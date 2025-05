Donde mueren los días, nacen las gestas del Almería

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 24 de mayo 2025, 21:44 Comenta Compartir

La UD Almería llega a Anduva en el mejor momento del curso, con la moral en alto y el playoff entre ceja y ceja. El pasado domingo, frente al Racing de Santander, firmó el partido más convincente de las dos últimas temporadas, un choque en el que dominó, apretó, gustó y ganó. Y lo hizo con fútbol, con carácter y con esa sensación tan difícil de fabricar que habla de la de equipo lanzado. Ahora, con esa energía en vena, el siguiente paso se llama Mirandés.

No es un partido más. A estas alturas de campeonato, cada jornada pesa como una losa o se convierte en trampolín. Y Anduva, ese campo donde nunca se regala nada, puede ser una u otra cosa. El Mirandés, peleando por la el ascenso directo, no regalará un centímetro. Pero la UD Almería sabe que en este tipo de escenarios es donde se consolidan las candidaturas serias, aquellas que no se dejan llevar ni por el vértigo ni por la euforia.

El equipo almeriense ha cambiado el gesto. Juega con otra alegría, con más convicción y con un banquillo que suma. En Miranda buscará confirmar que lo del domingo no fue un pico, sino un punto de inflexión porque en esta recta final, donde mueren los días y ya no hay margen para el error, nacen las gestas, las que llevan a Primera, las que se recuerdan.

El entorno

El Almería llega a Anduva sabedor de que no va a ser un campo fácil. El cuadro jabato lleva toda la temporada envuelto en una dinámica de positividad que le otorga un amplio porcentaje de favoritismo para esta cita de hoy frente a los de Rubi. El conjunto ferroviario sólo se ha visto superado en uno de los 20 encuentros jugados en Anduva, donde acumula hasta 16 partidos saliendo victorioso. Su rendimiento es de serio aspirante al ascenso directo, plaza que ocupa ex aequo con el Elche, al que le gana el golaveraje –ganó 3-0 en Anduva, tras haber perdido en el Martínez Valero (1-0) en la ida–.

Pero siempre hay una primera vez, un día en el que las buenas rachas se truncan y emerge ese momento en el que los tropiezos son agua pasada. Las sinergias no son eternas, ni para lo bueno ni para lo malo, y esa facilidad jabata para sentirse imbatible en casa –lleva quince partidos consecutivos en casa sin perder, con 12 victorias–, que debe ser un aviso a los indálicos, no garantiza nada, como tampoco la debilidad rojiblanca para verse superado a domicilio día tras día, desde que se ganara en el Nuevo Arcángel allá por el 12 de enero. Hoy es un partido de esos en los que quien más tiene que perder, por esa condición unionista de imponer el favoritismo que conceden el potencial y los rivales, debe plasmarse por obligación sin que este aspecto atenace a quien debería estar acostumbrado a vivir en el alambre sin caerse.

Secuelas

Las consecuencias de la derrota en Cádiz revierten en la negatividad que supone no poder disponer de Nico Melamed, cuando empezaba a coger 'velocidad de crucero', mientras que Rubi volverá a ver el partido lejos del 'potro de tortura' que supone el banquillo –pecata minuta en estos tiempos en los que la tecnología permite 'estar sin estar' en cualquier parte del mundo–. Sí es cierto que recupera efectivos porque tanto Kaiky como Bruno Langa son utilizables, tras su partido de sanción por los efectos del arbitraje de Palencia Caballero.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Galech Azpetegia: El CTA ha designado al colegiado navarro Iosu Galech Apeztegia para dirigir el encuentro de hoy en Anduva. Es natural de Pamplona, tiene 34 años de edad y la actual es su sexta temporada en la LFP. Tras ocho militando en la anteriormente denominada Segunda División B, arbitró 106 encuentros, resaltando que tres de ellos fueron correspondientes al playoff de ascenso a la categoría de Segunda División.

Su 131 en la LFP: Su debut oficial en Segunda División fue en la temporada 2019/20, en el partido disputado entre CD Mirandés y Cádiz CF, finalizado con victoria cadista (1-2). Con ese, son 130 los que ha dirigido que, en cuanto a sus marcadores, ofrecen 54 victorias locales, 41 visitantes y 35 empates. En la pasada Liga mostró la media de 4,76 tarjetas amarillas, sacó seis rojas y señaló penalti en cuatro jugadas.

Séptimo a la UDA: Al equipo almeriense le ha pitado seis partidos en Segunda División, con 'empate a dos' en victorias, derrotas y empates. Los dos primeros, en la Liga 2019/20 y en casa, con empate (0-0) ante el CD Lugo y derrota (0-1) con la AD Alcorcón. El último, esta temporada, en la visita al Sporting de Gijón, con empate (1-1). Además, le arbitró dos en Copa, con victorias ante el Numancia y SanSebastián de los Reyes.

Gálvez Rascón en el VAR: El madrileño Gálvez Rascón será su 'ojo avizor' en el VAR, en el vigésimo segundo partido de Galech Apezteguia en esta Liga, tras siete victorias locales, once empates y tres victorias visitantes. Lleva la media de 4,14 amonestaciones, sacado seis rojas y pitado cuatro penaltis. Al CD Mirandés le pitó dos envites fuera en la pasada Liga, con victoria (0-1) ante el R. Zaragoza y empate (0-0) con el Elche.

Pero lo que no mata engorda y el Almería ha demostrado estar muy vivo en esta fase crucial del calendario. Posiblemente con la voluntad de exhibir los mismos modos que ante el Racing, puede que con las mismas armas, lo que incluye la puesta en escena del mismo once que minimizó los efectos del Racing, convirtiéndolo en un equipo inferior al de la imagen generalizada que los cántabros han exhibido en el campeonato.

El once

Podría no variar el once, pese a que Gonzalo Melero se retiró con molestias frente al Racing de Santander, pero igualmente podría ser un riesgo que el madrileño, con todo lo que da sobre el terreno de juego se pueda perder el partido. Su aportación es clave para la creación, algo demostrado en los últimos partidos que se llevan disputados. Tiene la luz verde encendida y estará, salvo problemas de última hora, en el once, con Dion Lopy como 'escudero'.

Fernando sigue aumentando sus números con sólo el partido en Cádiz como única derrota, pero lo cierto es que dando mucho al equipo, sobre todo la seguridad que no había tenido. Eso se nota en el rendimiento de una UD Almería que cuajó un último partido excelso en el que el murciano estuvo bajo palos con tres habituales como Marc Pubill, Édgar González y Álex Centelles, a los que añadió un notable Chumi, que cuajó una destacada actuación, tras meses de inactividad.

Los de arriba, sin el todavía sancionado Nico Melamed, pero con el rendimiento de la pasada semana, podrían ser los mismos, con Arnau Puigmal, Sergio Arribas, Leo Baptistao y Luis Javier Suárez en punta, con el primero y el último avisados de sanción, con Centelles, Puigmal, Robertone y Melamed a una tarjeta de la suspensión. De todas formas, una derrota y una victoria del Granada obligaría a jugar la última jornada con la necesidad de mejorar, sí o sí, lo que obtenga el equipo nazarí en El Sardinero, ante un Racing que entonces sería inalcanzable si hoy consigue ganar en Elda.

La humildad

El Mirandés ya ha firmado la temporada de su vida y aún puede hacer más porque una victoria con derrota del Elche y sin victoria del Oviedo dejaría para la semana próxima sólo por decidir el playoff. El Mirandés se juega buena parte de su sueño de ascenso a Primera ante el Almería y lo hará con noticias dispares en el apartado físico. La buena es la recuperación de Iker Benito, pieza clave por banda, que estará disponible tras superar unas molestias sufridas ante el Córdoba. Su presencia da aire a un equipo que llega en un gran momento de forma y que necesita toda su verticalidad y profundidad para seguir soñando con la élite.

La mala noticia para Alessio Lisci es la baja de Tachi, uno de los referentes defensivos del equipo, que no podrá jugar por una lesión en el sóleo, aunque aparece como convocado. Su ausencia obligará al técnico a reajustar la defensa en un partido donde el equilibrio será clave frente al potencial ofensivo del Almería. Pese al contratiempo, el Mirandés confía en su bloque y en el empuje de Anduva para dar un paso decisivo hacia Primera.