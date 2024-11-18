Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recetas de Martín Berasategui Bocata de chocolate fundido

¿Quién dijo que no apetece comer chocolate en verano? Con esta propuesta de Martín Berasategui para la merienda, no habrá postre que supere a este dulce bocado.

Martín Berasategui

Viernes, 05 de Julio 2024

Tiempo de lectura: 1 min

Tiempo de preparación: 20 minutos para cuatro personas

Ingredientes

Para la crema de chocolate:

  • 300 g de chocolate negro al 70 por ciento
  • 150 ml de nata líquida
  • 1 sopera de mantequilla de cacahuete
  • 1 pizca de sal

Además:

  • 4 rebanadas de pan de tipo brioche o de molde
  • 2 soperas de mantequilla blanda
  • 2 soperas de cacao amargo
  • 2 plátanos

PREPARACIÓN

De la crema de chocolate: trocea el chocolate sobre la tabla con un cuchillo y échalo en un bol con la sopera de mantequilla de cacahuete y la sal. Hierve la nata y, en cuanto aparezca el primer hervor, viértela en dos veces sobre el bol, removiendo cuidadosamente para que funda y se forme una crema untuosa. Déjala reposar para que tome cuerpo.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

Rebana los plátanos en lonchas muy finas o en daditos. Unta cada rebanada de pan por una de sus caras, dales la vuelta y unta la otra cara con un par de cucharadas generosas de la crema de chocolate. Espolvoréalas con el cacao amargo y cúbrelas con el plátano. Tapa con el pan y deja las dos caras pringadas de mantequilla hacia fuera. Arrima una sartén anti-adherente a fuego muy suave y coloca los bocatas al menos unos tres o cuatro minutos por cada lado, dejando que les entre el calor para que funda el relleno y se tuesten bien las superficies. Listo.

TRUCOS

Sustituyendo el pan o el brioche por bollería tipo bollos de leche o cruasanes, el resultado es alucinante. Si lo hacemos así, conviene colocar un peso sobre las piezas al fuego para que se doren homogéneamente.

