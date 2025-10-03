FRESH PREMIUM espera alcanzar la comercialización de 9.000 toneladas en la nueva campaña
En la pasada obtuvo un incremento del 25% con 7 millones de kilos
J. M. G.
Almería
Viernes, 3 de octubre 2025, 23:27
La comercializadora FRESH PREMIUM, nacida en 2021, en los momentos más complicados por los que atravesaba el sector, pone en marcha la nueva campaña con el objetivo de ser gracias a sus agricultores, los grandes protagonistas en la producción, la proveedora de las mejoras frutas y hortalizas de Almería y costa de Granada.
El pimiento en todas sus variedades y colores volverá a ser el gran protagonista de Fresh Premium; sin dejar aparte le berenjena, calabacín y pepino, todos ellos, productos con los más altos estándares de calidad de la industria agroalimentaria.
La comercializadora, que cerró campaña pasada con un incremento de un 25% en los kilos de la campaña anterior, superó las 7.000 toneladas. Pimiento California, sandia y melón fueron los productos más vendidos, además de la incorporación de nuevos productos como el calabacín y la berenjena.
En cuanto a rentabilidad ha obtenido un 1,5% más que la campaña anterior, esto ha situado a la mercantil en una posición ventajosa frente a las empresas del sector
De cara a la actual campaña 2025/2026 se espera superar la barrera de las 9.000 toneladas e incrementar el volumen en los productos mencionados anteriormente (calabacín y berenjena).
Con el traslado a las nuevas instalaciones situadas en Paraje Tarambana 289 en El Ejido, la empresa espera optimizar los procesos de producción y conseguir de esta manera aumentar aún más la rentabilidad.