La UD Almería está a un último paso hacia la gloria

No son camisetas, son nombres de jugadores que hoy lo darán todo por la UDA.

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 31 de mayo 2025, 23:04 Comenta Compartir

La UD Almería llega a la última jornada con la vida en sus manos y la convicción de que sólo depende de sí mismo para alcanzar el playoff. Con 66 puntos en la tabla, los rojiblancos reciben en el UD Almería Stadium al Tenerife en un duelo decisivo donde la victoria es la única opción para sellar su pase directo. La presión es máxima y la emoción desborda a una afición que sabe que este partido puede marcar el destino de toda una temporada.

Aunque el Almería sólo necesita ganar para asegurar el playoff, la clasificación también puede verse favorecida por un tropiezo del Granada, que llega un punto por detrás. Si el Almería no logra vencer, aún podría mantener opciones en función de lo que hagan los nazaríes en su encuentro, pero la realidad es que la situación se complica y la única vía segura pasa por ganar en casa. El Racing, que también lucha por entrar, observa desde cerca, consciente de que un triunfo rojiblanco y una derrota suya le dejaría fuera y situaría al Almería como quinto clasificado.

Este partido es mucho más que un enfrentamiento, es la batalla final, un escenario cargado de ilusión, tensión y orgullo, donde el equipo de Rubi debe dar ese último paso hacia la gloria. El UD Almería Stadium se prepara para ser el testigo de una tarde inolvidable o para olvidar, dependiendo del final de una cita donde cada jugada y cada minuto tendrán un valor incalculable para escribir la historia reciente del club y mantener vivo el sueño del ascenso.

Ausentarse

Está claro que la UD Almería empezaría perdiendo el partido en el momento en el que la cabeza esté en El Sardinero, en qué hacen cántabros y nazaríes, si empatan, si gana uno u otro. Los indálicos deben centrarse en jugar su partido, es el único que le da las opciones de jugar el playoff de ascenso a Primera División, que fue el segundo de los objetivos marcados por la entidad cuando comenzó la temporada. El primero, el del ascenso directo, se esfumó hace ya tiempo, aunque matemáticamente existían opciones de entrar por esa vía.

Hoy no cabe otro resultado que no sea una victoria, porque ésta tendrá hasta dos lecturas fáciles y esenciales, la primera es la de tener los dos pies posados en ese estatus en el que se pensaba estaría el equipo cuando comenzó la temporada. La segunda es que, dependiendo de la exposición futbolística sobre el terreno de juego puede y debe ser un motivo de alerta para los posibles rivales, que se conocerán a la misma hora en la que acabe el partido de indálicos y chicharreros en el UD Almería Stadium.

Armas

El Almería ha enseñado armas que habían desaparecido con la llegada de enero. Incluso ni en los momentos más boyantes en la forma de jugar existieron. Han tenido que pasar muchos meses para ver a un equipo sólido en el balance defensivo, capaz de no permitir a sus rivales zonas de escape cuando atacan. El ejemplo más claro fue en Anduva, donde cuajó una gran actuación en defensa y, en ataque que era a la tabla a la que se agarraba el equipo para los malos momentos, no fue posible sacarla para conseguir una victoria que hubiese sido importante. El empate sigue siéndolo porque permite tener en la mano el playoff.

Ante el equipo jabato se vio otro Almería, que sufrió algunas acometidas de los de Alessio Lisci, pero también había que tener en cuenta que en Anduva estaba un equipo sólido en casa, el más contundente como local del campeonato, capaz de sólo perder un partido en 20 jornadas, lo que pone en un 'altar' al cuadro ferroviario por esa escasez de problemas sufridos y ese haber está en el 'curriculum' particular de los rojiblancos, que se mostraron firmes para manejar los momentos en los que hubo cierta zozobra y parecía que el equipo no iba a llegar a la orilla.

Ais Reig: Dirige el encuentro el colegiado valenciano Saúl Ais Reig, natural de la localidad alicantina de Muro de Alcoy, y de 39 años de edad. Tras dos temporadas de militancia en la categoría de Segunda División B, en las que arbitró dos partidos a la UD Almería B, uno con derrota ante el Granada CF B (2-0) y otro finalizado empate (1-1) en casa con La Hoya Lorca CF, consiguió el ascenso a la categoría de Segunda División.

Bicentenario en la LFP: En la temporada 2015/16, el árbitro alicantino debutó en Segunda División dirigiendo, en El Alcoraz, el partido jugado entre la SD Huesca y Dvo. Alavés (2-3). Desde entonces, ha arbitrado en 210, con el balance de 93 victorias locales, 48 visitantes y 69 empates. Entre ellos, los 20 del pasado campeonato, en los que mostró la media de 4,78 tarjetas amarillas, sacó tres rojas y señaló siete penaltis.

'Veterano' con la UDA: El de hoy es el decimoctavo partido de Liga que le arbitra a la UD Almería, todos en Segunda División, once en casa y seis fuera, con cinco victorias rojiblancas, cinco derrotas y siete empates. El primero fue curiosamente jugando como local contra el CD Tenerife con empate (2-2). Los últimos, esta temporada, en casa ante CD Mirandés (1-0) y Real Oviedo (1-1) y en campo del Granada CF (3-1).

Álvalos Barrera, en el VAR: Su principal asistente hoy, en la sala VAR, será el catalán Rubén Ávalos Barrera, en el vigésimo primer partido que dirige Ais Reig en el actual campeonato de Liga, tras ocho victorias locales, cinco visitantes y siete empates. Ha mostrado la media de 5,75 tarjetas amarillas, 'desenfundó' seis rojas y pitó cuatro penaltis. Al CD Tenerife le ha arbitrado esta temporada, en casa, con el Málaga CF (0-0).

Una vez en ella toca encarar un partido crucial, en el que la hoja de servicio tiene tachones por parte y parte, pero también momentos de cierta brillantez, lo que es un aviso, sin duda. El Tenerife de la segunda vuelta no es el mismo que el de la primera parte del campeonato, donde la desventaja que se le asoció a su rendimiento ha pesado hasta confirmarse, hace unas jornadas, el descenso. Pero también es un equipo capaz de competir como lo hizo en el Ciutat de Valencia y de no ser por la actuación del arbitraje –tanto en el campo como en la sala VAR— lo mismo estaba luchando por salvarse.

Y también la lluvia

A la UDA le han afectado los arbitrajes, como el día del Cádiz, si bien es verdad que el pasado domingo se le perdonó la expulsión a Dion Lopy. Ahora ni lo de Cádiz debe estar en la cabeza, ni tampoco lo de Anduva. El Almería tiene a todos sus jugadores disponibles –salvo Robertone– para afrontar el partido, lo cual es una buena noticia. Rubi estará en el banquillo, cumplidos los dos partidos de sanción, y por la importancia del duelo y el estado ascendente de su comportamiento lo mismo Nico Melamed puede volver a un once necesitado de su versatilidad para incorporarse a un once con mucha pólvora como Baptistao, Arribas, pese a que no tuvo un buen día frente al Mirandés, y Luis Javier Suárez.

Además, con una sala de máquinas con el citado Lopy y un Gonzalo Melero que, con una semana más de recuperación, tiene todas las opciones de aparecer de inicio, si no quedan secuelas de aquella lesión que le hizo abandonar el terreno de juego en el partido frente al Racing y que le impidió estar en condiciones frente al Mirandés.

Parece claro que la portería será cosa de Fernando Martínez, porque sigue dando muestras de su capacidad de liderazgo, de la que estaba tan necesitada la UDA. Éste tendría por delante a Marc Pubill, por la derecha, y Álex Centelles, por la izquierda, con Édgar y Chumi en el centro de la zaga. Un partido para jugarlo, pero teniendo en cuenta que hay michos jugadores advertidos de suspensión y que si ven amarilla se perderían el partido de ida del playoff si se clasificara. Si pasan la cita de hoy sin verla, irán limpios a esa fase.

El honor

El Tenerife cerrará la temporada ante el Almería con numerosas bajas. No estarán José León, César Álvarez, Marlos Moreno, Adrián Guerrero y Juande Rivas, además de Waldo Rubio, después de que el club haya anunciado la rescisión de su contrato. Enric Gallego, que era duda, entró al final. Álvaro Cervera, que también es baja por prescripción médica –será sometido a una intervención quirúrgica– 'dirigirá desde la distancia' y podría aprovechar la cita de esta tarde para dar minutos a jugadores no habituales.

El técnico confirmó estos días que la plantilla sufrirá una profunda reestructuración. Muy pocos futbolistas seguirán y la reconstrucción se afrontará con calma, buscando perfiles comprometidos y competitivos, principalmente en categorías como la Primera RFEF.