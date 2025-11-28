Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Navidad arranca en Albox con la inauguración del Belén monumental y un Poblado de Hinchables

Talleres infantiles, cuenta cuentos, teatro, musicales, cuatro zambombas flamencas, San Silvestre y deferentes actividades para los más pequeños

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:22

El área de cultura ha presentado el Programa 'Albox Brilla en Navidad', una intensa y variada programación destinada a todas las edades.

El próximo ... jueves, 4 de diciembre, comenzará oficialmente con la inauguración del alumbrado navideño y el Belén Monumental 'Enrique Miras' instalado en una preciosa carpa en la Plaza de San Francisco.

