, con prácticas extracurriculares, para conseguir que una parte importante de su formación universitaria se lleve a cabo en el seno de una empresa cuya actividad coincida con el futuro desarrollo profesional del estudiante. Se trata del programa Talento D-UAL, que actualmente permite a unos 130 estudiantes de diferentes grados y másteres, tener su primera experiencia laboral remunerada al tiempo que hacen sus estudios universitarios, obtener sus primeras cotizaciones de su vida laboral y formarse en una empresa que en el 63% de los casos termina contratándolos o facilitando que el 20% de ellos lo haga alguna otra del sector». Cabe señalar que existe un 15% de estudiantes egresados que decide renunciar a la oferta de un contrato laboral para poder seguir formándose.

El mejor de los indicadores de éxito del programa Talento D-UAL que se viene desarrollando desde hace 13 años, complementado con los 5 másteres que ofrecen una mención dual en su plan de estudios, se pone de manifiesto con las magníficas cifras de empleo que presentan los estudiantes egresados de máster universitarios. Tal y como refleja el Estudio de Inserción laboral de los títulos de Grado, Máster y Doctorado publicado anualmente por el Servicio de Empleabilidad, Políticas Sociales y Sostenibilidad de la Universidad de Almería, la UAL se sitúa tres puntos por encima de la media andaluza en inserción de estudiantes de másteres, con tasas de empleabilidad por encima del 80% sostenidas ya desde hace varios años.

