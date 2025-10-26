Albox vivirá cinco días de Feria con actividades destinadas a todas las edades

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:23 Compartir

En menos de diez días dará comienzo una extensa programación donde todos colectivos tendrán protagonismo y encontrarán propuestas con las que poder disfrutar durante los cinco días de fiesta.

El viernes, 31 de octubre, el Pregón oficial de la Feria a cargo de las cinco Cofradías del municipio; Hermandad Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Misericordia también conocidos como Costaleros, la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, Los Moraos. La Cofradía Nuestra Sra. de las Angustias o Paso Blanco, la Cofradía Nuestra Sra. de los Dolores, Paso Negro y la Cofradía de San Juan Evangelista, también llamados Coloraos.

Ellos serán, por fin este año, los encargados de pregonar las fiestas de su pueblo, después de que la pasada edición tuviese que suspenderse el acto en varias ocasiones debido a las fuertes lluvias.

Este año podrán abrir las fiestas y vivir el gran honor de convertirse en los Pregoneros oficiales de la Feria 2025. «Las cofradías son para nosotros un pilar muy importante, hacen una gran labor durante Semana Santa, uno de los grandes atractivos turístico de nuestro pueblo. Pero además no se entendería este Feria sin ellos. Históricamente las cofradías han estado en nuestra feria del mediodía, que no sería lo que es hoy, sin su trabajo, implicación y entrega» asegura la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.

La programación de la Feria de Todos los Santos tiene en cuenta todas las edades, como muestra el esfuerzo hecho en la programación de la Caseta Municipal que este año contará con orquestas todos los días, el Concierto de Copla el lunes, 3 de noviembre, con Rocío Guerra y Niño Peñaflor. Merienda con churros, Bailes folklóricos o la paella popular que se ofrecerá el martes 4 de noviembre, día del Mayor.

Los niños y sus familias contarán con servicio de ludoteca durante los cinco días de Feria ubicada junto a la Caseta Municipal.

El lunes, 3 de noviembre, Circuito Hinchable Gigante 'Ninja Warrior' y el martes, todas las atracciones tendrán precio reducido gracias al Día del Niño.

La Caseta de las Cofradías seguirá siendo uno de los platos fuertes de la Feria de Albox, este año, además, con una gran apuesta por mejorar el apartado musical.

Se abrirá oficialmente el viernes al mediodía, y durante todos los días se sucederán conciertos de grupos de versiones. Además, como novedad, todas las tardes actuarán orquestas de primer nivel.

Destaca el concierto gratuito de 'Ultraligera'. Uno de los grupos de rock alternativo más prometedor del panorama musical actual, el viernes a las 23.30 horas.

El domingo se espera atraer a numeroso público con el grupo sevillano 'La Cuarta Cuerda'. Una joven banda sevillana cuya propuesta musical se caracteriza por la fusión de flamenco, rumba, pop, rock y canción de autor que en los últimos años ha logrado hacerse un hueco en la escena musical, sobre todo entre los más jóvenes. Será también gratuito el domingo a partir de las cinco de la tarde.

De manera paralela se mantienen todas las grandes tradiciones; Feria del Ganado, Feria del Pájaro Perdiz, trofeos de Petanca, ronda o dardos, la corrida de cintas o la Exhibición de 4x4.

