Riazor guarda historia, el Almería reclama futuro

El Abanca Riazor se viste de pasado y de presente en una cita que enfrenta a un Deportivo invicto, sólido en la cima de la clasificación, y a un Almería que llega con la moral en alza tras encadenar dos triunfos seguidos. El contraste es evidente: el líder gallego acumula quince puntos en siete jornadas, con un único sabor amargo, el del último empate en Eibar después de encajar en el descuento, mientras que los rojiblancos han escalado posiciones gracias a una defensa más firme y a un equipo que parece haber encontrado equilibrio justo cuando más lo necesitaba.

El choque se presenta como una prueba de madurez para el Almería, que viaja a uno de los estadios de más peso de la categoría. Allí le espera un Deportivo que, más allá de los números, ha recuperado la identidad competitiva que tanto echaba de menos en temporadas anteriores. La Coruña respira confianza, amparada en un equipo que ha sabido manejar partidos cerrados y que apenas ha concedido grietas en su estructura. Para los andaluces, el reto no es menor: medir su crecimiento frente a un rival que impone respeto por historia, por presente y por estilo.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ González Esteban: El CTA ha designado para dirigir el partido, a jugar en Riazor, al colegiado vasco Jon Ander González Esteban, que es natural de Barakaldo y de 40 años de edad. Tras ocho temporadas arbitrando en la categoría de Segunda División B, dirigió en la misma 108 partidos, seis de ellos correspondientes a playoffs de ascenso a Segunda División, siendo el último en la Liga 2018/19, jugando entre FC Cartagena y SD Ponferradina (1-2).

Balance en la LFP: Debutó en Segunda División en la temporada 2019/20, dirigiendo el encuentro disputado entre Elche CF y CF Fuenlabrada (0-2). Desde entonces, ha arbitrado 134, con el balance en sus resultados configurado por 56 victorias locales, 39 visitantes y con empate en los 39 restantes. En el pasado campeonato de Liga mostró la media de 4,45 cartulinas amarillas, sacó cinco rojas y señaló en siete jugadas el punto de penalti.

Undécimo a la UDA: En diez partidos, todos de Liga en Segunda División, ha arbitrado a la UD Almería, cinco jugando como local y cinco de visitante, finalizados con seis victorias rojiblancas, dos derrotas y dos empates. El primero de ellos fue en la temporada 2019/20 disputado en casa con el Racing de Santander (0-1) y el último en el playoff de ascenso a Primera, de la pasada Liga, en el CarlosTartiere, contra el Real Oviedo, con empate (1-1).

De la Fuente Ramos, en el VAR: En el encuentro de hoy en Riazor estará en sala VAR el colegiado castellano-leonés Oliver De la Fuente Ramos, descendido de Segunda División a Primera RFEF. El de Riazor es el quinto partido que arbitra González Esteban en lo que va de Liga, tras dos victorias locales y dos empates. El último encuentro que arbitró al Dépor fue en la pasada Liga, en el derbi gallego en A Malata contra el Racing de Ferrol (0-1).

En ese pulso entre la tradición coruñesa y la ambición rojiblanca, se cruzan dos equipos que miran en direcciones distintas pero con la misma intensidad. El Dépor defiende su condición de invicto en un estadio que se sabe fortaleza, mientras el Almería busca dar un golpe de autoridad que confirme su escalada y alimente la ilusión de pelear más arriba. Riazor guarda historia; el Almería reclama futuro.

No fue casualidad

La UD Almería quiere dejar bien asentado que lo sucedido en el Estadio de Gran Canaria no fue un golpe de fortuna, una simple casualidad que el viento trajo y se llevó, sino el fruto de una causalidad tejida con paciencia, disciplina y lectura inteligente del juego. Porque allí, sobre el césped isleño, apareció un Almería distinto al que se había visto en jornadas anteriores, un equipo capaz de interpretar cada compás del partido como si leyera una partitura que sólo él conocía. Y en esa lectura halló la manera de desnudar a la UD Las Palmas, que por más que se adornara con la posesión, quedó atrapada en un escenario donde su dominio del balón resultó apenas un espejismo.

El conjunto indálico mandó sin necesidad de exhibir largas secuencias de pases, gobernando desde la solidez, desde la paciencia, desde la serenidad que otorga la convicción de saberse dueño del rumbo. Las Palmas acarició el balón con insistencia, casi con insolencia, como si en esa acumulación estuviera la verdad del partido. Pero el entramado rojiblanco había previsto el decorado y supo reducir aquel caudal a la nada. El balón amarillo rodaba y rodaba, pero sin dirección ni mordida, estrellándose una y otra vez contra un muro bien construido muchos líderes como los laterales o la pareja de centrales de dos jugadores sólidos como Nelson Monte o Federico Bonini.

En ese pulso quedó al descubierto la diferencia entre lo aparente y lo real. Las Palmas pareció dominar, pero el Almería fue quien escribió el relato. Por eso, más que un accidente, aquella victoria, fue la confirmación de una lógica, no la casualidad que deja dudas, sino la causalidad que traza caminos y demuestra que este equipo empieza a encontrar su verdadero lugar.

Con qué

Para contrarrestar al Deportivo hay que discutirle el mediocampo, impedir que construya cómodo y forzarle a vivir más de desplazamientos largos que de combinaciones. La presión debe ser intermitente pero intensa, castigando cada pérdida. Sus laterales, que se proyectan mucho, dejan espacios que se pueden atacar con velocidad. Y, sobre todo, mantener paciencia porque un Dépor que no manda en el ritmo pierde parte de su fiabilidad.

El Almería puede plantear el partido desde la solidez, confiando en una defensa conDaijiro Chirino y Álex Muñoz en los laterales y Nelson Monte junto a Federico Bonini en el centro. En la medular, la presencia de Iddrisu Baba y Stefan Dzodic daría un plus de equilibrio, con el ghanés aportando fuerza, recuperación y capacidad de abarcar campo y el serbio garantizando orden táctico y salida limpia de balón. Esa dupla permitiría liberar a Sergio Arribas, que tendría más libertad para aparecer entre líneas y conectar con la zona ofensiva. En los costados, Nico Melamed pondría pausa y conducción desde la izquierda, mientras que Leo Baptistao sumaría trabajo, diagonales y llegada por la derecha. Arriba, Patrick Soko sería la referencia encargada de fijar a los centrales y atacar los espacios, clave para abrir huecos y dar aire a la segunda línea. Con este plan, el Almería tendría herramientas para discutir el control del Dépor, incomodar su engranaje colectivo y aprovechar cada transición como arma para desnivelar el partido.

La mano de Soriano

Antonio Hidalgo presenta una plantilla donde se nota la mano de Fernando Soriano, que ha confeccionado una plantilla que aún no ha perdido y que se desenvuelve sabiendo lo que hay que hacer en cada partido. Para el de hoy deberá prescindir de Dani Mella, fijo en las convocatorias que está en el Mundial sub-20. Para la cita de hoy se espera que Dani Barcia y Ximo Navarro estén presentes en la defensa. Talentosos futbolistas de la talla de Yeremay Hernández, Luismi Cruz o Mario Soriano también apuntan a ser de la partida. Samuele Mulattieri, delantero que marcó en su debut con los gallegos, podría ser la referencia en la punta de ataque. Su vuelta a competir llega tras perder dos puntos en Ipurua y ese partido sirve como toque de atención. El Deportivo se vio sometido al juego ofensivo del Eibar, cuya movilidad táctica hizo que todo el mediocampo del conjunto tuviera que ser sustituido. Antonio Hidalgo encontró en los cambios un salvavidas para poder salir airosos de Guipúzcoa.

No obstante, el técnico aseguraba que «hemos ajustado muchísimo sus situaciones que van cambiando constantemente». Capacidad de adaptación que sin duda será necesaria contra los almerienses.