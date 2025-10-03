FRESH PREMIUM espera alcanzar la comercialización de 9.000 toneladas en la nueva campaña

J. M. G. Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 23:27 Compartir

La comercializadora FRESH PREMIUM, nacida en 2021, en los momentos más complicados por los que atravesaba el sector, pone en marcha la nueva campaña con el objetivo de ser gracias a sus agricultores, los grandes protagonistas en la producción, la proveedora de las mejoras frutas y hortalizas de Almería y costa de Granada.

El pimiento en todas sus variedades y colores volverá a ser el gran protagonista de Fresh Premium; sin dejar aparte le berenjena, calabacín y pepino, todos ellos, productos con los más altos estándares de calidad de la industria agroalimentaria.

La comercializadora, que cerró campaña pasada con un incremento de un 25% en los kilos de la campaña anterior, superó las 7.000 toneladas. Pimiento California, sandia y melón fueron los productos más vendidos, además de la incorporación de nuevos productos como el calabacín y la berenjena.

En cuanto a rentabilidad ha obtenido un 1,5% más que la campaña anterior, esto ha situado a la mercantil en una posición ventajosa frente a las empresas del sector

De cara a la actual campaña 2025/2026 se espera superar la barrera de las 9.000 toneladas e incrementar el volumen en los productos mencionados anteriormente (calabacín y berenjena).

Con el traslado a las nuevas instalaciones situadas en Paraje Tarambana 289 en El Ejido, la empresa espera optimizar los procesos de producción y conseguir de esta manera aumentar aún más la rentabilidad.