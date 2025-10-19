El vértigo de la UD Almería desafía al equilibrio del Córdoba

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 19 de octubre 2025, 00:43 Comenta Compartir

Esta tarde se enfrentan dos equipos que han aprendido a sobrevivir desde lugares distintos. El escenario reúne a un conjunto que ha hecho del vértigo su forma de control y a otro que ha encontrado en la calma su modo de rebelarse contra la adversidad. El choque llega cuando ambos atraviesan su mejor momento, en plena escalada de sensaciones y resultados, con la confianza recién recuperada y una identidad que empieza a asentarse. Es una prueba de madurez para dos proyectos que hace apenas unas semanas caminaban entre dudas.

La UDA acude con el pulso alto y la mirada firme. Tres victorias en los últimos cuatro encuentros y un empate en Riazor –frente al entonces líder– avalan la reacción de un equipo que ha competido con solvencia siempre, independientemente del marcador. Ha encontrado equilibrio en la intensidad, pausa en la transición y eficacia en las áreas. En Las Palmas. triunfo de oficio, con la portería a cero; en casa, la contundencia que lo distinguía. Su fútbol sigue siendo vertical, eléctrico, pero ahora hay método detrás del ímpetu, una madurez que permite al grupo sostener su ritmo sin desorden.

Enfrente espera un rival que se ha redimido desde el orden, que ha hallado en la sobriedad defensiva el punto de partida para su crecimiento. Su fútbol es menos ornamental y más práctico, pero muy efectivo. Cuatro partidos consecutivos sin derrota, dos victorias recientes sin encajar y la sensación de que el plan empieza a funcionar. Frente a la energía ofensiva del Almería, propone el refugio del equilibrio, la gestión del tiempo, la calma del que sabe esperar su momento. Dos filosofías opuestas que se cruzan en curva ascendente, con el objetivo de confirmar que su reacción no es casual.

El Almería ha alcanzado un punto de confianza que lo ha convertido, atendiendo a las cuatro últimas jornadas, en el equipo más en forma de la categoría. Su rendimiento infunde respeto y, en algunos casos, incluso cierta prevención en los rivales, conscientes de la solidez y el aplomo con los que se está desenvolviendo. Los indálicos transmitem una sensación de dominio que trasciende los resultados, juega con seguridad, se siente cómodo en distintos registros y ha logrado que el crecimiento colectivo se imponga a cualquier individualidad. Esa estabilidad emocional, tan difícil de mantener en una competición larga y exigente, es uno de sus valores.

Sin embargo, el fútbol es un territorio donde el exceso de confianza se vuelve en contra. El componente mental, tan determinante en los momentos de impulso, puede transformarse en un arma de doble filo si no se gestiona con equilibrio. En una disciplina en la que el pasado se pisa con frecuencia y la regularidad se construye a base de reinicios, los vaivenes son inevitables. Influyen errores recurrentes, inercias difíciles de controlar y una presión constante que no admite relajaciones. El reto es conservar esa convicción sin que derive en complacencia, manteniendo la ambición que lo ha llevado a su mejor versión.

Esa confianza y el evidente crecimiento que muestra el equipo se han convertido en alas para el ánimo, especialmente gracias a la versatilidad que ofrece el once. En partidos recientes, como los disputados frente al Sporting o en Riazor, se ha evidenciado la riqueza de alternativas con la aparición de jugadores como Stefan Dzodic o Adrián Embarba —ausente ante el Dépor, pero protagonista frente a los asturianos y la pasada semana ante el Real Zaragoza, donde fue el serbio quien descansó—. Esa rotación natural, lejos de restar, multiplica las soluciones y permite que futbolistas como Iddrisu Baba o André Horta —que no participó en uno de los encuentros más discretos del curso— asuman galones y se luzcan cuando les toca. El ghanés, de hecho, fue la piedra angular sobre la que se edificó la tercera victoria en las últimas cuatro jornadas, reflejo del equilibrio competitivo que ahora caracteriza al conjunto rojiblanco.

Problemas en defensa

Lo que en etapas anteriores parecía un problema, ahora es una línea virtuosa. A los mencionados en el eje, se añaden otros como Gui Guedes, con un gran rendimiento y 'sin error' en su exposición, o Dion Lopy, que ante el Zaragoza mostró todo lo bueno que tiene en los minutos que estuvo.

Lo normal era que el único cambio fue la entrada de Álex Centelles por Álex Muñoz, pero se 'abre' la defensa por la lesión de Nelson Monte, que no podrá estar por lo que Chumi y Aridane se juegan la plaza libre. Andrés Fernández estará bajo palos, Bonini y el elegido tendrán la responsabilidad de mantener el equilibrio en el área propia, con Chirino aportando su profundidad en ataque, con Embarba y Melamed ocupando los extremos en la segunda línea, con un Sergio Arribas cada vez más ubicado y convertido en un jugador diferencial, con Leo Baptistao como referencia en punta.

Estable

El Córdoba ha virado hacia un modelo más pragmático, adaptado a la exigencia de una categoría que no perdona errores. Ha abandonado el exceso de artificio para apostar por un fútbol más directo, de control emocional y equilibrio táctico. En casa, frente a la Cultural, volvió a quedar patente ese nuevo ADN competitivo, convertido en un equipo que sabe sufrir, que no se descompone y que golpea cuando toca. No hubo alardes de brillo ni largas fases de dominio, pero sí una sensación constante de orden, disciplina y fe en el plan. Juega con cabeza, no con ansiedad, y esa madurez ha empezado a traducirse en resultados.

El estilo califal se construye desde la retaguardia. Fomeyem y Rubén Alves encarnan una defensa que mezcla fuerza, colocación y lectura, protegida por un doble pivote de trabajo y sentido como el que forman Isma Ruiz y Dani Requena. Por los costados, Carracedo y Dalisson aportan profundidad y ayudas defensivas, mientras Jacobo González asume la mediapunta con libertad para conectar líneas. Arriba, Adrián Fuentes encarna el esfuerzo y la verticalidad, un delantero que pelea cada balón y abre espacios. El resultado es un equipo más compacto, que prioriza la solidez antes que la estética, capaz de convertir los partidos en ejercicios de resistencia y temple, como el último jugado.

Ania ha conseguido que el Córdoba compita con un sello claro, bloque junto, transiciones rápidas y una presión medida que obliga al rival a jugar incómodo. Cuando toca defender, se hace fuerte cerca de su área; cuando ataca, lo hace con criterio, aprovechando las bandas y los envíos laterales. El técnico ha logrado que todos participen del esfuerzo colectivo, incluido un Carlos Marín que ha recuperado confianza bajo palos. Así, el Córdoba CF juega hoy con una convicción que trasciende lo táctico: la de saberse equipo. No deslumbra, pero gana; no necesita dominar, porque ha aprendido a mandar desde el control y la serenidad.