La Navidad arranca en Albox con la inauguración del Belén monumental y un Poblado de Hinchables

El área de cultura ha presentado el Programa 'Albox Brilla en Navidad', una intensa y variada programación destinada a todas las edades.

El próximo ... jueves, 4 de diciembre, comenzará oficialmente con la inauguración del alumbrado navideño y el Belén Monumental 'Enrique Miras' instalado en una preciosa carpa en la Plaza de San Francisco.

Un año más el equipo de gobierno ha elegido este emplazamiento para dar el pistoletazo de salida a una agenda cultural que crece en actividades y busca llenar de alegría y espíritu navideño a los albojenses. De hecho, esa misma tarde, y en el mismo lugar, los más pequeños podrán disfrutar de un Poblado de Hinchables gratuito.

Continúan las Zambombas, este año hasta cuatro citas a lo largo de todo el mes de diciembre. La primera prevista el 8 de diciembre en el Centro de Agua y Salud con 'Madroños pal niño' de Sonia Miranda.

El 13 de diciembre la 'Zambomba del Soto', otra de las novedades de este año que además coincidirá con el Mercado Gastro Navideño 'Albox con mucho gusto' que compartirán fiesta en la Plaza Miras Carrasco.

El 20 de diciembre Zambomba Cofrade en la Plaza Mayor y el 27 de diciembre se trasladarán a la Plaza de San Francisco para cantar villancicos y celebrar una fiesta que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la navidad albojense.

Actividades todos los días, en los que no faltarán los clásicos cuentacuentos, talleres y actividades de animación infantil tanto en la Biblioteca municipal, como en las Plaza de San Francisco y en la Plaza Mayor. Y en esa misma línea, los pequeños podrán disfrutar de la Feria Infantil en la Plaza Mayor o la 'Mañana Vieja' el 31 de diciembre en el Barrio de La Loma.

La San Silvestre el 28 de diciembre volverá a reunir a numerosos grupos de amigos y deportistas de todo el norte de la provincia para participar en esta mítica carrera que cumple diecinueve años.

En el apartado teatral destaca el Musical «El Rey León» previsto para el 21 de diciembre para el que ya apenas quedan entradas. 'Alas Circo Teatro' el 24 de diciembre en la Plaza Mayor o la obra «Que viene mi marido» el 28 de diciembre en el Centro de Agua y Salud.

El Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música en la Plaza de San Francisco el 31 de diciembre, el Mercadillo Navideño Benéfico del Grupo Scout del Saliente o la Gala de Navidad Kronos el 13 de diciembre.

La Cabalgata de Sus Majestades Los Reyes Magos volverá a contar con numerosas carrozas y miles de kilos de caramelos para acompañar a Sus Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar a su paso por el municipio de Albox. «De nuevo hemos preparado una programación pensando en toda la familia, además se amplia el número de propuestas, más Zambombas, más actividades infantiles y todo el cariño en una agenda navideña que espero haga disfrutar a todos los albojenses» asegura la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.