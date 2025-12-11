Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Abrucena llena el mes de diciembre con actividades de Navidad

El encendido de la iluminación, el sábado a las 7 de la tarde

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:35

Abrucena celebra desde el 1 de este mes de diciembre una intensa programación navideña iniciada con la actividad de diversos talleres culturales: decoración de ... libros, jardinería y chuches que han tenido como escenario las instalaciones del CPA. Asimismo, ya se ha llevado a cabo la presentación del libro: 'Nuestro pueblo, nuestros cuentos' así como la tradicional Cena de Navidad organizada por la Asolación de Mujeres 'El Castillejo', una convocatoria celebrada en el Salón Social 'Las Chinas' y que vino a abrir, el pasado día 6, una programación cargada de actividades con las que el Ayuntamiento ha llenado estos días y que se mantendrá hasta la festividad de Reyes Magos.

