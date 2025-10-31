Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UDA quiere poner la bandera en los puestos altos de la clasificación. UDA
UD Almería

UD Almería, el rugido que no cesa

El conjunto indálico, que recibe a un Eibar con cinco partidos sin ganar, quiere hacer de su racha una declaración de poder

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:17

Comenta

Esta tarde se enfrentan dos equipos que han aprendido a sobrevivir desde lugares distintos. El esEl Almería ha encontrado por fin el pulso que tanto ... buscaba. Después de semanas de dudas iniciales, el equipo rojiblanco ha tejido una racha que ya no se explica solo con resultados, sino con una sensación colectiva de fortaleza. Son seis partidos sin perder, una secuencia que ha devuelto la confianza, la química y el hambre. Cada encuentro se ha convertido en un nuevo paso adelante hacia un objetivo que, aunque aún lejano, empieza a sentirse posible. El grupo ha aprendido a sufrir, a competir y a imponer su ritmo, y ahora se comporta como un bloque que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo.

