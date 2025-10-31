UD Almería, el rugido que no cesa

Esta tarde se enfrentan dos equipos que han aprendido a sobrevivir desde lugares distintos. El esEl Almería ha encontrado por fin el pulso que tanto ... buscaba. Después de semanas de dudas iniciales, el equipo rojiblanco ha tejido una racha que ya no se explica solo con resultados, sino con una sensación colectiva de fortaleza. Son seis partidos sin perder, una secuencia que ha devuelto la confianza, la química y el hambre. Cada encuentro se ha convertido en un nuevo paso adelante hacia un objetivo que, aunque aún lejano, empieza a sentirse posible. El grupo ha aprendido a sufrir, a competir y a imponer su ritmo, y ahora se comporta como un bloque que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo.

En esa dinámica, el conjunto andaluz ha logrado algo más importante que los puntos: transmitir seguridad. Los automatismos aparecen con naturalidad, la defensa sostiene y el ataque golpea con convicción. Los resultados recientes han consolidado un estado de ánimo que hacía tiempo no se respiraba en el Mediterráneo. La grada responde, el vestuario se lo cree y el equipo parece moverse impulsado por una fe compartida. En un campeonato tan largo como imprevisible, esa conexión entre lo emocional y lo competitivo puede marcar la diferencia.

Enfrente estará un Eibar que atraviesa un momento menos brillante. El cuadro armero solo ha sumado tres de los últimos quince puntos y ha visto cómo su fiabilidad se resquebraja en tramos decisivos de los partidos. Aun así, sigue siendo un rival de enorme peligro, con experiencia y oficio de sobra para incomodar a cualquiera. El reto para los rojiblancos será mantener la intensidad que los ha traído hasta aquí y no conceder el más mínimo respiro. Porque en noches como esta, cuando el calendario aprieta y la ilusión se hace grande, no basta con ganar: hay que dejar huella.

La línea

El fútbol es ese deporte en el que los ascensos y descensos se consiguen por números, pero en el que, sin embargo, dos y dos no son cuatro. Lo que parece probado es que la UD Almería se ha colocado en la vía que conduce a estar peleando por los puestos altos de la clasificación. La suma de 14 de los últimos 18 puntos disputados permiten pensar que esa velocidad crucero de la que Rubi hablaba hace semanas llegaría en octubre-noviembre ya está llegando. Lo que pasa es que en fútbol nada es seguro y aparece cualquiera y te rompe los esquemas. No tiene que ser un equipo top, con que le salgan cuatro cosas el 'pastel' está servido.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Lax Franco: El CTA ha designado al colegiado murciano Salvador Lax Franco, de 34 años de edad que cumplimenta su tercera temporada en Segunda División. Antes de su ascenso, militó durante siete temporadas en la categoría de Segunda B, pasando en la 21/22 a hacerlo en la de Primera RFEF en la que dirigió 27 encuentros, siendo el último de ellos el de playoff de ascenso disputado entre los equipos de la AD Alcorcón y CD Castellón (2-1).

Trayectoria en la LFP: Su debut en Segunda División fue en la temporada 2023/24, dirigiendo el encuentro disputado entre Sporting de Gijón y CD Mirandés, con victoria asturiana (3-0). Desde entonces, ha arbitrado 48 partidos del campeonato, con el balance de 21 victorias locales, catorce visitantes y trece empates. En los dirigidos en la pasada temporada mostró la media de 5,25 tarjetas amarillas, sacó dos rojas y señaló penalti en siete jugadas.

Tercero a la UDA: En dos ocasiones, ambas en el pasado campeonato de Liga 2024/25, arbitró el colegiado murciano al equipo almeriense, las dos jugando como local y finalizadas con un empate y una victoria. El primer de ellos fue el disputado contra la SD Huesca, que finalizó con el marcador de empate (0-0). Posteriormente dirigió el jugado contra el Racing de Ferrol, con victoria rojiblanca (2-1), señalando un penalti a favor de la UD Almería.

Gálvez Rascón en el VAR: El madrileño David Gálvez Rascón será hoy su 'ojo avizor' en la sala VAR, en el que será el sexto partido de Lax Franco en la actual temporada. En los cinco pitados, una victoria local, tres empates y una visitante, habiendo mostrado la media de 2,8 tarjetas amarillas, no habiendo sacado ninguna roja, ni pitado ningún penalti. A la SD Eibar le arbitró el último partido en la pasada Liga, con victoria (4-1) ante el Cádiz CF.

El partido de Copa de Lorca dejó entrever que los del equipo B presentaron sus credenciales para tener plaza entre los del A. Lo que sucede es que estos últimos tienen preferencias para ser los elegidos. De momento, la línea defensiva tiene claros a los cinco. Andrés Fernández ofrece seguridad bajo palos y el triunfo del pasado domingo frente al Castellón no se entiende sin la actuación del murciano. Tampoco sin el rendimiento de una línea formada por el curaceño Daijiro Chirino que abrió con su gol el partido, por la derecha, o de Álex Muñoz, por la izquierda. El centro de la zaga tiene una pareja indestructible con Nelson Minte y Federico Bonini.

El fútbol de hoy

Rubi ha logrado consolidar un once tipo, con la ventaja que eso supone a la hora de competir y dar continuidad a una idea. Cuando un bloque se repite, se gana en coordinación y comunicación, en comprensión de roles, en ritmo de juego y, sobre todo, en confianza colectiva. El Almería lo tiene, con matices puntuales que le permiten mantener frescura sin perder identidad. En el centro del campo pueden rotar todos, y eso enriquece al equipo. Lo lógico, tras administrar los descansos, es que la pareja de mediocentros la formen Iddrisu Baba y Dion Lopy, aunque Stefan Dzodic o Gui Guedes ofrecen perfiles distintos, más orientados al pase o al equilibrio, que aportan variantes al juego y les hacen ser opciones de peso dentro del once.

Sucede algo similar en los puestos del gol, esa delantera que ha alcanzado la madurez necesaria para que marcar no sea una preocupación. Los hombres de ataque acumulan 13 de los 20 goles que mantienen al conjunto indálico como segundo máximo realizador de la categoría, una cifra que habla del nivel de efectividad alcanzado. Ahí no hay dudas: aparecen Adrián Embarba y Nico Melamed por los costados, con Sergio Arribas ejerciendo de enganche, siempre creativo y participativo, por detrás de un Leo Baptistao incansable, que no deja de ofrecerse al espacio ni de presionar. Además, desde el banquillo, hay jugadores de rendimiento probado, como Arnau Puigmal, que ha hecho méritos sobrados para ganarse un sitio en el once y que demuestra que la competencia interna también impulsa el rendimiento colectivo.

En horas bajas, pero…

El Eibar afronta una de las salidas más exigentes del calendario con una visita en la que tiene el objetivo de lograr la primera victoria de la temporada a domicilio. El conjunto armero, dirigido por Beñat San José, llega al duelo con la firme intención de 'dar un golpe sobre la mesa', pero con un contexto que no le pone las cosas fácilescon numerosas bajas que condicionan la convocatoria.

A las ya conocidas ausencias de Cubero, Guruzeta y Sergio Álvarez se han unido a última hora las de Adu Ares y Nolaskoain, ambos fuera de la lista por diferentes contratiempos físicos que les han impedido completar la última sesión de entrenamiento. Con este panorama, el técnico vasco viajará a Almería con sólo 17 jugadores del primer equipo y deberá recurrir al filial para completar la expedición. Entre los jóvenes con opciones de entrar figuran Marc Delgado y Hugo García, aunque el club, siguiendo una práctica cada vez más habitual, no ha confirmado la lista de convocados.

En el plano táctico, San José podría mantener la estructura empleada el pasado sábado, cuando apostó por una disposición con Bautista y Martón en punta, configurando una especie de 1-4-4-2 que dio equilibrio y presencia ofensiva al equipo. No obstante, tampoco se descarta un regreso al 1-4-2-3-1, variante que implicaría renunciar a uno de los delanteros para reforzar el centro del campo con un tercer hombre por dentro.

En cuanto a nombres propios, Javi Martínez, suplente en Haro, podría tener su primera titularidad de la temporada formando pareja en la medular con Olaetxea. También Aleix Garrido entra en las quinielas para esa posición, aunque el catalán ha perdido protagonismo en las últimas semanas. En las bandas, Alkain y Magunazelaia se perfilan como los principales aspirantes para ocupar el costado izquierdo, una zona vacante por las ausencias.

Con todos estos condicionantes, el Eibar se presenta en Almería con la obligación de ofrecer su versión más competitiva donde confirmar sensaciones.