La pólvora del Racing ponen a prueba las grietas del Almería

El que tenga el balón y lo sepa usar, se llevará el gato al agua en un partido de Primera.

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:16

El UD Almería Stadium se abre a un partido con aroma a reto mayor. Septiembre trae consigo la visita de un rival que vive instalado en la exuberancia del gol, un equipo que ha hecho de la pegada su carta de presentación y que llega con tres victorias de tres posibles, siempre con una pólvora que estalla en el área contraria. Enfrente aparece un Almería todavía en busca de su propia voz, con un arranque irregular en el que ha alternado empates con un triunfo balsámico en León, allí donde encontró por primera vez la serenidad de un partido sin recibir daño.

El mercado de fichajes, cerrado ya con llave, ofrece por fin la calma que necesitaba el vestuario. No habrá sobresaltos en los pasillos, ni rumores que empañen la concentración. La plantilla es la que es, y con ella habrá que caminar hasta mayo, lo que devuelve al equipo una estabilidad largamente deseada. Esa paz en los despachos abre la puerta a que todo el foco se coloque sobre el césped, sobre un grupo que todavía debe dar un paso adelante para convertir las dudas en certezas, los empates en victorias y la fragilidad en un carácter más sólido.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Fuentes Molina: El CTA ha designado al colegiado valenciano Andrés Fuentes Molina para ser principal responsable de la dirección del encuentro de la tarde hoy a disputar entre la UD Almería y el Racing de Santander. Nacido en Valencia, el pasado día 18 de agosto cumplió 35 años de edad y en la actual está cumplimentando su cuarta temporada de militancia en el colectivo arbitral perteneciente a la Liga de Fútbol Profesional.

El 'rodaje' del ascenso: Su trayectoria, para haber conseguido el ascenso a Segunda División, cabe calificarla, en cierto modo, como muy 'fulgurante'. Prueba de ello es que militó una temporada, la 2020/21, en la entonces denominada Segunda División B, y otra, la 2021/22, en la ya llamada Primera RFEF, en la que dirigió doce partidos del campeonato de Liga, el último de ellos el disputado por Dépor y Albacete (1-2) del playoff de ascenso.

Segundo a la UDA: Debutó en Segunda División en la temporada 2022/23 en el encuentro entre Real Oviedo y FC Andorra (0-1). A la UD Almería le pita hoy por segunda vez en la categoría, tras hacerlo en el pasado campeonato de Liga 2024/ 25 en el envite contra el Burgos CF, finalizado con victoria del equipo almeriense (2-0). Esa temporada le arbitró en la Copa del Rey, en el partido disputado en campo de la Cultural Leonesa (1-2).

De la Fuente Ramos en el VAR: Hoy tendrá 'ojo avizor' desde la sala VAR al colegiado castellano-leonés Oliver de la Fuente Ramos, en el que será el segundo partido del campeonato de Liga que arbitre esta temporada Fuentes Molina, tras hacerlo en el disputado entre la AD Ceuta y el Albacete Balompié (1-2). Respecto al Racing de Santander le dirigió en dos en la pasada Liga, ambos en casa, uno ante el Albacete Balompié (1-1) y otro con el CD Tenerife (2-1).

El guion de la cuarta jornada propone un contraste casi poético, el cañón más ruidoso del campeonato frente a la muralla más castigada, la pólvora de un rival insaciable contra las grietas de un Almería que quiere crecer a base de resistencia. El partido se dibuja como un choque de fuerzas opuestas, un baile entre dinamita y heridas abiertas en el que los rojiblancos están llamados a mostrar su verdadero rostro. La tormenta que llega de Santander invita a medir el temple de un equipo que empieza a andar en serio y que busca convertir la prueba en oportunidad, el miedo en orgullo y el desafío en jornada de crecimiento.

El COVID del fútbol

Al partido ambos equipos llegan tratando de imponer su crecimiento, uno, su estabilidad futbolística, otro. Cierto es que la UD Almería no le ha cogido del todo el truco a la competición en la que, a un punto de la sexta plaza o a tres del líder -el visitante del UD Almeria Stadium esta tarde-, lleva tres jornadas en las que no acaba de incorporarse a la dinámica que debiera ser la propicia. Aún así, el equipo de Rubi deja tramos de partido en los que su juego insiste en parecerse al idóneo, aunque también es cierto que hay otros tramos en los que la imagen es para cruzar los dedos.

Puede que el panorama no haya sido idóneo por una situación a la que no hay un equipo de fútbol que no vea el mercado como lo que es, una forma de devaluar la competición con jugadores que han podido jugar o entrenar tres semanas con un escudo y que en un día jugará con otros colores contra el que era su club. Eso, psicológicamente, tiene que afectar y, por si fuera poco, sin haberse adaptado a su nuevo equipo ve que tres o cuatro de sus compañeros dejan el equipo por una fecha de selecciones que debilita al que le paga.

Hoy se ven las caras dos equipos sin vacuna FIFA. El Almería pierde a tres y el Racing se queda sin cuatro por lo que tanto Rubi como José Alberto podrían verse obligados a modificar su forma de preparar el partido. Rubi pierde a un titular (Soko) y a un recambio (Perovic, que jugó poco). José Alberto pierde a dos titulares (Jorge Salinas y Canales) y a un cambio (Sergio Martínez), mientras Andrevv ocupó plaza en el banquillo. De todas formas el hecho de no entrenar con el grupo incide en el nivel de entrenamientos del resto.

Resentidos o no, es un partido que bien pudo haber sido de Primera. Almería y Racing pelearon por ascender y en las últimas jornadas los cántabros pudieron ascender directos y los indálicos en el playoff. Pero eso es borrón y cuenta nueva para esta cita.

A la espera

Rubi tendrá que inventar un once diferente al del viernes en Anoeta. Allí no estuvieron de inicio jugadores como Arribas, Embarba o Baptistao que aparecieron para cambiar el partido después. Los tres pueden estar hoy para un partido en el que las principales armas deben ser las del balance defensivo. Llega un equipo muy 'armado' como el Racing, con una pegada descomunal –tiene al 'búfalo' Asier Villalibre y dos puñales como Iñigo Vicente o Andrés Martín–. El futbolista creado en Lezama y curtido en Miranda o Santander es un asistente de lujo, un jugador con talento. Y habrá que tener considerable atención a lo que este trío sea capaz de hacer. Y por fortuna para la UDAa José Alberto le faltarán Salinas y Canales.

El equipo indálico tiene en la 'reserva' a Chumi con 270 minutos como titular, siendo el jugador más acertado en el pase (93%} –100% en campo propio con 30 de 30–. Un golpe en un tobillo en Anoeta le deja fuera en una parcela sin efectivos porque Monte no está recuperado. Así sólo está Bonini. Lo normal es que Chirino sea su acompañante por la derecha, aunque Álex Muñoz también podría jugar como central. Marcos Luna tiene plaza en la derecha y Centelles por la izquierda.

La sala de máquinas

Ante el Racing, el primer reto está en la contención. El rival cumula futbolistas verticales y con llegada y, si el Almería no cierra líneas interiores, el partido puede romperse pronto. Por eso, un mediocentro de perfil posicional que equilibre —alguien capaz de tapar espacios a la espalda de los laterales y cortar contragolpes— parece imprescindible.

Pero no basta con replegar. Para no quedar encerrado en campo propio, la UDA necesita centrocampistas con criterio para enlazar la salida desde atrás y dar continuidad a la posesión. Un perfil mixto, con capacidad de llegar arriba, debe acompañar al pivote para que el equipo no sea solo reactivo.

También entra en juego el ritmo. El Racing está cómodo en la ida y vuelta, mientras que al Almería le conviene templar, elegir cuándo correr y cuándo pausar. Ahí, un organizador que sepa manejar los tiempos puede ser clave para enfriar el partido ante el agobio. En definitiva, el centro del campo del Almería ante el Racing debería juntar un ancla para sostener, un pulmón para abarcar metros y un faro para iluminar el juego. Equilibrio, sacrificio y algo de audacia: sin ese triángulo, el duelo puede ser un intercambio de golpes que no siempre interesa a los rojiblancos.

Velocidad

Para aprovechar los espacios que el Racing deja al atacar, se propone una línea ofensiva con jugadores rápidos y con capacidad de desborde. Arribas ha venido demostrando ser un jugador diferente al de temporadas anteriores con más capacidad defensiva, mientras Embarba ha vuelto para ser un líder. Rubi confía en Lázaro para ser el punta, aunque Thalys también podría aparecer de inicio.

Enfrente un Racing con un equipazo, con ausencias importantes como las de Salinas o Peio Canales, pero con capacidad y muchos líderes en el campo.