Abrucena llena el mes de diciembre con actividades de Navidad

Abrucena celebra desde el 1 de este mes de diciembre una intensa programación navideña iniciada con la actividad de diversos talleres culturales: decoración de ... libros, jardinería y chuches que han tenido como escenario las instalaciones del CPA. Asimismo, ya se ha llevado a cabo la presentación del libro: 'Nuestro pueblo, nuestros cuentos' así como la tradicional Cena de Navidad organizada por la Asolación de Mujeres 'El Castillejo', una convocatoria celebrada en el Salón Social 'Las Chinas' y que vino a abrir, el pasado día 6, una programación cargada de actividades con las que el Ayuntamiento ha llenado estos días y que se mantendrá hasta la festividad de Reyes Magos.

En medio de un gran ambiente navideño, también se ha celebrado en el Salón Social una sesión de Monólogo FAROS y a partir del jueves, con la comida homenaje a las personas mayores que viven solas, y nuevos talleres para niños, se reanudarán las actividades que incluyen numerosos actos en una agenda cultural repleta de acontecimientos.

Iluminación navideña

Uno de los actos más esperados es el del encendido del alumbrado extraordinario de la Plaza, que se ha programado a las 19 horas del viernes. Al día siguiente, sábado 13, a las 11 de la mañana se inaugurará, en el CPA, los belenes de la Asociación de Mayores y Escuela de Adultos. A las 17 horas está prevista la visita al planetario de Gérgal, con salida, a las 15,30 horas, desde la puerta del colegio.

El domingo, día 14, a partir de las 10 de la mañana, se abrirá el Mercado Navideño y a las 14 horas, en la Plaza, se celebrará el concierto de David Santiago.

Entre las numerosas actividades que se han preparado desde el lunes, día 15, hasta la Cabalgata de Reye destacan el Taller de RAP para niños, el mismo lunes a las 17 horas en el CPA, y el Belén Viviente, que organiza la Escuela de Adultos y que se celebra el martes 16 de diciembre A las 17 horas en la Plaza. El día 17 se ha programado las 5 de la tarde, un Taller de Centros de Mesa en el CPA.

Comida de mayores, la San Silvestre y concierto

El sábado, 20 de diciembre, a las 14 horas, habrá comida y baile de la Asociación de Mayores Peñorán, en el Restaurante Las Chinas. A las 17 horas, se dará la salida a la carrera San Silvestre.

Para el día 22 se ha programado una actividad de Bingo y Café, a las 12 de la mañana en el CPA, donde al día siguiente, a las 5 de la tarde, se celebrará el Concurso de Postres Navideños.

Las actividades programadas seguirán el día 26 a las 17:30 horas, con la proyección de una película de Navidad y fiesta de las Palomitas. El día 27, alas 19 horas tendrá lugar, en la Iglesia, el Concierto de Navidad, organizado por la Agrupación Musical MUSIMIX y Coro Rociero El Encinar.

El 3 de enero, el programa ha incluido un Taller de Escritura de la carta a los Reyes Magos y la posterior visita del Cartero Real, en el CPA a las 5 de la tarde.

El 5 de enero, a las 5 de la tarde, en la Iglesia, se celebrará la Bendición de Reyes y seguidamente se iniciará la Cabalgata por las calles del pueblo con la posterior entrega de regalos en el Salón Social 'Las Chinas'.