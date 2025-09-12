Valladolid-UD Almería, sangre y césped

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

El Almería llega a Valladolid con la tensión de quien pisa un terreno incierto. Con solo una victoria en cuatro jornadas, el equipo alterna destellos de talento con huecos que le cuestan goles. La ambición y la fragilidad se disputan el ritmo del partido. El Valladolid, firme y tercero en la tabla, acecha, atento a cualquier resquicio que le permita castigar un error. En este escenario, el partido se siente como un terreno de 'sangre y césped', donde el esfuerzo, la intensidad y la lucha se mezclan con la estrategia y la precisión y cada acción puede dejar una marca en la historia del equipo.

Bonini sostiene la defensa con firmeza, mientras Aridane y Nelson Monte esperan la decisión de Rubi para ocupar la otra plaza de central. Esa elección definirá la consistencia del equipo, la capacidad de resistir los envites del Valladolid y de dar seguridad a un conjunto que necesita equilibrio. La línea defensiva se convierte en el corazón de la estrategia: fuerza, anticipación y coordinación serán determinantes para contener a un rival que no perdona errores.

La ausencia de Lopy obliga a Rubi a reorganizar el centro del campo, buscando movilidad y control. En Valladolid, el Almería afronta un partido de contrastes, poder ofensivo frente a fragilidad, velocidad frente a cálculo, riesgo frente a disciplina. La misión es reforzar la seguridad, sostener el ritmo del juego y demostrar que incluso en medio de la irregularidad, el equipo puede imponerse y dejar su marca en un terreno exigente.

Otra UDA

Lo cierto es que ésta debe ser otra UD Almería, al menos en lo que se refiere a la 'recaudación' de puntos, por lo que debe ser el equipo que sorprendió el pasado domingo al Racing en los primeros 55 minutos y eso que, durante media hora de ese tiempo, lo debió afrontar en inferioridad numérica. Luego, los cambios, sobre todo los efectuados por el equipo racinguista, y el primer gol cántabro puso el partido complicado, de aguas bravas, para los rojiblancos, con demasiado descontrol. Además, los cambios efectuados durante esa segunda parte tampoco ayudaron para el equilibrio.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIERREZ Arcediano Monescillo. El arbitraje principal del partido corre a cargo del colegiado castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo, natural de Ciudad Real y que el próximo sábado, día 20 de septiembre, cumplirá 41 años de edad. Es abogado de profesión y, tras cuatro temporadas arbitrando en Segunda División B, en la 2011/12 llegó su debut en Segunda División dirigiendo el encuentro disputado entre CD Xerez y CE Sabadell (2-2).

Tricentenario en la LFP. Es el árbitro en activo más 'veterano' de la categoría, en la que milita desde hace quince temporadas, habiendo dirigido siete partidos correspondientes a playoff de ascenso, pero sin llegar al objetivo de alcanzar la máxima categoria de Primera. En su historial, hasta ahora, figura el haber dirigido 312 encuentros, entre ellos los 23 de la pasada Liga, finalizados con siete victorias locales, siete visitantes y nueve empates.

Vigésimo séptimo a la UDA. Al equipo almeriense le ha arbitrado en 26 partidos de Liga en Segunda División, con nueve victorias rojiblancas, siete derrotas y diez empates. El primero, en la 2011/12, en casa contra la SD Huesca (2-0). Entre ellos, el disputado en la 2021/22 en campo del CD Leganés (2-2) y ascenso de la UDA, y el del playoff en la 2024/25, con empate en el del Real Oviedo y adiós rojiblanco al ascenso.

López Toca en el VAR. La supervisión del partido de hoy, desde la sala VAR, corresponde al colegiado cántabro José Antonio López Toca, en el que será el tercer envite a dirigir esta temporada por Arcediano Monescillo, tras los jugados entre Racing de. Santander y CD Castellón (3-1) y Leganés y Dépor (2-2). Al Real Valladolid le arbitró la última vez en el encuentro disputado en campo de la SD Eibar, que ganó (5-1) a los blanquivioletas.

Rubi está obligado a presentar un equipo diferente. La baja por sanción de Lopy abre un 'debate' a la hora de la elección del sustituto y todo apunta a un Iddrisu Baba que apareció con galones el domingo, aunque como central. Sí es cierto que enseñó estar para imponerse en el centro del campo con un Gui Guedes en franco crecimiento como escudero.

Compacto

El Real Valladolid de este inicio de temporada ha mostrado un estilo reconocible con presión alta para recuperar arriba, mucha intensidad en el arranque de los partidos y una vocación clara de dominar desde las bandas, donde genera amplitud y centros peligrosos. También ha evidenciado que, cuando no logra marcar pronto, le cuesta mantener el mismo ritmo y sufre más si le obligan a elaborar con paciencia. Ahí está una de sus vulnerabilidades. Y es que, cuando no puede correr ni imponer el físico, pierde parte de su filo.

Para el equipo indálico, el planteamiento pasa por no dejarse arrastrar por ese inicio de avalancha. Necesita un bloque compacto, especialmente en los primeros veinte minutos, sin conceder pérdidas en salida que alimenten la presión pucelana. Jugar con líneas juntas y escalonadas puede frustrar la circulación vallisoletana, obligándole a mover la pelota más de lo que le gusta y exponiéndole a la ansiedad si el gol no llega. La paciencia y el orden deben ser la primera de las claves.

El otro aspecto importante es el contragolpe. Al Real Valladolid, por esa tendencia a adelantar líneas, le aparecen espacios a la espalda de los laterales y centrales cuando pierde el balón. El Almería debe aprovechar la velocidad de sus puntas y la capacidad de llegada de los extremos para castigar esas transiciones. Dos o tres contras bien ejecutadas pueden desnudar al rival. En definitiva, cabeza fría en la salida, máxima concentración en el arranque y verticalidad en cuanto se recupere la pelota.

Algún cambio

Mirando ambos aspectos, con Andrés Fernández bajo palos, la línea defensiva podría presentar la única novedad de la incorporación de Aridane. El canario fue dado de alta el miércoles y, con la segunda semana ya trabajando con el grupo, su silenciosa forma puede anclarse en el centro de una zaga con Federico Bonini como acompañante fijo, con Marcos Luna y Álex Muñoz en los costados.

Salvi Clua podría tener plaza en el centro del campo, con una línea de tres con Sergio Arribas, Adrián Embarba y Leo Baptistao, aunque también Rubi podría optar por situar al exrayista por la banda derecha y a Nico Melaned por la izquierda con el hispano-brasileño como referencia, tal y como ocurrió en el Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa, en la que el rendimiento del equipo sobresalió por saber leer el encuentro hasta lograr la victoria. El canterano del Real Madrid, en estado de gracia, sería entonces el enganche.

Ojo

El Real Valladolid de Almada ha arrancado la temporada mostrando dos caras distintas. En casa, ante Ceuta y Córdoba, se vio un equipo con mucha iniciativa, generador de ocasiones y con gusto por instalarse en campo rival, aunque todavía con problemas de puntería y de creatividad en la zona de tres cuartos. Fuera de casa, en cambio como en Castalia y Zaragoza se evidenciaron sus limitaciones para dominar los noventa minutos. Cuando el físico baja, el bloque se repliega y el conjunto albivioleta se ve obligado a resistir más que a proponer. Ese contraste entre la versión ofensiva y la resistente define, de momento, la identidad del conjunto pucelano.

El plan ofensivo se sostiene en tres piezas. Meseguer es el apoyo en la base, Chuki lo hace como enlace entre líneas y Stipe Biuk como agitador desde la izquierda, aunque el croata no siempre encuentra continuidad. Amath, con sus diagonales, aporta profundidad, mientras que Latasa se ha convertido en el faro de ataque porque baja balones, descarga hacia las bandas y ofrece un punto de apoyo que antes no tenía el Real Valladolid. El problema llega cuando no hay precisión en el primer pase ni claridad por dentro, en ese escenario el equipo se atasca, se refugia en envíos directos y acaba dependiendo en exceso de la inspiración individual en las bandas.

En defensa, la pareja formada por Tomeo y Torres transmite seguridad y el equipo ha demostrado capacidad para sufrir sin descomponerse, como en la segunda parte en Castellón. Guilherme, además, ha respondido cuando se le ha exigido. Sin embargo, preocupa la falta de continuidad en la presión alta y el enorme vacío creativo cuando Meseguer o Chuki no logran imponerse en el mediocampo. La evolución de Almada pasa por lograr que ese Pucela que intimida en casa no se diluya a domicilio y por recuperar chispa en los extremos, un recurso cada vez más neutralizado por los rivales. Precisamente, Chuki está descartado, lo que se convierte es un problema para Almada por su especial incidencia en el juego.o texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto]